Путешествие в Шеки - это встреча с историей и культурой Азербайджана. Откройте для себя архитектурные шедевры и насладитесь местной кухней
Экскурсия в Шеки - это возможность окунуться в богатую историю и культуру Азербайджана.
Гости смогут посетить Дворец шекинских ханов, украшенный венецианскими стеклами, и узнать, как строили здания без гвоздей. Путешественники увидят читать дальшеуменьшить
старинный караван-сарай и узнают историю люстры от папы римского. В деревне Кищ можно будет наблюдать за сельской жизнью и посетить древнюю албанскую церковь. В завершение экскурсии гости насладятся шекинской кухней, попробовав пити и местную пахлаву
Путь до Шеки неблизкий — 3-4 часа, — но я не дам вам заскучать. В дороге я кратко познакомлю вас с прошлой и современной жизнью Азербайджана, расскажу о тех местах, которые мы будем проезжать. Если захотите, сделаем остановки для чая — я угощаю. И, конечно, весь маршрут нас будут сопровождать прекрасные пейзажи этой страны.
От древних камней до изящных стекол
В Шеки вы насладитесь спокойной атмосферой этого города, а еще полюбуетесь его историческим наследием. Главная достопримечательность — очаровательный Дворец шекинских ханов, украшенный венецианскими стеклами. Я объясню, как построили два этажа без единого гвоздя — и какими товарами Шеки покорил итальянцев. В Ханском доме вы рассмотрите росписи и разгадаете, к чему отсылают их символы. После мы посетим старинный караван-сарай, сохранивший атмосферу средних веков. Вы узнаете, откуда здесь взялась люстра-подарок папы римского. А после мы отправимся в деревеньку Кищ, где вы сможете понаблюдать за сельской жизнью азербайджанцев. Я покажу вам древнюю албанскую церковь, возведенную в 1 веке, и расскажу о религиозном разнообразии нашей страны.
Обед по-шекински
Отдельного разговора заслуживает азербайджанская кухня — и шекинские блюда, ведь каждый регион славится своими рецептами. В ресторане, где якобы обедал сам Гагарин перед вылетом, вы попробуете шекинское пити — мясо просто тает во рту! А еще заглянем в местный Дом сладостей и, конечно, насладимся шекинской пахлавой, которая разительно отличается от бакинской и по составу, и по способу приготовления. На сытый желудок я продолжу свой рассказ о гастрономической культуре региона.
Организационные детали
Экскурсия на весь день, отправляться в путь рекомендую в 9-10 часов
Трансфер входит в стоимость; автомобиль поведет профессиональный водитель
Отдельно оплачиваются обед, входные билеты (2 маната) и личные расходы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 6 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 95 туристов
Приглашаю вас взглянуть на Азербайджан глазами безумца, который влюблен в эти края. Докажу, что Азербайджан не только страна помидоров =)
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Денис
Это был поистине незабываемая экскурсия, в которой была объединена красота исторических мест с очень интересным и профессиональным рассказом гида Эльнура. Он внимательно слушал все наши вопросы, был очень дружелюбен и читать дальшеуменьшить
всегда готов был помочь нам, если возникали какие-либо вопросы. В целом, было видно, что Эльнур сделал все возможное, чтобы сделать наш отпуск комфортным и запоминающимся. Мы были очень довольны экскурсией Эльнура и настоятельно рекомендуем его всем туристам, желающим посмотреть важнейшие исторические места и узнать интересные факты о них. Шеки - это маленький город, который расположен в живописной местности Азербайджана, где сочетаются история, культура и невероятная природа. Мы были поражены красотой исторических зданий, изумительной архитектурой и фантастическими панорамными видами. Но самое важное, что что нам понравилось в Шеки - это замечательные люди, дружественные местные жители и очаровательные узкие улицы, наполненные традиционными магазинчиками и уютными кафе. Без сомнения, Шеки - это жемчужина Азербайджана и место, где обязательно стоит побывать. Если вам доведется посетить этот город, мы настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к гиду Эльнуру, чтобы увидеть все красоты Шеки и узнать максимум информации о нем.
+2
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С
Сергей
Дорога была длинная, но интересная. По пути в Шеки остановились в Шамахе, посетили Джума-мечеть, углубили свои знания об исламе. Далее посетили озеро Нохур Гёль, после чего добрались на Шеки. Невероятное читать дальшеуменьшить
место: Церковь в селе Киш, Шекинский дворец, Дом Шекихановых, ресторан с открытой террасой и потрясающим видом на горы. Гиды во всём помогали, делились информацией. В общем, море впечатлений, а красота стеклянных витражей Шекинского дворца останется в памяти на всю оставшуюся жизнь. Увы, только в памяти, фотографировать там официально запрещено:-) Запрет не нарушали, хотя можно было найти возможность.
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Е
Евгения
Весёлая поездка в Шеки. Без излишней серьёзности, скорее, наоборот, с шутками, постоянными беседами обо всем, как будто с давними друзьями, а не с гидом и водителем. Дорога долгая, но Шеки читать дальшеуменьшить
того стоит. Спасибо Эдвину, что выполнил пожелание по пути заехать в мечеть, да и в целом за хорошее настроение и отличную экскурсию. Несмотря на возникшие проблемы с машиной и возвращение в Баку за полночь, впечатления только положительные!
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A
Aleksandr
Эльнур очень вежливый и знающий историю своей страны человек. Учитывал все пожелания, немного изменил в связи с моими просьбами маршрут.
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А
Александр
Довольно длительное путешествие, но оно того стоит. Дорога живописная, а, попадая в Шеки, перемещаешься на 200 лет назад, Комплекс ханского дворца - просто сказка. Наш гид Эльнур - отличный организатор. Программа, вроде, насыщенная, дорога долгая, но он совершенно никуда не торопился. И мы действительно все успели с перекусами да с передыхами. Эльнур, спасибо за приятную экскурсию.
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Лиля
Отличная экскурсия для тех, кто хочет посмотреть настоящий, гостеприимный, вкусный и колоритный Азербайджан. Дорога длинная - но, всё максимально комфортно и интересно, время пролетает незаметно. Спасибо Ильнуру за чудесную организованную поездку. Рекомендую!
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