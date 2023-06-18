Индивидуальный трансфер в Баку: встреча в аэропорту и экскурсия по городу
Я встречу вас в аэропорту и с комфортом доставлю в отель. По дороге вы полюбуетесь на проспект Г. Алиева, культурный центр им. Г. Алиев, центр города.
Ближайшие даты:
18
июн
июн
19
июн
июн
20
июн
июн
21
июн
июн
22
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июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Аэропорт Баку
- Проспект Г. Алиева
- Культурный центр им. Г. Алиева
- Центр города (проездом)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетЯ встречу вас в аэропорту и с комфортом доставлю в отель. По дороге вы полюбуетесь на проспект Г. Алиева, культурный центр им. Г. Алиев, центр города.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- встреча в аэропорту,
- автотранспортные расходы.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание,
- личные расходы.
все дни недели
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в аэропорту
- Автотранспортные расходы
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Бакинский аэропорт ИМ.Г. АлиеваЗавершение: отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: все дни неделиЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 101 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Предварительно мне необходимо будет знать точное количество человек
- Наличие багажа и местное время прилета
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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