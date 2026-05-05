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Баку для транзитных путешественников

Индивидуальный трансфер в Баку - уникальная возможность увидеть город за короткое время. Вас ждут захватывающие виды и исторические тайны
Трансфер в Баку для транзитных путешественников предлагает уникальную возможность за короткое время познакомиться с городом.

Комфортабельный автомобиль доставит вас из аэропорта в центр, где вы увидите современный Баку с его знаменитыми
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проспектами и нефтяными качалками.

Затем прогулка по Старому городу позволит прикоснуться к легендам Девичьей башни и насладиться атмосферой средневековых улиц. После насыщенной экскурсии вас вернут в аэропорт, обеспечив комфорт и удобство на всём пути

5
19 отзывов

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🏙️ Обзорная экскурсия
  • 🕌 Исторический центр
  • 🏛️ Современные кварталы
  • ⏱️ Экономия времени
  • 💼 Всё включено

Лучшее время для посещения

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Для транзитных путешественников в Баку лучше всего подходят летние месяцы с июня по сентябрь. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Однако весной и осенью, в апреле, мае, октябре и ноябре, Баку также привлекателен. В это время меньше туристов, что позволяет спокойно исследовать город и его исторические уголки.
Сейчас август — это идеальное время.
Баку для транзитных путешественников
Баку для транзитных путешественников
Баку для транзитных путешественников

Что можно увидеть

  • Нефтяные качалки
  • Первая нефтяная скважина
  • Культурный центр Гейдара Алиева
  • Девичья башня
  • Средневековые площади

Описание трансфер

Современный Баку на авто

Мы проедем по современным проспектам и сделаем несколько остановок у самых значимых достопримечательностей. Вы увидите действующие нефтяные качалки на набережной и первую в мире нефтяную скважину. Подниметесь на самую высокую точку города и насладитесь панорамами Баку. Прокатитесь по маршруту гонок «Формула-1» и оцените здание культурного центра им. Гейдара Алиева, построенное по проекту Захи Хадид.

Прогулка по Старому городу

Вы прикоснётесь к легендам и преданиям Девичьей башни. Посмотрите на средневековые площади и бани, мечети и караван-сараи. Пройдёте по колоритным торговым рядам и пообщаетесь с местными дружелюбными продавцами. А ещё я проведу вас по тем самым улочкам, где снимались кадры из культового фильма «Бриллиантовая рука».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi-GRANDIS
  • В стоимость всё включено: транспорт, трансфер из аэропорта туда-обратно и обзорная экскурсия.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салех
Салех — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 319 туристов
Уважаемые гости, для меня работа гидом — это прежде всего живое позитивное общение. Имею высшее образование. Дипломированный специалист по вопросам безопасности и конфликтологии, эксперт по вопросам межличностных коммуникаций и экстремальной
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психологии. Очень люблю свою Родину и готов поделиться с вами этим позитивом. Сделайте свой отдых в Баку незабываемым! Моя основная аудитория — это порядочные и позитивные люди, желательно старше 40 лет.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад. Сейчас город не узнать! Большое спасибо экскурсоводу! приехал в аэропорт ко времени, которое заранее
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обговорили. И сразу началось интересное знакомство. Салех Отлично владеет материалом, прекрасное знание русского языка! Экскурсия прошла неспешно, все можно было рассмотреть и задать любые вопросы. Салех замечательный человек: добрый, отзывчивый, любящий свой город и замечательную страну! Рекомендую всем побывать на этой экскурсии и других, которые есть у гида. Думаю всем будет интересно и познавательно! Обязательно вернусь в Азербайджан.

Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.+9
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Большая стыковка между рейсами и принято решение узнать поближе Баку. В Баку была лет 30 назад.
Салех
Салех
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Прилетайте еще. Всегда на связи.
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Ю
Всей семье очень понравилась экскурсия с Салехом, хотя нашим детям трудно угодить) Комфортно и интересно!
Всей семье очень понравилась экскурсия с Салехом, хотя нашим детям трудно угодить) Комфортно и интересно!
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Г
Если вы хотите по-настоящему влюбиться в Баку, вам нужен Салих!

Я обратилась к нему как транзитный пассажир, чтобы не только убить время, но и осуществить свою мечту - познакомиться с Баку.
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И мой день был организован просто безупречно. Салих меня забрал из аэропорта, а потом и проводил на идеально чистой и комфортной машине, оказался замечательным гидом, приятным собеседником. Он не просто знает историю своего города, а живёт ею. Так Ичери-шехер наполнялись голосами древних торговцев, а строгие линии современных небоскрёбов-факелов рассказывали мне о смелых амбициях города… Огромное спасибо за этот день, теперь о Баку у меня будут самые яркие воспоминания.

Однозначно 5 из 5. Если вы ищете гида в Баку - не сомневайтесь ни секунды, это должен быть Салих!

