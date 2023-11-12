Баку для транзитных путешественников

Трансфер из аэропорта и обратно + авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Азербайджана

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Ответы на вопросы
Баку — популярный транзитный город.

Если у вас всего несколько часов между самолётами, при этом хочется увидеть исторический центр и современные кварталы — моё предложение для вас! Я встречу вас в аэропорту на комфортабельном авто, отвезу в центр, покажу все топовые места и расскажу о городе. После экскурсии отвезу обратно в аэропорт.
Баку для транзитных путешественников
Баку для транзитных путешественников
Баку для транзитных путешественников
Баку для транзитных путешественников
Баку для транзитных путешественников
Баку для транзитных путешественников
Баку для транзитных путешественников
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Современный Баку на авто

Мы проедем по современным проспектам и сделаем несколько остановок у самых значимых достопримечательностей. Вы увидите действующие нефтяные качалки на набережной и первую в мире нефтяную скважину. Подниметесь на самую высокую точку города и насладитесь панорамами Баку. Прокатитесь по маршруту гонок «Формула-1» и оцените здание культурного центра им. Алиева, построенное по проекту Захи Хадид.

Прогулка по Старому городу

Вы прикоснётесь к легендам и преданиям Девичьей башни. Посмотрите на средневековые площади и бани, мечети и караван-сараи. Пройдёте по колоритным торговым рядам и пообщаетесь с местными дружелюбными продавцами. А ещё я проведу вас по тем самым улочкам, где снимались кадры из культового фильма «Бриллиантовая рука».

Организационные детали

В стоимость всё включено: транспорт, трансфер из аэропорта туда-обратно и обзорная экскурсия.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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