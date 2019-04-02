Что вас ожидает

Все, что нужно знать о современном Баку

Пока вы будете осматривать достопримечательности и гулять по красивым улицам, я расскажу о нефтяных миллионерах азербайджанского, русского и европейского происхождения, благодаря которым современный Баку получил свой архитектурный облик. Вы услышите легенды и мифы, связанные с самыми интересными постройками города. Поговорим о русских, польских и немецких зодчих, работавших в Баку. И о том, какие традиции и обычаи существовали в прошлом бакинцев и какие из них перекочевали в настоящее. По пути вы также сможете задать мне любые интересующие вас вопросы о жизни азербайджанской столицы. Я с радостью поделюсь полезной информацией и советами, чтобы ваше путешествие не только не выходило за рамки зоны комфорта, но и позволило почувствовать себя как дома!

Знаковые места города

Экскурсия начнется на главной площади, где я расскажу о вкладе одного из экс-губернаторов Баку в облик города. Неподалеку вы увидите Молоканский сад, названный в честь русских переселенцев середины 19 века, а также Русский драматический театр, славящийся своими постановками. Вы окажетесь на бульваре, опоясывающем город, как жемчужное ожерелье вокруг Каспийского моря. А затем прокатитесь на гондоле по Бакинской Венеции, любуясь великолепными зданием Музея Ковра с узорами, которым нет аналогов во всем мире. Побываете на Аллее почетного захоронения, где покоится президент Гейдар Алиев и Муслим Магомаев. А с Аллеи Шахидов (Нагорный парк) вам откроется великолепная панорама Баку. Я покажу старинное место банного отдыха Таза-Бей-Хамам и восточные кварталы «Черный город», о которых писал Б. Акунин в одноименной книге. Вы также осмотрите Центр Гейдара Алиева, признанный наиболее выдающимся архитектурным строением мира в 2014 году. И, конечно, встретите фантастические «Пламенные башни» — современный символ столицы. Иллюминация этого комплекса сооружений согласно опросу влиятельного форума об урбанистике была признана лучшей в мире.

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