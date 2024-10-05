скидка
10%
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборВ Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
«Шемаха, Исмаиллы, Габала и Шеки с его россыпью достопримечательностей — четыре региона, с которыми вы познакомитесь в течение одного насыщенного дня»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
63€57 за человека
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Шеки: яркие краски Азербайджана
Из Баку в старинный город с дворцом-шкатулкой, средневековым караван-сараем и самобытной кухней
Начало: У вашего отеля
«Путь до Шеки неблизкий — 3-4 часа, — но я не дам вам заскучать»
11 окт в 09:30
12 окт в 08:00
€291 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимние каникулы в Азербайджане и Баку
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Может ли города с такой историей и архитектурой, как Баку, Гянджа, Шеки и др, оставить вас равнодушными»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 октября 2024Если вы рассматриваете эту экскурсию, обратите внимание на важный аспект: она длится более 12 часов. В моем случае 14 часов.
- ИИрина2 октября 2024Экскурсия понравилась. Наш гид Табриз хорошо провёл её, хотя группа была смешанная англо/руссо язычная. Очнь понравилось горное охеро, где мы обедали. В Шеки купили вкусную пахлаву. Всем советую посетить такую экскурсию.
- ИИнна1 октября 2024Необычный тур, который действительно наглядно показал какие всё-таки бывают разными регионы в одной стране! В одном регионе мы посетили первую
- DDenis9 июня 2024Спасибо за отличный тур! Приятные места, рекомендации по местным особенностям - всё зашло. И умение подстроиться под предпочтения группы и дать лучшее из возможного - это просто изюминка. Еще раз спасибо
- ССветлана9 мая 2024Мы ездили на экскурсию в Шеки. Хочу написать тем, кто тоже планирует данную экскурсию, подумайте хорошо!!! Дорога занимает очень много времени, 700
- ЕЕлена12 ноября 2023Нам очень понравилось. Поездка от Баку до шеки прошла незаметно. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Шеки»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в октябре 2024
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