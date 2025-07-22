читать дальше

умопомрачительные виды на окрестности, а в местной чайной можно расслабиться после дороги и отведать действительно вкусный, душистый чай с разнообразными закусками.



Плантации же, в свою очередь, предлагают возможность не только банально «осмотреть местность» и пофотографироваться, но и самостоятельно собрать некоторые из плодов (немного — бесплатно, а если все же хочется собрать побольше, то придется внести символическую плату). Кроме прочего, на фруктовой плантации продают собственные заготовки (джемы, варенье, компоты и соленья), цены на которые также весьма приятны. Единственный момент — во время чаепития с вареньем (которое входит в стоимость проходного билета) необходимо опасаться ос. Их тут действительно много, хотя они и не проявляют себя ровно до того момента, пока вы не откроете предложенное вам варенье.



Чайная плантация же чарует своей умиротворенностью и тишиной, а в местном фирменном магазине вы сможете найти чай на любой вкус и кошелёк.



Итог: на сто процентов положительные эмоции и безграничная благодарность нашему гиду Октаю, который является не просто истинным знатоком истории своей страны, но и просто замечательным человеком и собеседником!