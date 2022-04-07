Ленкорань - древняя южная жемчужина и один из колоритнейших уголков Азербайджана
Ленкорань — древняя южная жемчужина и один из колоритнейших уголков Азербайджана.
Край невероятно насыщен многочисленными реками, водоёмами и располагает благоприятными условиями для отдыха. Рельеф региона состоит из двух частей: Ленкоранская низменность и Талышские горы.
Более 20% территории здесь покрыты нетронутыми лесами.
В данном регионе представлено 7 климатических поясов из 13 существующих в мире, но преобладает влажный субтропический.
Край невероятно насыщен многочисленными реками, водоёмами и располагает благоприятными условиями для отдыха. Рельеф региона состоит из двух частей: Ленкоранская низменность и Талышские горы.
Более 20% территории здесь покрыты нетронутыми лесами.
В данном регионе представлено 7 климатических поясов из 13 существующих в мире, но преобладает влажный субтропический.
Что вас ожидает 🤩
- Дворец Любви (Ханский дом),Гирганский национальный парк
- Ленкоранская крепость,Древняя крепость в Ленкорани,Озеро Ханбулан,Дом музей дважды героя Советского Союза Генерала Ази Асланова
Анар — ваш гид в Баку
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Что вас ожидает:
Дворец Любви (Ханский дом)
Дворец хана (Хан Еви) был построен местным ханом для своей жены в честь ее победы на конкурсе красоты. Строительство вели французские мастера, но с использованием национальных элементов и орнаментов. Это очень красивое здание. Сейчас здесь расположен государственный краеведческий музей. Среди экспонатов музея есть экспозиция композитора Муслима Магомаева, деда знаменитого певца.
Гирганский национальный парк
Ленкорани есть замечательный Гирканский национальный парк, а в Талышских лесах произрастают реликтовые деревья. Одно из них — железное дерево, у которого листья зимой не опадают, а высыхают и остаются на дереве.
Ленкоранская крепость
Когда-то она было одной из важнейших крепостей Талышского ханства (государство, которое существовало с 18 по начало 19 веков в юго-восточной части Азербайджана и на восточном краешке северо-западного Ирана. Столицей был город Ленкорань). Сегодня от крепости остались лишь руины, но когда то крепость была просто устрашающей для противников – высокие мощные стены из камня, зубцы по краям, ров вокруг, который при оборонительной необходимости заполнялся водой.
Древняя крепость в Ленкорани
Другое сооружение, расположенное недалеко от реки Лянкяранчай, в годы царизма и позднее, в советские времена использовалось как тюрьма. Следует отметить, что согласно некоторым источникам, в 1903-1904 годах в этой крепости отбывал наказание Иосиф Сталин, известный в то время под псевдонимом "Коба". Он был осужден за ограбление почтового поезда.
Чайная фабрика
Для истинных гурманов чая я предлагаю эксклюзивную и познавательную экскурсию на чайную фабрику. Здесь вы можете увидеть сам процесс производства чая, посетить чайный музей и плантацию. Это непременно скрасит и не без того увлекательную экскурсию. Водопад Такдам (Ярдымлы)
По пути из Mасаллы в Ярдымлы рекомендуем Вам обязательно остановиться и сфотографироваться на фоне водопада в Такдам (Ярдымлы). Водопад расположен на 25 км дороги Масаллы-Ярдымлы.
Истису (Масаллы)
Масаллы издавна славится своими целебными источниками, наиболее известный из них — Истису (в переводе с азербайджанского «горячая вода»). Этот термальный источник пробивается в нескольких местах на берегу реки Виляшчай на склоне горы Домбалов выше уровня моря на 1650 метров. Вода поступает из недр земли с глубины 90-250 м в горячем виде (около 69 градусов) и показана при лечении многих заболеваний.
Озеро Ханбулан
Ханбулан называют по-разному: рекой, озером, водохранилищем, и каждое из этих названий на самом деле верно. Красивейший источник Ханбулаг, берущий свое начало высоко в горах Гирканского заповедника, вместе с другими мелкими и более крупными реками сливается воедино между двумя деревнями Алексеевка и Даштатюрк.
Дом музей дважды героя Советского Союза Генерала Ази Асланова
Память о героях нередко хранится в домах, где они родились и выросли. Во время нашей экскурсии,мы посетим дом героя, и я расскажу об одном из них, который находится в Лянкярани – Дом-музей дважды Героя Советского союза Ази Ахад оглу Асланова.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид-Экскурсовод
- Комфортабельное авто
- Бутилированная вода
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи у вашего отеля или апартаментовЗавершение: После окончания экскурсии, при вашем желании я могу доставить вас заново в отель
- Когда и сколько длится
- Когда: Все дниЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Все дни
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку
Еще несколько похожих предложений в Баку
Авторский тур
Орхан
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Шеки - один из древнейших городов Азербайджана
от $270 за 1-7 чел.
Авторский тур
Salekh
2-3 дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
Поездка по горным живописным районам гостеприимного Азербайджана
$200 за 1-2 чел.
Индивидуальная
Fuad
«Гала» - быт и история древнего Азербайджана
Старинная крепость, наскальные рисунки и традиционные ремесла в огромном музейном комплексе
от €79 за 1-20 чел.
Индивидуальная
Сабир
Старый город в деталях
Погулять по узким улочкам древнего Баку и услышать историю главных и тайных достопримечательностей
€54 за 1-6 чел.
Авторский тур
Орхан
Многодневный тур по Азербайджану и поездка в Грузию
Специальный многодневный тур для туристов, желающих посетить сразу две страны - Азербайджан
$600 за 1-3 чел.
Индивидуальная
Лия
Старый город: 22 гектара колорита
История, архитектура, краски и колорит на пешеходной экскурсии по лабиринтам Ичери-Шехер
€20 за 1 человека
Индивидуальная
Elnur
Шеки: яркие краски Азербайджана
Из Баку в старинный город с дворцом-шкатулкой, средневековым караван-сараем и самобытной кухней
€203 за 1-3 чел.
Индивидуальная
Лия
6 уникальных чудес Азербайджана
Розовое озеро, древние рисунки и вулканы Гобустана, храм и огненная гора, башни и святилище Апшерона
от €150 за 1-2 чел.
Индивидуальная
Тоф
Шашлык-машлык тур
Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
от €165 за 1-3 чел.
Индивидуальная
Fuad
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Путешествие к грязевым вулканам, наскальным рисункам и древнему храму зороастрийцев
от €150 за 1-20 чел.
Индивидуальная
Орхан
Ленкорань - Азербайджанские субтропики
В небольшом по своей территории Азербайджане наблюдаются 9 из 11 имеющихся в мире климатических зон
от $190 за 1-3 чел.
Индивидуальная
Офил
Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
Познакомиться с бытом и древней историей колоритных поселков Апшеронского полуострова
от €60 за 1-3 чел.