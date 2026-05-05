Трансфер в Баку для транзитных путешественников предлагает уникальную возможность за короткое время познакомиться с городом.
Комфортабельный автомобиль доставит вас из аэропорта в центр, где вы увидите современный Баку с его знаменитыми
Комфортабельный автомобиль доставит вас из аэропорта в центр, где вы увидите современный Баку с его знаменитыми
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏙️ Обзорная экскурсия
- 🕌 Исторический центр
- 🏛️ Современные кварталы
- ⏱️ Экономия времени
- 💼 Всё включено
Лучшее время для посещения
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Для транзитных путешественников в Баку лучше всего подходят летние месяцы с июня по сентябрь. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Однако весной и осенью, в апреле, мае, октябре и ноябре, Баку также привлекателен. В это время меньше туристов, что позволяет спокойно исследовать город и его исторические уголки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Нефтяные качалки
- Первая нефтяная скважина
- Культурный центр Гейдара Алиева
- Девичья башня
- Средневековые площади
Описание трансфер
Современный Баку на авто
Мы проедем по современным проспектам и сделаем несколько остановок у самых значимых достопримечательностей. Вы увидите действующие нефтяные качалки на набережной и первую в мире нефтяную скважину. Подниметесь на самую высокую точку города и насладитесь панорамами Баку. Прокатитесь по маршруту гонок «Формула-1» и оцените здание культурного центра им. Гейдара Алиева, построенное по проекту Захи Хадид.
Прогулка по Старому городу
Вы прикоснётесь к легендам и преданиям Девичьей башни. Посмотрите на средневековые площади и бани, мечети и караван-сараи. Пройдёте по колоритным торговым рядам и пообщаетесь с местными дружелюбными продавцами. А ещё я проведу вас по тем самым улочкам, где снимались кадры из культового фильма «Бриллиантовая рука».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi-GRANDIS
- В стоимость всё включено: транспорт, трансфер из аэропорта туда-обратно и обзорная экскурсия.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салех — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 319 туристов
Уважаемые гости, для меня работа гидом — это прежде всего живое позитивное общение. Имею высшее образование. Дипломированный специалист по вопросам безопасности и конфликтологии, эксперт по вопросам межличностных коммуникаций и экстремальной
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад. Сейчас город не узнать! Большое спасибо экскурсоводу! приехал в аэропорт ко времени, которое заранее
+9
Салех
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Прилетайте еще. Всегда на связи.
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Ю
Всей семье очень понравилась экскурсия с Салехом, хотя нашим детям трудно угодить) Комфортно и интересно!
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Г
Если вы хотите по-настоящему влюбиться в Баку, вам нужен Салих!
Я обратилась к нему как транзитный пассажир, чтобы не только убить время, но и осуществить свою мечту - познакомиться с Баку.
Я обратилась к нему как транзитный пассажир, чтобы не только убить время, но и осуществить свою мечту - познакомиться с Баку.
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Салеху большое спасибо за ОЧЕНЬ комфортное наше пребывание в Баку. Были определённые волнения и переживания за время нашего недолгого пребывания во время транзитной пересадки,т. к. забронировали ночь у людей и
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Хотелось бы выразить благодарность Салеху за потрясающую экскурсию по Баку. Всего лишь за несколько часов я узнала об Азербайджане и Баку больше, чем до этого за всю свою жизнь.
Салех -
Салех -
+2
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Спасибо огромное гиду Салеху за прекрасную экскурсию. Экскурсия по Баку оставила неизгладимое впечатление. Город буквально дышит историей и культурой, каждый уголок наполнен неповторимой атмосферой. Наш гид был настоящим кладом – его знания и страсть к рассказам о Бакинском прошлом сделали наше путешествие поистине увлекательным. Особенно впечатлило посещение старой части города, где архитектура просто завораживает.
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