Трансфер в Баку для транзитных путешественников предлагает уникальную возможность за короткое время познакомиться с городом.Комфортабельный автомобиль доставит вас из аэропорта в центр, где вы увидите современный Баку с его знаменитыми

проспектами и нефтяными качалками. Затем прогулка по Старому городу позволит прикоснуться к легендам Девичьей башни и насладиться атмосферой средневековых улиц. После насыщенной экскурсии вас вернут в аэропорт, обеспечив комфорт и удобство на всём пути

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Для транзитных путешественников в Баку лучше всего подходят летние месяцы с июня по сентябрь. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Однако весной и осенью, в апреле, мае, октябре и ноябре, Баку также привлекателен. В это время меньше туристов, что позволяет спокойно исследовать город и его исторические уголки.

Сейчас август — это идеальное время.