О Олег Очень понравилась пешеходная экскурсия с гидом Огузом. Познавательно и очень интересно. Отдельно отмечу, что ответили на все наши дополнительные вопросы по истории и культуре Азербайджана. Баку великолепен. Как Старый город, так и новая часть - Белый город.

Н Наталья Экскурсию проводил Рафаэль. Свободно говорит на русском языке. Много информации знает, которую в интернете не найдешь. Провёл экскурсию в том ритме, который соответствовал моему желанию замечательный сотрудник. Побольше бы таких! Спасибо.

С Сара Большое спасибо Рафаэлю за увлекательную и познавательную экскурсию! Узнали много нового и прекрасно провели время.

Н Наталия Вечерний Баку великолепен, как старый, так и современный! Экскурсия зашла на ура! Очень интересно и познавательно! Особенное спасибо экскурсоводам Кямалу и Огузу за интереснейший рассказ!

А Андрей Экскурсия прошла прекрасно. Очень повезло с гидом. Огуз рассказал всю историю старого и нового города, показывал интересные места, советовал вкусные ресторанные и кафе. Вообщем 10/10

В Валерия Хочу поблагодарить Рафаэля за интересную и содержательную экскурсию сегодня 6.10.2025 г. По Старому городу!! Получила много новой и интересной информации о стране и по г. Баку! остались самые хорошие, положительные эмоции не только о стране, но и о людях, которые в ней живут!

Е Елена читать дальше Побольше таких экскурсоводов. 👍👍👍Если бы была оценка 6, то бы ее поставила. СПАСИБО. Далее у нас была экскурсия по вечернему Баку с Русланом. Все то же супер👍 Руслан очень все прекрасно рассказал и показал. Спасибо Руслану. 🤝 Оценка то же 6 Были на экскурсии с Рафаэлем. Все очень понравилось, видно что экскурсовод профессионал своего дела и любит свое дело. Все что хотелось узнали и увидели. Старый Баку прекрасен. Мы очень довольны.

А Анна Очень понравилась экскурсия по Старому городу. Гид Эмилия - увлеченный историей и любящий свой город человек - рассказала много интересных фактов и легенд. Здорово, что по пути удалось побывать в музее миниатюрной книги и в мастерской художника

А Асель Добрый день! Экскурсия прошла очень познавательно! Гид Рафаэль, все так интересно рассказывал! Подача информации была профессиональная, все факты очень легко запоминались! Огромная вам благодарность за приятно проверенное время!

К Камила Мы увидели Старый Город с новой стороны, благодаря эрудированности и любви к своему городу гида Кямала. Спасибо ему большое! Моя семнадцатилетняя дочь после окончания экскурсии сказала о появлении пологой картины города после завершения полной экскурсии и по современному Баку. Спасибо организаторам любящим и знающим своё дело! Рекомендую от всей души)

А Анна Прекрасная экскурсия, которая подходит для первого знакомства с городом! Немного не хватает времени в каждой точке, но зато можно узнать все самые красивые места, а уже потом самому вернуться и хоть по 100 лет фоткаться. Экскурсию провела чудесная Эмилия - с прекрасным чувством юмора, все легко и понятно рассказывала. Очень рекомендую эту экскурсию!

И Ирен Брали с подругой экскурсию по старому городу с гидом Рафаэлем. Прекрасный гид с отличным чувством юмора, экскурсия прошла на одном дыхании, рекомендуем!

Е Екатерина Самая офигенная экскурсия, всем рекомендую! Узнала историю старого города, посмотрела места, о которых не знаешь, то вряд ли увидишь в городе, получила крутые эмоции. Знаю теперь, куда еще хочу сходить в Баку. Ребята классно работают, всегда на связи, всегда рядом, организованно, все как положено, я в восторге!

Е Елена Отличная, ненапряжная, интересная и информативная экскурсия! Очень рекомендую! Отличная организация.

Гиды Рафаэль и Руслан большие профессионалы, рассказывали интересно и весело!

Большое спасибо!