Анар Р. проводит ещё 6 экскурсий

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Шопинг тур - Восточные рынки Баку.

Анар Р.
Анар Р. – Гид из Баку
Современный восточный рынок — это не деревянные лотки под палящим солнцем, изредка прикрытые соломенными навесами.

Это комфортабельное и просторное помещение с высоким потолком.

Здесь не страшен дождь, зной и летняя пыль, а каждый торговый ряд — произведение искусства: будь то сушёные фрукты 🍉 или сувениры 🎁 — всё разложено как на выставке.

Продавцы умудряются довести до совершенства любые товары.

Наша задача — выбрать самые лучшие и купить их по самой выгодной цене.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $50 за экскурсию

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Шопинг тур - Восточные рынки Баку.
Шопинг тур - Восточные рынки Баку.

Что Вы увидите:

    -Tezebazar
    Новый базар» не такой уж и новый, ему уже 80 лет. Этот рынок знаменит среди туристов, которые ходят сюда за яркими фотографиями фруктов 🍎 и овощей, а местные приходят сюда за свежей рыбой и черной икрой. Кроме фруктов и овощей здесь можно купить сувениры 🎁 на память о Баку, например, деревянные нарды. Цены на этом базаре выше, чем на других рынках, но и качество продуктов отличное.
    -Yashil Bazar(Зелённый Рынок)
    Название «Зеленого базара» говорит само за себя - назвали его так, потому что сюда привозили свежайшую зелень. Сегодня это самый большой рынок города – современный павильон, где можно купить свежие и экологически чистые фрукты 🍉 и овощи из регионов страны. Цены на продукты доступные, но советуем торговаться, заодно послушаете говор со всех концов страны.
    -Насиминский базар
    Сюда советуем зайти за комнатными цветами в большой цветочный отдел. Здесь цветов столько, что вам не хватит места в квартире. Цены тоже намного приятнее, чем в магазинах для флористов. А заодно купите килограмм черешни – очень уж она сейчас вкусная.
    Кишлинский базар
    С рынком в поселке Кишли творится странное – его постоянно обещают снести. Но пока вы можете зайти на этот крытый рынок хотя бы за ароматными лимонами из Ленкорани. А еще тут есть сухофрукты, одежда и даже бытовая химия (покупать не советуем, но факт остается фактом).
    Базар «8 км»
    На восьмом километре все тоже неспокойно. Рынок то обещают модернизировать, то снести. А пока тут есть все: от овощей и фруктов, мяса и курицы, до одежды и обуви. Еще тут можно попасть на «вечерний базар» и купить продукты по очень выгодной цене.
    Блошиный рынок
    В каждом порядочном городе должен быть блошиный рынок. В Баку он находится в поселке Сабунчи и работает по выходным с 9 утра до 4 дня. Купить здесь можно все – от иголок до кондиционера. А если хорошенько покопаться, можно найти и дорогой антиквариат, и редкие сувениры. Но наше сердце покорили здоровенные кролики.
    Рынки поменьше есть в каждом районе города – выбор там поскромнее, чем на вышеперечисленных базарах. Не ленитесь ездить за тридевять земель за фруктами. Вас ждут не дождутся душистые абрикосы, сладкая клубника и те самые гигантские кролики. Сами решайте, что с ними делать!
    Что входит
    • Транспорт
    • Гид-экскурсовод
    • Помощь в покупках
    • Советы
    Что не входит
    • Питание
    Начало и место завершения
    🚩 У вашего отеля или апартаментов.
    Шопинг тур - Восточные рынки Баку.
    Шопинг тур - Восточные рынки Баку.
    Шопинг тур - Восточные рынки Баку.
    Шопинг тур - Восточные рынки Баку.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Анар Р.
    Анар Р.
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