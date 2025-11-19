Нафталан — уникальный город-курорт Азербайджана в 330 км от Баку, знаменитый целебной нафталановой нефтью, помогающей при дерматологических и опорно-двигательных заболеваниях.
Живописная местность, чистый горный воздух и комфортные условия делают его идеальным местом для лечения, реабилитации и семейного отдыха.
Описание трансферДорогие путешественники! Приглашаем вас в уникальное путешествие в город Нафталан, расположенный в живописной местности Азербайджана, всего в 330 км. от Баку. Этот всемирно известный курорт — единственное место на планете, где добывается целебная нафталановая нефть, используемая для лечения множества заболеваний с конца 19 века. Что вас ждет:• Нафталан славится своей уникальной нефтью, которая помогает при заболеваниях кожи, опорно-двигательного аппарата, неврологических расстройствах, проблемах мочеполовой системы и ЛОР-органов. Здесь люди, приехавшие на костылях, нередко уходят на своих ногах!:
- Нафталановая нефть — признанный метод терапии, значительно улучшающий состояние кожи.
- Чистый горный воздух, наполненный кислородом, подарит вам энергию и поможет забыть о суете городской жизни.
- Уютная атмосфера и живописные пейзажи сделают ваш отдых незабываемым.
