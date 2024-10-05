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И большую часть времени вы не будете гулять, наслаждаться видами, пробовать Азербайджан на вкус - вы будете ехать в автобусе от одного пункта маршрута до другого. И все же оно того стоит. Витражи и росписи Дворца шекинских ханов навсегда останутся в моем сердце. Горные виды Исмаиллы великолепны. Обед на озере в Габале вкусный и сытный. Гид дает очень много информации о каждом регионе, через который пролегает маршрут. Особенно если Вы задаете вопросы о том, что Вас интересует. Жаль, что многое остается в рассказах и фотографиях. Если у Вас есть время, возьмите 2-3 дневный тур в Габалу и Шеки. Но как экспресс-вариант эта экскурсия тоже ничего, по крайней мере хорошее настроение Вам обеспечено.