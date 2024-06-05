1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У аэропорта или вокзала
11 июня в 01:30
12 июня в 01:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
В тренде
Тайны Старого Баку: историческое путешествие по древнему городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В Сабирском саду
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
22€18 за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€45 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
150€128 за всё до 3 чел.
скидка
26%
Групповая
2 часа
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
23€17 за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€90 за человека
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Баку: комфорт и удобство по доступной цене
Индивидуальный трансфер в Баку с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу
Сегодня в 19:00
10 июня в 00:00
€22 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
30€18 за человека
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
22€18 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€120 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145€131 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€128 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
90€77 за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€63 за человека
Индивидуальная
2 часа
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Баку в деталях: от легенд до современности
Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
€54 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от €58 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку
Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
€116 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €155 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны жителей Старого города: погружение в историю Баку
Познайте душу Баку через истории его жителей, архитектуру и традиции на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
от €62 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гобустан: путешествие к древним петроглифам и грязевым вулканам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии по Гобустану. Уникальные петроглифы и загадочные грязевые вулканы ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты Старого города Баку: уникальное путешествие в прошлое
Загадки Старого города Баку раскроются в увлекательной экскурсии. История, архитектура и культура в одном туре
11 июня в 15:00
16 июня в 19:00
€77 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономическое приключение: «Секреты азербайджанской кухни» в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе
Начало: У вашего отеля или апартаментов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €247 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по каменным улочкам Старого города Баку
Исследуйте сакральные места Баку и откройте для себя тайны древнего города. Погрузитесь в историю и культуру, наслаждаясь уникальными архитектурными памятниками
Сегодня в 15:30
12 июня в 14:00
€77 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
от €252 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от €90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия по всем памятникам Баку за один день
Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €188 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни
Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане
Начало: В вашем отеле
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Поселок Балаханы - путешествие между прошлым и будущим в Баку
Вас ждет незабываемое путешествие по Балаханам, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир, где прошлое встречается с будущим
Начало: У вашего отеля в черте города Баку
18 июня в 09:00
23 июня в 09:00
€100 за всё до 2 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие
Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия
Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
75€68 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку
Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии
11 июня в 15:00
25 июня в 10:00
от €116 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гобустан и вулканы: путешествие в прошлое Азербайджана
Погрузитесь в историю древнего мира, насладитесь уникальными пейзажами и духовной атмосферой мечети Биби-Эйбят
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Цветные горы Хызы: космические пейзажи Баку
Откройте для себя чудеса Азербайджана: розовое озеро, мистические горы Хызы и духовную гору Бешбармаг
Начало: ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €300 за всё до 20 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 270€230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия в Хызы: Агатовые горы, Розовое озеро и история
Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €300 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо Сабине за отличную экскурсию по старому городу! Интересный, увлекательный рассказ об истории города не мог оставить нас равнодушными. Хотите
- ММария5 июня 2024Наша экскурсия была очень насыщенная: посетили красивую мечеть, попробовали вино и прогулялись по виноградникам Мейсери, прошлись по подвесному мосту и
- ААлександр5 июня 2024Наиля очень интересно рассказывает. С ней чувствуешь себя легко и комфортно. Было познавательно и увидели крутые места
- ААлина5 июня 2024Отличная экскурсия и Сабир замечательный гид! Вся информация интересная, преподнесенная в нескучном виде, с шутками в уместных местах. Всем советуем для ознакомления с историей города и страны
- ННастя5 июня 2024Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня
- ААртем5 июня 2024Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
- ООльга5 июня 2024Благодарим Латифа за прекрасную экскурсию по красивейшим местам. Отдельное спасибо за фотосессию в шикарных локациях. Латиф очень коммуникабельный и доброжелательный. Идет навстречу пожеланиям туристов
- ВВиктория5 июня 2024Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
- ВВалентина5 июня 2024Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
- ААлександра5 июня 2024Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Можно с детьми»
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