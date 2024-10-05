Экскурсии в Шеки из Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Шеки» в Баку на русском языке, цены от €57, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
На автобусе
скидка
10%
61 отзыв
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
«Шемаха, Исмаиллы, Габала и Шеки с его россыпью достопримечательностей — четыре региона, с которыми вы познакомитесь в течение одного насыщенного дня»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
6357 за человека
Шеки: яркие краски Азербайджана
На машине
10 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Шеки: яркие краски Азербайджана
Из Баку в старинный город с дворцом-шкатулкой, средневековым караван-сараем и самобытной кухней
Начало: У вашего отеля
«Путь до Шеки неблизкий — 3-4 часа, — но я не дам вам заскучать»
11 окт в 09:30
12 окт в 08:00
291 за всё до 3 чел.
Зимние каникулы в Азербайджане и Баку
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимние каникулы в Азербайджане и Баку
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Может ли города с такой историей и архитектурой, как Баку, Гянджа, Шеки и др, оставить вас равнодушными»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 октября 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    Если вы рассматриваете эту экскурсию, обратите внимание на важный аспект: она длится более 12 часов. В моем случае 14 часов.
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    И большую часть времени вы не будете гулять, наслаждаться видами, пробовать Азербайджан на вкус - вы будете ехать в автобусе от одного пункта маршрута до другого. И все же оно того стоит. Витражи и росписи Дворца шекинских ханов навсегда останутся в моем сердце. Горные виды Исмаиллы великолепны. Обед на озере в Габале вкусный и сытный. Гид дает очень много информации о каждом регионе, через который пролегает маршрут. Особенно если Вы задаете вопросы о том, что Вас интересует. Жаль, что многое остается в рассказах и фотографиях. Если у Вас есть время, возьмите 2-3 дневный тур в Габалу и Шеки. Но как экспресс-вариант эта экскурсия тоже ничего, по крайней мере хорошее настроение Вам обеспечено.

  • И
    Ирина
    2 октября 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась. Наш гид Табриз хорошо провёл её, хотя группа была смешанная англо/руссо язычная. Очнь понравилось горное охеро, где мы обедали. В Шеки купили вкусную пахлаву. Всем советую посетить такую экскурсию.
  • И
    Инна
    1 октября 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    Необычный тур, который действительно наглядно показал какие всё-таки бывают разными регионы в одной стране! В одном регионе мы посетили первую
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    мечеть Азербайджана - Шемахинская Джума-мечеть. В Исмаиллинском лесу прошли по подвесному мосту. В регионе Габала - высочайшие вершины Азербайджана. Пообедали у озера Нохур, которое окружено горами. Это место называют Швейцария Азербайджана. В Шеки - Верхний Караван-сарай 18 в., где останавливались купцы из разных стран. Тур был долгим и насыщенным, с 8 утра и до 23 ч. Много времени заняла дорога, а про плохие участки дороги мы были заранее проинформированы. Гид Инара свободно вела экскурсию на двух языках - русском и английском. Она - большая умничка!!! Желаем ей успехов и больших достижений!!! Я совершенно не пожалела своего времени и денег на эту экскурсию!

    Необычный тур, который действительно наглядно показал какие всё-таки бывают разными регионы в одной стране! В одномНеобычный тур, который действительно наглядно показал какие всё-таки бывают разными регионы в одной стране! В одномНеобычный тур, который действительно наглядно показал какие всё-таки бывают разными регионы в одной стране! В одномНеобычный тур, который действительно наглядно показал какие всё-таки бывают разными регионы в одной стране! В одномНеобычный тур, который действительно наглядно показал какие всё-таки бывают разными регионы в одной стране! В одномНеобычный тур, который действительно наглядно показал какие всё-таки бывают разными регионы в одной стране! В одномНеобычный тур, который действительно наглядно показал какие всё-таки бывают разными регионы в одной стране! В одномНеобычный тур, который действительно наглядно показал какие всё-таки бывают разными регионы в одной стране! В одномНеобычный тур, который действительно наглядно показал какие всё-таки бывают разными регионы в одной стране! В одном
  • D
    Denis
    9 июня 2024
    Шеки: яркие краски Азербайджана
    Спасибо за отличный тур! Приятные места, рекомендации по местным особенностям - всё зашло. И умение подстроиться под предпочтения группы и дать лучшее из возможного - это просто изюминка. Еще раз спасибо
  • С
    Светлана
    9 мая 2024
    Шеки: яркие краски Азербайджана
    Мы ездили на экскурсию в Шеки. Хочу написать тем, кто тоже планирует данную экскурсию, подумайте хорошо!!! Дорога занимает очень много времени, 700
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    км. И она просто утомляет. Я бы порекомендовала ехать с ночёвкой, и ещё заехать в Лагич. Из минусов: Ехать в машине на заднем сиденье втроём, не очень удобно, я бы даже сказала, совсем некомфортно. Не знаю зачем с нами едут два человека (гид и водитель) так и не поняли функцию гида, (после этой экскурсии у нас ещё были две по разным местам, так там гиды отдыха не давали, столько информации от них получили) Все экскурсии и вход в музеи оплачивается дополнительно (это была единственная экскурсия, в остальных гиды сами покупали все билеты) Сам Эльнур не плохой парень, весёлый

  • Е
    Елена
    12 ноября 2023
    Шеки: яркие краски Азербайджана
    Нам очень понравилось. Поездка от Баку до шеки прошла незаметно. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Шеки»

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  1. В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
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  3. Зимние каникулы в Азербайджане и Баку
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  1. Старый город
  2. Девичья башня
  3. Самое главное
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Апшерон
  9. Приморский бульвар
  10. Розовые озера
Сколько стоит экскурсия по Баку в октябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Шеки" можно забронировать 3 экскурсии от 57 до 291 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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