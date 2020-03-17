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Из Баку в старинный город с дворцом-шкатулкой, средневековым караван-сараем и самобытной кухней

Elnur
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Elnur – ваш гид
Эта экскурсия — сочетание древней истории и изящной архитектуры, сочных блюд и колоритной жизни азербайджанцев.

Вы услышите любопытные факты о достопримечательностях Шеки и деревушки Кищ, сделаете самые инстаграмные снимки на фоне пестрых витражей и раскроете вкусы Азербайджана в кафе и ресторанах, которым больше сотни лет!
191 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана

Что вас ожидает

Путешествие в Шеки
Путь до Шеки неблизкий — 3-4 часа, — но я не дам вам заскучать. В дороге я кратко познакомлю вас с прошлой и современной жизнью Азербайджана, расскажу о тех местах, которые мы будем проезжать. Если захотите, сделаем остановки для чая — я угощаю. И, конечно, весь маршрут нас будут сопровождать прекрасные пейзажи этой страны.

От древних камней до изящных стекол
В Шеки вы насладитесь спокойной атмосферой этого города, а еще полюбуетесь его историческим наследием. Главная достопримечательность — очаровательный Дворец шекинских ханов, украшенный венецианскими стеклами. Я объясню, как построили два этажа без единого гвоздя — и какими товарами Шеки покорил итальянцев. В Ханском доме вы рассмотрите росписи и разгадаете, к чему отсылают их символы.
После мы посетим старинный караван-сарай, сохранивший атмосферу средних веков. Вы узнаете, откуда здесь взялась люстра-подарок папы римского. А после мы отправимся в деревеньку Кищ, где вы сможете понаблюдать за сельской жизнью азербайджанцев. Я покажу вам древнюю албанскую церковь, возведенную в 1 веке, и расскажу о религиозном разнообразии нашей страны.

Обед по-шекински
Отдельного разговора заслуживает азербайджанская кухня — и шекинские блюда, ведь каждый регион славится своими рецептами. В ресторане, где якобы обедал сам Гагарин перед вылетом, вы попробуете шекинское пити — мясо просто тает во рту! А еще заглянем в местный Дом сладостей и, конечно, насладимся шекинской пахлавой, которая разительно отличается от бакинской и по составу, и по способу приготовления. На сытый желудок я продолжу свой рассказ о гастрономической культуре региона.

Организационные детали

  • Экскурсия на весь день, отправляться в путь рекомендую в 9-10 часов
  • Трансфер входит в стоимость; автомобиль поведет профессиональный водитель
  • Отдельно оплачиваются обед, входные билеты (2 маната) и личные расходы
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана
Шеки: яркие краски Азербайджана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elnur
Elnur
Приглашаю вас взглянуть на Азербайджан глазами человека, который безумно влюблен в свою страну! В сфере туризма работаю больше 6 лет — мне по душе делиться важными моментами и деталями, которые удивляют и восхищают. Я непрофессиональный гид и не буду вас мучить сухой историей — я познакомлю вас с совсем другим Баку, живым и ярким.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 марта 2020
Мы сьездили на экскурсию в условиях карантина из-за коронавируса. В этих условиях гид сделал все, что было в его силах. О том, что музеи будут закрыты, мы были заранее предупреждены.

Elnur проводит ещё 1 экскурсию

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