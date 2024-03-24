Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
Добро пожаловать в Баку! Мы берём организацию вашего первого дня здесь на себя. Встретим в аэропорту, поможем с багажом и поедем показывать город и знакомить с его особенностями.
Старинная и современная архитектура, Музей миниатюрной книги, Приморский бульвар с отличными видами, огромная мечеть и рассказы, погружающие во времена открытия нефти, — в нашей программе.
Старинная и современная архитектура, Музей миниатюрной книги, Приморский бульвар с отличными видами, огромная мечеть и рассказы, погружающие во времена открытия нефти, — в нашей программе.
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Описание
Что вас ожидает
В ходе экскурсии вы услышите множество легенд, связанных с Баку, особенно периода нефтяного бума. Рассказы погрузят вас в атмосферу времён, когда нефть стала двигателем процветания. Вы узнаете о миллионерах той эпохи, об их роскоши и влиянии на формирование современного облика города.
Наш маршрут
- Парные ворота Старого города. Это один из символов Баку, представляющий собой две башни, соединённые воротами. Они украшают наш город аж с 12 века.
- Старинные хамамы и караван-сараи. Мы осмотрим их снаружи и поговорим о значении этих мест в жизни азербайджанцев.
- Музей миниатюрной книги, где вы оцените удивительные произведения искусства — настоящие книги, но в масштабе от нескольких миллиметров до пары сантиметров.
- Девичья башня — монумент архитектуры, выделяющийся своей таинственной историей. Мы поделимся легендами о ней. Затем отправимся на улицу, где снимали фильм «Бриллиантовая рука», и посетим галерею с работами местных художников.
- Рыночная площадь и развалины Часовни св. Варфоломея. Здесь вы увидите множество старинных зданий, которые были построены в разное время и в разных стилях.
- Приморский бульвар, где вы полюбуетесь видами города и современными зданиями.
- Мечеть Биби-Эйбат. Самая большая и современная мечеть в Закавказье. В её архитектуре сочетаются элементы современного дизайна и традиционной арабской архитектуры.
- Центр Гейдара Алиева. Он был признан в 2014 году лучшим архитектурным сооружением в мире. Ведь он построен по проекту легендарной Захи Хадид.
- Нагорный парк. Одно из излюбленных мест жителей города. Парк расположен на холме, откуда открывается панорамный вид на весь Баку и Каспийское море. Вы насладитесь природой, узнаете историю парка и сделаете потрясающие фото.
Организационные детали
- Трансфер с экскурсией для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
- Продолжительность — 5–6 часов
- Транспорт — комфортабельная иномарка, детских кресел нет
- Дополнительно оплачивается только питание, если вы захотите сделать остановку в одном из кафе/ресторанов с национальной кухней (мы посоветуем хорошие)
- Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями, а также временем прилёта (некоторые достопримечательности могут быть закрыты вечером)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азик — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 82 туристов
Здравствуйте, меня зовут Азик, и я гид в Азербайджане уже более 5 лет. Я считаю,что моя работа — это не просто работа, но и призвание. Я обожаю делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей родины с путешественниками со всего мира. Каждый день я стараюсь показать гостям свою страну с новой стороны, чтобы вы могли почувствовать её уникальные особенности и красоту. Я уважаю свою работу и всегда стараюсь сделать всё возможное, чтобы путешественники остались довольны.
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