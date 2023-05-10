старинный караван-сарай и узнают историю люстры от папы римского. В деревне Кищ можно будет наблюдать за сельской жизнью и посетить древнюю албанскую церковь. В завершение экскурсии гости насладятся шекинской кухней, попробовав пити и местную пахлаву

Описание экскурсии

Путешествие в Шеки

Путь до Шеки неблизкий — 3-4 часа, — но я не дам вам заскучать. В дороге я кратко познакомлю вас с прошлой и современной жизнью Азербайджана, расскажу о тех местах, которые мы будем проезжать. Если захотите, сделаем остановки для чая — я угощаю. И, конечно, весь маршрут нас будут сопровождать прекрасные пейзажи этой страны.

От древних камней до изящных стекол

В Шеки вы насладитесь спокойной атмосферой этого города, а еще полюбуетесь его историческим наследием. Главная достопримечательность — очаровательный Дворец шекинских ханов, украшенный венецианскими стеклами. Я объясню, как построили два этажа без единого гвоздя — и какими товарами Шеки покорил итальянцев. В Ханском доме вы рассмотрите росписи и разгадаете, к чему отсылают их символы.

После мы посетим старинный караван-сарай, сохранивший атмосферу средних веков. Вы узнаете, откуда здесь взялась люстра-подарок папы римского. А после мы отправимся в деревеньку Кищ, где вы сможете понаблюдать за сельской жизнью азербайджанцев. Я покажу вам древнюю албанскую церковь, возведенную в 1 веке, и расскажу о религиозном разнообразии нашей страны.

Обед по-шекински

Отдельного разговора заслуживает азербайджанская кухня — и шекинские блюда, ведь каждый регион славится своими рецептами. В ресторане, где якобы обедал сам Гагарин перед вылетом, вы попробуете шекинское пити — мясо просто тает во рту! А еще заглянем в местный Дом сладостей и, конечно, насладимся шекинской пахлавой, которая разительно отличается от бакинской и по составу, и по способу приготовления. На сытый желудок я продолжу свой рассказ о гастрономической культуре региона.

Организационные детали