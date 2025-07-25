На авто-пешеходной экскурсии по Баку вы откроете для себя уникальную архитектуру и богатую историю города. Прогулка по знаковым улицам, знакомство с мифами и легендами, а также посещение грязевых вулканов и пещер Гобустана оставят незабываемые впечатления. Это путешествие подарит вам возможность увидеть Баку с новой стороны и погрузиться в его атмосферу

Описание экскурсии

Все, что нужно знать о старом и новом Баку

Пока вы будете осматривать достопримечательности и гулять по красивым улицам, я расскажу о нефтяных миллионерах азербайджанского, русского и европейского происхождения, благодаря которым современный Баку получил свой архитектурный облик. Вы услышите легенды и мифы, связанные с самыми интересными постройками города. Поговорим о русских, польских и немецких зодчих, работавших в Баку. И о том, какие традиции и обычаи существовали в прошлом бакинцев и какие из них перекочевали в настоящее. По пути вы также сможете задать мне любые интересующие вас вопросы о жизни азербайджанской столицы. Я с радостью поделюсь полезной информацией и советами, чтобы ваше путешествие не только не выходило за рамки зоны комфорта, но и позволило почувствовать себя как дома!

Знаковые места города

Экскурсия начнется на главной площади, где я расскажу о вкладе одного из экс-губернаторов Баку в облик города. Вы окажетесь на бульваре, опоясывающем город, как жемчужное ожерелье вокруг Каспийского моря. А затем полюбуетесь великолепными зданием Музея Ковра с узорами, которым нет аналогов во всем мире. С Нагорного парка вам откроется великолепная панорама Баку. Я покажу старинное место банного отдыха Таза-Бей-Хамам и восточные кварталы «Черный город», о которых писал Б. Акунин в одноимённой книге. Вы также осмотрите Центр Гейдара Алиева, признанный наиболее выдающимся архитектурным строением мира в 2014 году. И, конечно, встретите фантастические «Пламенные башни» — современный символ столицы. Иллюминация этого комплекса сооружений согласно опросу влиятельного форума об урбанистике была признана лучшей в мире.

Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана и нефтяные вышки-герои

Знаете ли вы, что всего в 70 км от столицы Азербайджана находится одно из чудес света? Каждому гостю страны обязательно стоит побывать в историко-художественном заповеднике Гобустан. Здесь вы сможете увидеть удивительное природное явление — грязевые вулканы. А еще полюбоваться на наскальные рисунки, которые оставили после себя наши далекие предки. Заповедник Гобустан включен в список ЮНЕСКО — это одно из чудес света. Вы увидите уникальные геологические образования и посетите таинственные пещеры, которые когда-то были колыбелью человечества. Вас ждет настоящее погружение в историю камня и нефтяного бума Баку. Обязательно посмотрим памятник, который установлен на месте самой первой нефтяной скважины. Вы будете удивлены, когда увидите, что механизм, с помощью которого добывали нефть, сделан из дерева. Будет у вас и возможность прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, ведь некоторые герои-нефтяные скважины обеспечивали доблестную Советскую Армию всем топливом с 30-х годов прошлого столетия.

Кроме того, в нашей программе:

Пантеон героев

Площадь государственного флага

Арка Победы

Бакинский кристальный зал

Парашютная вышка

Мечеть Биби-Эйбат

Католическая церковь

Дом Правительства

Морской вокзал и многое другое!

Организационные детали