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Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана

Узнайте о самобытной архитектуре Баку и посетите грязевые вулканы Гобустана. Вдохновляющее путешествие в прошлое и настоящее Азербайджана
На авто-пешеходной экскурсии по Баку вы откроете для себя уникальную архитектуру и богатую историю города.

Прогулка по знаковым улицам, знакомство с мифами и легендами, а также посещение грязевых вулканов и пещер Гобустана оставят незабываемые впечатления. Это путешествие подарит вам возможность увидеть Баку с новой стороны и погрузиться в его атмосферу
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная архитектура Баку
  • 🗿 Наскальные рисунки Гобустана
  • 🌋 Грязевые вулканы
  • 🏛 Центр Гейдара Алиева
  • 🏙 Пламенные башни
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана

Что можно увидеть

  • Музей Ковра
  • Нагорный парк
  • Центр Гейдара Алиева
  • Пламенные башни
  • Гобустан

Описание экскурсии

Все, что нужно знать о старом и новом Баку

Пока вы будете осматривать достопримечательности и гулять по красивым улицам, я расскажу о нефтяных миллионерах азербайджанского, русского и европейского происхождения, благодаря которым современный Баку получил свой архитектурный облик. Вы услышите легенды и мифы, связанные с самыми интересными постройками города. Поговорим о русских, польских и немецких зодчих, работавших в Баку. И о том, какие традиции и обычаи существовали в прошлом бакинцев и какие из них перекочевали в настоящее. По пути вы также сможете задать мне любые интересующие вас вопросы о жизни азербайджанской столицы. Я с радостью поделюсь полезной информацией и советами, чтобы ваше путешествие не только не выходило за рамки зоны комфорта, но и позволило почувствовать себя как дома!

Знаковые места города

Экскурсия начнется на главной площади, где я расскажу о вкладе одного из экс-губернаторов Баку в облик города. Вы окажетесь на бульваре, опоясывающем город, как жемчужное ожерелье вокруг Каспийского моря. А затем полюбуетесь великолепными зданием Музея Ковра с узорами, которым нет аналогов во всем мире. С Нагорного парка вам откроется великолепная панорама Баку. Я покажу старинное место банного отдыха Таза-Бей-Хамам и восточные кварталы «Черный город», о которых писал Б. Акунин в одноимённой книге. Вы также осмотрите Центр Гейдара Алиева, признанный наиболее выдающимся архитектурным строением мира в 2014 году. И, конечно, встретите фантастические «Пламенные башни» — современный символ столицы. Иллюминация этого комплекса сооружений согласно опросу влиятельного форума об урбанистике была признана лучшей в мире.

Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана и нефтяные вышки-герои

Знаете ли вы, что всего в 70 км от столицы Азербайджана находится одно из чудес света? Каждому гостю страны обязательно стоит побывать в историко-художественном заповеднике Гобустан. Здесь вы сможете увидеть удивительное природное явление — грязевые вулканы. А еще полюбоваться на наскальные рисунки, которые оставили после себя наши далекие предки. Заповедник Гобустан включен в список ЮНЕСКО — это одно из чудес света. Вы увидите уникальные геологические образования и посетите таинственные пещеры, которые когда-то были колыбелью человечества. Вас ждет настоящее погружение в историю камня и нефтяного бума Баку. Обязательно посмотрим памятник, который установлен на месте самой первой нефтяной скважины. Вы будете удивлены, когда увидите, что механизм, с помощью которого добывали нефть, сделан из дерева. Будет у вас и возможность прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, ведь некоторые герои-нефтяные скважины обеспечивали доблестную Советскую Армию всем топливом с 30-х годов прошлого столетия.

Кроме того, в нашей программе:

  • Пантеон героев
  • Площадь государственного флага
  • Арка Победы
  • Бакинский кристальный зал
  • Парашютная вышка
  • Мечеть Биби-Эйбат
  • Католическая церковь
  • Дом Правительства
  • Морской вокзал и многое другое!

Организационные детали

  • Место встречи определяется по договорённости
  • Стоимость экскурсии может измениться из-за закрытия дорог и увеличения маршрута. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
  • Трансфер включен в стоимость, если вас максимум четверо. Если вас больше 4 человек, дополнительно оплачивается стоимость минивэна (минимальная цена — 55 евро за машину)
  • Закажите одну из экскурсий по Баку, и я с огромной радостью подарю вам баночку оливкового варенья или же шекинскую пахлаву
  • Закажите две экскурсии, и сопровождение на восточный базар за чаем, икрой, гранатовым вином, и сладостями — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия
Лия — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я — ваш частный русскоязычный гид в Баку. С юмором, любовью и живыми историями моего города. Я здесь родилась и знаю его лучше, чем многие жители. С удовольствием покажу вам Баку
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таким, каким люблю его сама — душевным, вкусным и удивительным городом контрастов. Я создаю авторские маршруты, которые подстраиваю под ваши интересы. Мои экскурсии — это диалог, а не лекция. Для меня важно, чтобы вы увезли эмоции, открытия и подарки — своим гостям предлагаю оливковое варенье, пахлаву или поход на восточный базар. Вместе мы можем погрузиться в легенды Ичеришехера, попробовать настоящую азербайджанскую кухню или открыть места, которых нет в путеводителях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
Добрый день Пишу немного с опозданием ((

В июне бронировали экскурсию у Лии. Потрясающий получился день!
Лия встретила нас в назначенном месте и в назначенное время. В Баку были около 14 часов
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всего, проездом, впервые.
В экскурсию входили обзорная по Баку и поездка в гобустан. На очень комфортабельном авто.
Лия распланировала очень четко весь наш маршрут, чтобы мы нигде не теряли времени и максимально посмотрели всё, что можно успеть!

Маршрут был очень интересен, Лия подкрепляла всё увиденное интересными фактами и своими знаниями!

Однозначно рекомендую данного гида!!!
Я уверена на 1000%, что остальные маршруты и авторские туры от Лии потрясающие и не оставят никого равнодушным!

Спасибо вам огромное за организацию нашего прекрасного дня в Баку, Лия!

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Е
Всем приезжающим в Баку очень рекомендую эту экскурсию. Обаятельная, эрудированная гид Лия с юмором и большой любовью расскажет о родном городе и посоветует, что посмотреть самостоятельно.
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