Описание экскурсии
Изучите ночной вид города Баку в «Ночном Бакинском туре». Он считается одним из самых красивых ночных городов. Он соблазнит вас своими незабываемыми видами. Вы увидите танцующие огни Башен Пламени и прогуляетесь по паркам., площади Фонтанов и Приморского бульвара, вы будете наслаждаться творческим освещением каждого дерева и камня. Посмотрите панораму города и насладитесь прогулкой по городскому бульвару. У вас будет возможность увидеть старые части города как Ну, так как современные здания расположены поблизости. Башни Пламени и панорама городского залива сделают ваш тур изысканным и запоминающимся. После фуникулера и осмотра Мучеников переулка, прогуляйтесь по бульвару, чтобы насладиться свежим воздухом и увидет ночной пейзаж. Этот 2 -часовой ночной тур станет замечательным опытом для тех, кто впервые посещает тихие ночные прогулки. Если вы единственный, кто зарегистрировался на экскурсию, пожалуйста, бронируйте за 1 час до начала экскурсии.
Пожалуйста, свяжитесь с через нас Whats
App после вашего бронирования.
Экскурсия проводится один раз в день в 6:30 вечера.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги Гида
- Сад Сабира
- Губернаторский сад
- Концертный зал филармонии
- Особняк братьев Садыховых
- Администрация Президента Азербайджанской Республики
- Бакинский фуникулер
- Хайленд парк
- Бакинские Огненные башни
- Бакинский Приморский бульвар
- Азербайджанский Национальный Музей Ковров
- Маленькая Венеция
- Особняк Мирбабаева
- Здание Исмаиллия
- Памятник Юсифу Мамедалиеву
- Школа для девочек Гаджи Зейналабдина Тагиева
- Памятник независимости Азербайджана
- Бакинская школа Реални
- Здание Исполнительной Власти города Баку
- Станция метро Старый Город
- Мирзабековский особняк
- Азербайджанский Национальный Художественный Музей
- Особняк Де Бура
- Национальный парламент
- Фонд Гейдара Алиева
Что не входит в цену
- Еда
- Вода
- Билет на фуникулер (1 манат)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Истиглалийат 12. Перед Памятником Сабира внутри сада Мирза Алекпер Сабира
Завершение: Музей истории природы, ул. Лермонтова, 3, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится один раз в день в 6:30 вечера.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €55 за человека
Индивидуальная
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Узнайте о самобытной архитектуре Баку и посетите грязевые вулканы Гобустана. Вдохновляющее путешествие в прошлое и настоящее Азербайджана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €129 за человека
-
25%
Групповая
до 18 чел.
Баку за 4 часа: от прошлого к современности (Гобустан-Апшерон в подарок)
Начало: Девичья Башня
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$27
$36 за человека