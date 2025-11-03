Экскурсия по Баку за 4 часа - это уникальная возможность увидеть город в его историческом и современном облике.
Начните с прогулки по Старому городу, где сохранились памятники XII века, такие как
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Увидеть исторический Ичеришехер
- 🌆 Насладиться вечерними видами Баку
- 🏰 Посетить Девичью башню
- 🌉 Прогуляться по Бакинскому бульвару
- 🏞 Оценить виды с Нагорного парка
- 🎨 Вдохновиться Центром Гейдара Алиева
Что можно увидеть
- Девичья башня
- Караван-сарай Мултани
- Караван-сарай Бухара
- Хамам Хаджи Баани
- Резиденция бакинских ханов
- Аллея почетного захоронения
- Нагорный парк
- Пламенные башни
- Бакинский бульвар
- Центр Гейдара Алиева
Описание экскурсииПогрузитесь в историю и современность Баку за 4 часа! Экскурсия начинается с увлекательной прогулки по Старому городу. Мы посетим знаковые места, такие как Девичью башню, загадочную и величественную, руины церкви Святого Варфоломея, а также знаменитые караван-сараи Мултани и Бухара, сохранившие дух Великого шелкового пути. Увидите Хамам Хаджи Баани, старейшую баню Баку, и Резиденцию бакинских ханов, которая погружает в атмосферу XVIII века. Далее вас ждет вечерняя часть тура по современному Баку. Первая остановка — Аллея почетного захоронения, где вы сможете увидеть памятники известным азербайджанским деятелям культуры. Затем мы отправимся в Нагорный парк, с его потрясающим видом на город и Пламенные башни. Прогулка по Бакинскому бульвару и Мини-Венеции подарит вам незабываемую атмосферу и вид на современную архитектуру. Завершите тур в Центре Гейдара Алиева, настоящем архитектурном шедевре, который символизирует будущее Баку. Эта экскурсия — идеальный способ увидеть Баку в его исторической и современной красоте! Важная информация: Первая часть экскурсии - Старый город, пешая экскурсия. Вечерний Баку - автобусно-пешеходная.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Девичья Башня
- 2. Руины часовни Святого Варфоломея
- 3. Хамам Хаджи Баани
- 4. Каравансараи Мултани и Бухара
- 5. Дом моряка и дом с цепями
- 6. Резиденция Бакинских Ханов
- 7. Парные Ворота
- 8. Крепостные стены
- 9. Четырёхугольная башня
- 10. Дворец Ширваншахов
- 11. Памятник Алиаги Вахида
- 12. Черт побери
- 13. Мечеть Джума
- 14. Аллея Почетного Захоронения
- 15. Нагорный Парк
- 16. Приморский Парк и Венеция
- 17. Дом Правительства
- 18. Центр Гейдара Алиева
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Экскурсия
- Комфортабельный транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы во время экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Девичья Башня
Завершение: Проспект Азербайджана 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Первая часть экскурсии - Старый город, пешая экскурсия
- Вечерний Баку - автобусно-пешеходная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
3 ноя 2025
Очень понравилась пешеходная экскурсия с гидом Огузом. Познавательно и очень интересно. Отдельно отмечу, что ответили на все наши дополнительные вопросы по истории и культуре Азербайджана. Баку великолепен. Как Старый город, так и новая часть - Белый город.
Н
Наталья
30 окт 2025
Экскурсию проводил Рафаэль. Свободно говорит на русском языке. Много информации знает, которую в интернете не найдешь. Провёл экскурсию в том ритме, который соответствовал моему желанию замечательный сотрудник. Побольше бы таких! Спасибо.
С
Сара
26 окт 2025
Большое спасибо Рафаэлю за увлекательную и познавательную экскурсию! Узнали много нового и прекрасно провели время.
Н
Наталия
25 окт 2025
Вечерний Баку великолепен, как старый, так и современный! Экскурсия зашла на ура! Очень интересно и познавательно! Особенное спасибо экскурсоводам Кямалу и Огузу за интереснейший рассказ!
А
Андрей
10 окт 2025
Экскурсия прошла прекрасно. Очень повезло с гидом. Огуз рассказал всю историю старого и нового города, показывал интересные места, советовал вкусные ресторанные и кафе. Вообщем 10/10
В
Валерия
7 окт 2025
Хочу поблагодарить Рафаэля за интересную и содержательную экскурсию сегодня 6.10.2025 г. По Старому городу!! Получила много новой и интересной информации о стране и по г. Баку! остались самые хорошие, положительные эмоции не только о стране, но и о людях, которые в ней живут!
Е
Елена
24 сен 2025
Были на экскурсии с Рафаэлем. Все очень понравилось, видно что экскурсовод профессионал своего дела и любит свое дело. Все что хотелось узнали и увидели. Старый Баку прекрасен. Мы очень довольны.
А
Анна
14 сен 2025
Очень понравилась экскурсия по Старому городу. Гид Эмилия - увлеченный историей и любящий свой город человек - рассказала много интересных фактов и легенд. Здорово, что по пути удалось побывать в музее миниатюрной книги и в мастерской художника
А
Асель
31 авг 2025
Добрый день! Экскурсия прошла очень познавательно! Гид Рафаэль, все так интересно рассказывал! Подача информации была профессиональная, все факты очень легко запоминались! Огромная вам благодарность за приятно проверенное время!
К
Камила
22 авг 2025
Мы увидели Старый Город с новой стороны, благодаря эрудированности и любви к своему городу гида Кямала. Спасибо ему большое! Моя семнадцатилетняя дочь после окончания экскурсии сказала о появлении пологой картины города после завершения полной экскурсии и по современному Баку. Спасибо организаторам любящим и знающим своё дело! Рекомендую от всей души)
А
Анна
3 авг 2025
Прекрасная экскурсия, которая подходит для первого знакомства с городом! Немного не хватает времени в каждой точке, но зато можно узнать все самые красивые места, а уже потом самому вернуться и хоть по 100 лет фоткаться. Экскурсию провела чудесная Эмилия - с прекрасным чувством юмора, все легко и понятно рассказывала. Очень рекомендую эту экскурсию!
И
Ирен
2 авг 2025
Брали с подругой экскурсию по старому городу с гидом Рафаэлем. Прекрасный гид с отличным чувством юмора, экскурсия прошла на одном дыхании, рекомендуем!
Е
Екатерина
1 авг 2025
Самая офигенная экскурсия, всем рекомендую! Узнала историю старого города, посмотрела места, о которых не знаешь, то вряд ли увидишь в городе, получила крутые эмоции. Знаю теперь, куда еще хочу сходить в Баку. Ребята классно работают, всегда на связи, всегда рядом, организованно, все как положено, я в восторге!
Е
Елена
30 июл 2025
Отличная, ненапряжная, интересная и информативная экскурсия! Очень рекомендую! Отличная организация.
Гиды Рафаэль и Руслан большие профессионалы, рассказывали интересно и весело!
Большое спасибо!
К
Ксения
21 июн 2025
Экскурсии были очень интересные, нам всё понравилось, но пожелание организаторам на будущее: пожалуйста чётче информируйте заранее туристов о том, как будет происходить экскурсия, т. к. она изначально продаётся единым пакетом,
