Что вас ожидает:

Дворец Любви (Ханский дом)

Дворец хана (Хан Еви) был построен местным ханом для своей жены в честь ее победы на конкурсе красоты. Строительство вели французские мастера, но с использованием национальных элементов и орнаментов. Это очень красивое здание. Сейчас здесь расположен государственный краеведческий музей. Среди экспонатов музея есть экспозиция композитора Муслима Магомаева, деда знаменитого певца.

Гирганский национальный парк

Ленкорани есть замечательный Гирканский национальный парк, а в Талышских лесах произрастают реликтовые деревья. Одно из них — железное дерево, у которого листья зимой не опадают, а высыхают и остаются на дереве.

Ленкоранская крепость

Когда-то она было одной из важнейших крепостей Талышского ханства (государство, которое существовало с 18 по начало 19 веков в юго-восточной части Азербайджана и на восточном краешке северо-западного Ирана. Столицей был город Ленкорань). Сегодня от крепости остались лишь руины, но когда то крепость была просто устрашающей для противников – высокие мощные стены из камня, зубцы по краям, ров вокруг, который при оборонительной необходимости заполнялся водой.

Древняя крепость в Ленкорани

Другое сооружение, расположенное недалеко от реки Лянкяранчай, в годы царизма и позднее, в советские времена использовалось как тюрьма. Следует отметить, что согласно некоторым источникам, в 1903-1904 годах в этой крепости отбывал наказание Иосиф Сталин, известный в то время под псевдонимом "Коба". Он был осужден за ограбление почтового поезда.

Чайная фабрика

Для истинных гурманов чая я предлагаю эксклюзивную и познавательную экскурсию на чайную фабрику. Здесь вы можете увидеть сам процесс производства чая, посетить чайный музей и плантацию. Это непременно скрасит и не без того увлекательную экскурсию. Водопад Такдам (Ярдымлы)

По пути из Mасаллы в Ярдымлы рекомендуем Вам обязательно остановиться и сфотографироваться на фоне водопада в Такдам (Ярдымлы). Водопад расположен на 25 км дороги Масаллы-Ярдымлы.

Истису (Масаллы)

Масаллы издавна славится своими целебными источниками, наиболее известный из них — Истису (в переводе с азербайджанского «горячая вода»). Этот термальный источник пробивается в нескольких местах на берегу реки Виляшчай на склоне горы Домбалов выше уровня моря на 1650 метров. Вода поступает из недр земли с глубины 90-250 м в горячем виде (около 69 градусов) и показана при лечении многих заболеваний.

Озеро Ханбулан

Ханбулан называют по-разному: рекой, озером, водохранилищем, и каждое из этих названий на самом деле верно. Красивейший источник Ханбулаг, берущий свое начало высоко в горах Гирканского заповедника, вместе с другими мелкими и более крупными реками сливается воедино между двумя деревнями Алексеевка и Даштатюрк.

Дом музей дважды героя Советского Союза Генерала Ази Асланова

Память о героях нередко хранится в домах, где они родились и выросли. Во время нашей экскурсии,мы посетим дом героя, и я расскажу об одном из них, который находится в Лянкярани – Дом-музей дважды Героя Советского союза Ази Ахад оглу Асланова.