Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Индивидуальный трансфер в Баку

Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель

Добро пожаловать в Баку! Мы берём организацию вашего первого дня здесь на себя. Встретим в аэропорту, поможем с багажом и поедем показывать город и знакомить с его особенностями.

Старинная и современная архитектура, Музей миниатюрной книги, Приморский бульвар с отличными видами, огромная мечеть и рассказы, погружающие во времена открытия нефти, — в нашей программе.
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

В ходе экскурсии вы услышите множество легенд, связанных с Баку, особенно периода нефтяного бума. Рассказы погрузят вас в атмосферу времён, когда нефть стала двигателем процветания. Вы узнаете о миллионерах той эпохи, об их роскоши и влиянии на формирование современного облика города.

Наш маршрут

  • Парные ворота Старого города. Это один из символов Баку, представляющий собой две башни, соединённые воротами. Они украшают наш город аж с 12 века.
  • Старинные хамамы и караван-сараи. Мы осмотрим их снаружи и поговорим о значении этих мест в жизни азербайджанцев.
  • Музей миниатюрной книги, где вы оцените удивительные произведения искусства — настоящие книги, но в масштабе от нескольких миллиметров до пары сантиметров.
  • Девичья башня — монумент архитектуры, выделяющийся своей таинственной историей. Мы поделимся легендами о ней. Затем отправимся на улицу, где снимали фильм «Бриллиантовая рука», и посетим галерею с работами местных художников.
  • Рыночная площадь и развалины Часовни св. Варфоломея. Здесь вы увидите множество старинных зданий, которые были построены в разное время и в разных стилях.
  • Приморский бульвар, где вы полюбуетесь видами города и современными зданиями.
  • Мечеть Биби-Эйбат. Самая большая и современная мечеть в Закавказье. В её архитектуре сочетаются элементы современного дизайна и традиционной арабской архитектуры.
  • Центр Гейдара Алиева. Он был признан в 2014 году лучшим архитектурным сооружением в мире. Ведь он построен по проекту легендарной Захи Хадид.
  • Нагорный парк. Одно из излюбленных мест жителей города. Парк расположен на холме, откуда открывается панорамный вид на весь Баку и Каспийское море. Вы насладитесь природой, узнаете историю парка и сделаете потрясающие фото.

Организационные детали

  • Трансфер с экскурсией для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
  • Продолжительность — 5–6 часов
  • Транспорт — комфортабельная иномарка, детских кресел нет
  • Дополнительно оплачивается только питание, если вы захотите сделать остановку в одном из кафе/ресторанов с национальной кухней (мы посоветуем хорошие)
  • Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями, а также временем прилёта (некоторые достопримечательности могут быть закрыты вечером)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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