Анар Р. проводит ещё 6 экскурсий

Что Вы увидите:

-Tezebazar

Новый базар» не такой уж и новый, ему уже 80 лет. Этот рынок знаменит среди туристов, которые ходят сюда за яркими фотографиями фруктов 🍎 и овощей, а местные приходят сюда за свежей рыбой и черной икрой. Кроме фруктов и овощей здесь можно купить сувениры 🎁 на память о Баку, например, деревянные нарды. Цены на этом базаре выше, чем на других рынках, но и качество продуктов отличное.

-Yashil Bazar(Зелённый Рынок)

Название «Зеленого базара» говорит само за себя - назвали его так, потому что сюда привозили свежайшую зелень. Сегодня это самый большой рынок города – современный павильон, где можно купить свежие и экологически чистые фрукты 🍉 и овощи из регионов страны. Цены на продукты доступные, но советуем торговаться, заодно послушаете говор со всех концов страны.

-Насиминский базар

Сюда советуем зайти за комнатными цветами в большой цветочный отдел. Здесь цветов столько, что вам не хватит места в квартире. Цены тоже намного приятнее, чем в магазинах для флористов. А заодно купите килограмм черешни – очень уж она сейчас вкусная.

Кишлинский базар

С рынком в поселке Кишли творится странное – его постоянно обещают снести. Но пока вы можете зайти на этот крытый рынок хотя бы за ароматными лимонами из Ленкорани. А еще тут есть сухофрукты, одежда и даже бытовая химия (покупать не советуем, но факт остается фактом).

Базар «8 км»

На восьмом километре все тоже неспокойно. Рынок то обещают модернизировать, то снести. А пока тут есть все: от овощей и фруктов, мяса и курицы, до одежды и обуви. Еще тут можно попасть на «вечерний базар» и купить продукты по очень выгодной цене.

Блошиный рынок

В каждом порядочном городе должен быть блошиный рынок. В Баку он находится в поселке Сабунчи и работает по выходным с 9 утра до 4 дня. Купить здесь можно все – от иголок до кондиционера. А если хорошенько покопаться, можно найти и дорогой антиквариат, и редкие сувениры. Но наше сердце покорили здоровенные кролики.

Рынки поменьше есть в каждом районе города – выбор там поскромнее, чем на вышеперечисленных базарах. Не ленитесь ездить за тридевять земель за фруктами. Вас ждут не дождутся душистые абрикосы, сладкая клубника и те самые гигантские кролики. Сами решайте, что с ними делать!