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Клинова
Салеху большое спасибо за ОЧЕНЬ комфортное наше пребывание в Баку. Были определённые волнения и переживания за время нашего недолгого пребывания во время транзитной пересадки,т. к. забронировали ночь у людей и
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после вечерней экскурсии было неудобно беспокоить людей поздним прибытием и ранним выселением. Заранее попросила Салеха и он встретил нас в аэропорту,отвез,чтобы мы заселились,провел хорошую прогулку-экскурсию пешком и на комфортном минивене и привез обратно. Всё было очень удобно,надёжно и без волнений. Салех хороший рассказчик,и,самое главное,хороший человек. Благодаря ему,остались замечательные впечатления от недолгого пребывания в Баку. Салех,СПАСИБО! Буду обязательно вас рекомендовать друзьям. Возможно ещё встретимся😊.

Салеху большое спасибо за ОЧЕНЬ комфортное наше пребывание в Баку. Были определённые волнения и переживания за
Салеху большое спасибо за ОЧЕНЬ комфортное наше пребывание в Баку. Были определённые волнения и переживания за
Салеху большое спасибо за ОЧЕНЬ комфортное наше пребывание в Баку. Были определённые волнения и переживания за
Салеху большое спасибо за ОЧЕНЬ комфортное наше пребывание в Баку. Были определённые волнения и переживания за
Салеху большое спасибо за ОЧЕНЬ комфортное наше пребывание в Баку. Были определённые волнения и переживания за
Салеху большое спасибо за ОЧЕНЬ комфортное наше пребывание в Баку. Были определённые волнения и переживания за
Салеху большое спасибо за ОЧЕНЬ комфортное наше пребывание в Баку. Были определённые волнения и переживания за
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Мария
Хотелось бы выразить благодарность Салеху за потрясающую экскурсию по Баку. Всего лишь за несколько часов я узнала об Азербайджане и Баку больше, чем до этого за всю свою жизнь.
Салех -
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интересный рассказчик, отлично владеющий русским языком.
Гид приехал вовремя (даже чуть-чуть раньше), за 6 часов мы посмотрели основные достопримечательности Баку и даже успели съездить к морю, чему я была несказанно рада. Увидела первую в мире нефтескважину по промышленной добыче нефти, почувствовала запах "нефтедолларов")). По городу мы ездили на комфортном автомобиле с кондиционером. При этом была уникальная возможность пообщаться с местными жителями, что очень важно, ведь люди - душа страны.
Баку - очень чистый, спокойный город. Понравилось, что Салех показал не только парадную его часть, но и, скажем так, фасад.
Теперь мне хочется снова посетить Азербайджан, но уже не транзитом, а в полноценное путешествие, и познакомиться со страной поближе.
Спасибо, Салех!

Хотелось бы выразить благодарность Салеху за потрясающую экскурсию по Баку. Всего лишь за несколько часов я
Хотелось бы выразить благодарность Салеху за потрясающую экскурсию по Баку. Всего лишь за несколько часов я
Хотелось бы выразить благодарность Салеху за потрясающую экскурсию по Баку. Всего лишь за несколько часов я
Хотелось бы выразить благодарность Салеху за потрясающую экскурсию по Баку. Всего лишь за несколько часов я
Хотелось бы выразить благодарность Салеху за потрясающую экскурсию по Баку. Всего лишь за несколько часов я
Хотелось бы выразить благодарность Салеху за потрясающую экскурсию по Баку. Всего лишь за несколько часов я
Хотелось бы выразить благодарность Салеху за потрясающую экскурсию по Баку. Всего лишь за несколько часов я
Хотелось бы выразить благодарность Салеху за потрясающую экскурсию по Баку. Всего лишь за несколько часов я+2
Хотелось бы выразить благодарность Салеху за потрясающую экскурсию по Баку. Всего лишь за несколько часов я
Хотелось бы выразить благодарность Салеху за потрясающую экскурсию по Баку. Всего лишь за несколько часов я
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Александра
Спасибо огромное гиду Салеху за прекрасную экскурсию. Экскурсия по Баку оставила неизгладимое впечатление. Город буквально дышит историей и культурой, каждый уголок наполнен неповторимой атмосферой. Наш гид был настоящим кладом – его знания и страсть к рассказам о Бакинском прошлом сделали наше путешествие поистине увлекательным. Особенно впечатлило посещение старой части города, где архитектура просто завораживает.
Спасибо огромное гиду Салеху за прекрасную экскурсию. Экскурсия по Баку оставила неизгладимое впечатление. Город буквально дышит
Спасибо огромное гиду Салеху за прекрасную экскурсию. Экскурсия по Баку оставила неизгладимое впечатление. Город буквально дышит
Спасибо огромное гиду Салеху за прекрасную экскурсию. Экскурсия по Баку оставила неизгладимое впечатление. Город буквально дышит
Спасибо огромное гиду Салеху за прекрасную экскурсию. Экскурсия по Баку оставила неизгладимое впечатление. Город буквально дышит
Спасибо огромное гиду Салеху за прекрасную экскурсию. Экскурсия по Баку оставила неизгладимое впечатление. Город буквально дышит
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