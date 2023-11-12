Баку — популярный транзитный город. Если у вас всего несколько часов между самолётами, при этом хочется увидеть исторический центр и современные кварталы — моё предложение для вас! Я встречу вас в аэропорту на комфортабельном авто, отвезу в центр, покажу все топовые места и расскажу о городе. После экскурсии отвезу обратно в аэропорт.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Современный Баку на авто

Мы проедем по современным проспектам и сделаем несколько остановок у самых значимых достопримечательностей. Вы увидите действующие нефтяные качалки на набережной и первую в мире нефтяную скважину. Подниметесь на самую высокую точку города и насладитесь панорамами Баку. Прокатитесь по маршруту гонок «Формула-1» и оцените здание культурного центра им. Алиева, построенное по проекту Захи Хадид.

Прогулка по Старому городу

Вы прикоснётесь к легендам и преданиям Девичьей башни. Посмотрите на средневековые площади и бани, мечети и караван-сараи. Пройдёте по колоритным торговым рядам и пообщаетесь с местными дружелюбными продавцами. А ещё я проведу вас по тем самым улочкам, где снимались кадры из культового фильма «Бриллиантовая рука».

Организационные детали

В стоимость всё включено: транспорт, трансфер из аэропорта туда-обратно и обзорная экскурсия.