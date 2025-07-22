Ленкорань являясь портовым городом на берегу Каспийского моря известен своими цитрусовыми садами и чайными плантациями, где также расположен Гирканский национальный парк. А также в городе немало красивых исторических зданий и сооружений.
Описание экскурсииЛенкорань являясь портовым городом на берегу Каспийского моря известен своими цитрусовыми садами и чайными плантациями. А также тут можно встретить Парротию более известную как «железное дерево». Что вас ждет:• В ходе экскурсии мы посетим южное побережье Каспия, далее прогуляемся по городу. Во время прогулки посетим дворец Мирахмад хана построенный в 1913-ом году в честь любви для своей жены ввиду победы в конкурсе красавиц Закавказья.
- Следом отправимся в Ленкоранскую крепость построенную в XVIII веке в состав которого входили два базара: Большой и Малый и на территории которых были построены две мечети в начале ХХ века.
- Далее нас ждёт действующий Ленкоранский маяк, являющийся частью крепости с фонарным ссоружением высотой 2,9 м. расположенный на башне высотой 30,5 м.
- Во второй половине дня в продолжении экскурсии посетим Гирканский национальный парк расположенный на площади 43 га где растут более 1800 видов растений, включая эндeмические, редкие и вымирающие виды.
- Далее посетим цитрусовые сады, где сможем наглядно полюбоваться цитрусоывми деревьями и в зависимости от периода года можно самим собирать фрукты.
- Далее отправимся в чайные плантации чтоб наглядно увидеть как его выращивают и попробовать изысканный вкус настоящего азербайджанского чая.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Ханбулан
- Дворец Мирахмад хана
- Ленкоранская крепость
- Ленкоранский маяк
- Окружная тьюрма
- Гирканский национальный парк
- Цитрусовые сады
- Чайные плантации
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительно оплачивается вход в цитрусовые плантации (включает угощение чаем с домашним вареньем) - 5 долларов/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у отеля
Завершение: Место окончания экскурсии у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
22 июл 2025
Отличная экскурсия! Огромное спасибо Фуаду за интересные рассказы, отличные фотки и видео! Добавьте помидорную плантацию 🤣
М
Михаил
19 мар 2025
Спасибо большое гиду Фуаду за прекрасную экскурсию. Дальняя дорога превратилась в увлекательное путешествие благодаря интересным рассказам и шарму Фуада. Было много интересной информации, сами места очень живописные, несмотря на не сезон. Зато людей было мало и мы получили наслаждение в уединении. Всем рекомендую
Д
Дарья
8 окт 2024
Экскурсия, поражающая своей красотой: в ее рамках вы посетите одни из самых прекрасных мест Азербайджана — озеро Ханбулан, а также фруктовую и чайные плантации в окрестностях г. Ленкорань.
Л
Лидия
7 сен 2024
Побывав на этой экскурсии с Октаем получили незабываемые впечатления. Очень интересно увидеть другую жизнь - вне Баку. Октай забрал нас от отеля, на комфортабельном авто мы доехали до места, по дороге узнали много нового об Азербайджане и его людях. Огромное спасибо, очень рекомендую посетить Ленкорань и плантации цитрусов и чая!
И
Иван
5 сен 2024
Самая впечатляющая и восхитительная экскурсия, на которой я был, наверное, в жизни. Гид Октай очень интересно рассказывает, да и как человек жизнерадостный, позитивный, добрый и гостеприимный. К концу экскурсии было
