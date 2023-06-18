Встреча в бакинском аэропорту и трансфер в отель

Индивидуальный трансфер в Баку: встреча в аэропорту и экскурсия по городу

Описание
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Ответы на вопросы
Я встречу вас в аэропорту и с комфортом доставлю в отель. По дороге вы полюбуетесь на проспект Г. Алиева, культурный центр им. Г. Алиев, центр города.
Встреча в бакинском аэропорту и трансфер в отель
Встреча в бакинском аэропорту и трансфер в отель
Ближайшие даты:
18
июн
19
июн
20
июн
21
июн
22
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Что вас ожидает:

  • Аэропорт Баку
  • Проспект Г. Алиева
  • Культурный центр им. Г. Алиева
  • Центр города (проездом)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Я встречу вас в аэропорту и с комфортом доставлю в отель. По дороге вы полюбуетесь на проспект Г. Алиева, культурный центр им. Г. Алиев, центр города.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • встреча в аэропорту,
  • автотранспортные расходы.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • личные расходы.

все дни недели

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Автотранспортные расходы
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бакинский аэропорт ИМ.Г. Алиева
Завершение: отель
Когда и сколько длится?
Когда: все дни недели
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 101 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Предварительно мне необходимо будет знать точное количество человек
  • Наличие багажа и местное время прилета
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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