Однодневный тур в город Ленкорань

Ленкорань - древняя южная жемчужина и один из колоритнейших уголков Азербайджана

Индивидуальная
Ленкорань — древняя южная жемчужина и один из колоритнейших уголков Азербайджана.

Край невероятно насыщен многочисленными реками, водоёмами и располагает благоприятными условиями для отдыха. Рельеф региона состоит из двух частей: Ленкоранская низменность и Талышские горы.

Более 20% территории здесь покрыты нетронутыми лесами.

В данном регионе представлено 7 климатических поясов из 13 существующих в мире, но преобладает влажный субтропический.
Однодневный тур в город Ленкорань
Однодневный тур в город Ленкорань
Однодневный тур в город Ленкорань
Однодневный тур в город Ленкорань

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец Любви (Ханский дом),Гирганский национальный парк
  • Ленкоранская крепость,Древняя крепость в Ленкорани,Озеро Ханбулан,Дом музей дважды героя Советского Союза Генерала Ази Асланова

Что вас ожидает:

    Дворец Любви (Ханский дом)
    Дворец хана (Хан Еви) был построен местным ханом для своей жены в честь ее победы на конкурсе красоты. Строительство вели французские мастера, но с использованием национальных элементов и орнаментов. Это очень красивое здание. Сейчас здесь расположен государственный краеведческий музей. Среди экспонатов музея есть экспозиция композитора Муслима Магомаева, деда знаменитого певца.

    Гирганский национальный парк

    Ленкорани есть замечательный Гирканский национальный парк, а в Талышских лесах произрастают реликтовые деревья. Одно из них — железное дерево, у которого листья зимой не опадают, а высыхают и остаются на дереве.

    Ленкоранская крепость

    Когда-то она было одной из важнейших крепостей Талышского ханства (государство, которое существовало с 18 по начало 19 веков в юго-восточной части Азербайджана и на восточном краешке северо-западного Ирана. Столицей был город Ленкорань). Сегодня от крепости остались лишь руины, но когда то крепость была просто устрашающей для противников – высокие мощные стены из камня, зубцы по краям, ров вокруг, который при оборонительной необходимости заполнялся водой.

    Древняя крепость в Ленкорани

    Другое сооружение, расположенное недалеко от реки Лянкяранчай, в годы царизма и позднее, в советские времена использовалось как тюрьма. Следует отметить, что согласно некоторым источникам, в 1903-1904 годах в этой крепости отбывал наказание Иосиф Сталин, известный в то время под псевдонимом "Коба". Он был осужден за ограбление почтового поезда.

    Чайная фабрика

    Для истинных гурманов чая я предлагаю эксклюзивную и познавательную экскурсию на чайную фабрику. Здесь вы можете увидеть сам процесс производства чая, посетить чайный музей и плантацию. Это непременно скрасит и не без того увлекательную экскурсию. Водопад Такдам (Ярдымлы)
    По пути из Mасаллы в Ярдымлы рекомендуем Вам обязательно остановиться и сфотографироваться на фоне водопада в Такдам (Ярдымлы). Водопад расположен на 25 км дороги Масаллы-Ярдымлы.

    Истису (Масаллы)

    Масаллы издавна славится своими целебными источниками, наиболее известный из них — Истису (в переводе с азербайджанского «горячая вода»). Этот термальный источник пробивается в нескольких местах на берегу реки Виляшчай на склоне горы Домбалов выше уровня моря на 1650 метров. Вода поступает из недр земли с глубины 90-250 м в горячем виде (около 69 градусов) и показана при лечении многих заболеваний.

    Озеро Ханбулан

    Ханбулан называют по-разному: рекой, озером, водохранилищем, и каждое из этих названий на самом деле верно. Красивейший источник Ханбулаг, берущий свое начало высоко в горах Гирканского заповедника, вместе с другими мелкими и более крупными реками сливается воедино между двумя деревнями Алексеевка и Даштатюрк.
    Дом музей дважды героя Советского Союза Генерала Ази Асланова
    Память о героях нередко хранится в домах, где они родились и выросли. Во время нашей экскурсии,мы посетим дом героя, и я расскажу об одном из них, который находится в Лянкярани – Дом-музей дважды Героя Советского союза Ази Ахад оглу Асланова.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Гид-Экскурсовод
    • Комфортабельное авто
    • Бутилированная вода
    Что не входит
    • Питание
    • Личные расходы
    • Входные билеты
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Место встречи у вашего отеля или апартаментов
    Завершение: После окончания экскурсии, при вашем желании я могу доставить вас заново в отель
    Когда и сколько длится
    Когда: Все дни
    Экскурсия длится около 7 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Все дни

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