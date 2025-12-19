Мои заказы

Описание экскурсии

Изучите ночной вид города Баку в «Ночном Бакинском туре». Он считается одним из самых красивых ночных городов. Он соблазнит вас своими незабываемыми видами. Вы увидите танцующие огни Башен Пламени и прогуляетесь по паркам., площади Фонтанов и Приморского бульвара, вы будете наслаждаться творческим освещением каждого дерева и камня. Посмотрите панораму города и насладитесь прогулкой по городскому бульвару. У вас будет возможность увидеть старые части города как Ну, так как современные здания расположены поблизости. Башни Пламени и панорама городского залива сделают ваш тур изысканным и запоминающимся. После фуникулера и осмотра Мучеников переулка, прогуляйтесь по бульвару, чтобы насладиться свежим воздухом и увидет ночной пейзаж. Этот 2 -часовой ночной тур станет замечательным опытом для тех, кто впервые посещает тихие ночные прогулки. Если вы единственный, кто зарегистрировался на экскурсию, пожалуйста, бронируйте за 1 час до начала экскурсии.

Экскурсия проводится один раз в день в 6:30 вечера.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги Гида
  • Сад Сабира
  • Губернаторский сад
  • Концертный зал филармонии
  • Особняк братьев Садыховых
  • Администрация Президента Азербайджанской Республики
  • Бакинский фуникулер
  • Хайленд парк
  • Бакинские Огненные башни
  • Бакинский Приморский бульвар
  • Азербайджанский Национальный Музей Ковров
  • Маленькая Венеция
  • Особняк Мирбабаева
  • Здание Исмаиллия
  • Памятник Юсифу Мамедалиеву
  • Школа для девочек Гаджи Зейналабдина Тагиева
  • Памятник независимости Азербайджана
  • Бакинская школа Реални
  • Здание Исполнительной Власти города Баку
  • Станция метро Старый Город
  • Мирзабековский особняк
  • Азербайджанский Национальный Художественный Музей
  • Особняк Де Бура
  • Национальный парламент
  • Фонд Гейдара Алиева
Что не входит в цену
  • Еда
  • Вода
  • Билет на фуникулер (1 манат)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Истиглалийат 12. Перед Памятником Сабира внутри сада Мирза Алекпер Сабира
Завершение: Музей истории природы, ул. Лермонтова, 3, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится один раз в день в 6:30 вечера.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Баку

