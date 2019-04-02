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Завораживающая архитектура и история на рубеже веков

Лия
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Лия – ваш гид
На авто-пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по знаковым улицам города, покатаетесь на гондоле по Бакинской Венеции и познакомитесь с самобытной архитектурой современного Баку, имеющей более чем трехсотлетнюю историю и возникшей на нефтяных деньгах.

Я расскажу о мифах и легендах, связанных с самыми яркими постройками столицы.

О выдающихся зодчих из разных стран, приглашенных к участию в столичных проектах.

И, конечно, о старинных традициях и обычаях, прочно вплетенных в быт бакинцев.
От 25 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Белая история Баку
Белая история Баку

Что вас ожидает

Все, что нужно знать о современном Баку
Пока вы будете осматривать достопримечательности и гулять по красивым улицам, я расскажу о нефтяных миллионерах азербайджанского, русского и европейского происхождения, благодаря которым современный Баку получил свой архитектурный облик. Вы услышите легенды и мифы, связанные с самыми интересными постройками города. Поговорим о русских, польских и немецких зодчих, работавших в Баку. И о том, какие традиции и обычаи существовали в прошлом бакинцев и какие из них перекочевали в настоящее. По пути вы также сможете задать мне любые интересующие вас вопросы о жизни азербайджанской столицы. Я с радостью поделюсь полезной информацией и советами, чтобы ваше путешествие не только не выходило за рамки зоны комфорта, но и позволило почувствовать себя как дома!

Знаковые места города
Экскурсия начнется на главной площади, где я расскажу о вкладе одного из экс-губернаторов Баку в облик города. Неподалеку вы увидите Молоканский сад, названный в честь русских переселенцев середины 19 века, а также Русский драматический театр, славящийся своими постановками. Вы окажетесь на бульваре, опоясывающем город, как жемчужное ожерелье вокруг Каспийского моря. А затем прокатитесь на гондоле по Бакинской Венеции, любуясь великолепными зданием Музея Ковра с узорами, которым нет аналогов во всем мире. Побываете на Аллее почетного захоронения, где покоится президент Гейдар Алиев и Муслим Магомаев. А с Аллеи Шахидов (Нагорный парк) вам откроется великолепная панорама Баку. Я покажу старинное место банного отдыха Таза-Бей-Хамам и восточные кварталы «Черный город», о которых писал Б. Акунин в одноименной книге. Вы также осмотрите Центр Гейдара Алиева, признанный наиболее выдающимся архитектурным строением мира в 2014 году. И, конечно, встретите фантастические «Пламенные башни» — современный символ столицы. Иллюминация этого комплекса сооружений согласно опросу влиятельного форума об урбанистике была признана лучшей в мире.

Кроме того, в нашей программе:

  • Дворец Счастья
  • Мэрия Баку и Аппарат Президента
  • Президиум Академии наук
  • Парламент Азербайджана
  • Католическая церковь
  • Дом Правительства
  • Морской вокзал и многое другое!

Организационные детали

  • Место встречи определяется по договоренности
  • Закажите одну из экскурсий по Баку, и я с огромной радостью подарю вам баночку оливкового варенья или же шекинскую пахлаву
  • Закажите две экскурсии, и сопровождение на восточный базар за чаем, икрой, гранатовым вином, и сладостями — бесплатно
Белая история Баку
Белая история Баку
Белая история Баку
Белая история Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лия
Лия
Дорогие друзья! Азербайджан — это удивительная, гостеприимная, безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все ее потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зеленые горы с заснеженными вершинами, лазурное Каспийское море, угощу настоящим азербайджанским чаем с традиционными сладостями и необычными видами варенья и отведу в места, которые еще не оккупировали туристы и где готовят вкуснейшие азербайджанские блюда. Помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту, организую трансфер, бронирование билетов, отеля, апартаментов. Имеется в наличии комфортабельный автомобиль. Поверьте, экскурсия вместе с опытным гидом — это совсем другое. Я предподнесу интересную, уникальную и достоверную информацию, то, что не всегда найдешь в интернете. Азербайджан влюбляет в себя с первого взгляда! Буду рада разделить эту любовь с вами!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 апреля 2019
Всем приезжающим в Баку очень рекомендую эту экскурсию. Обаятельная, эрудированная гид Лия с юмором и большой любовью расскажет о родном городе и посоветует, что посмотреть самостоятельно.

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