Я встречу вас в аэропорту и проведу обзорную экскурсию по историческому и современному Баку. Вы увидите старинные хамамы и караван-сараи, раскроете секреты Девичьей башни, прогуляетесь по местам съёмок «Бриллиантовой руки». А также побываете в Нагорном парке, заглянете в одну из самых старинных мечетей Баку и узнаете легенды, связанные с «нефтяным бумом».

Описание трансфер

Что вас ожидает

Я встречу вас у здания аэропорта и помогу с багажом. Затем на комфортабельном автомобиле мы отправимся изучать город. Наше путешествие будет состоять из двух частей.

Часть 1: Историческая часть Баку

Начнём экскурсию у Парных ворот Старого города, где вы ощутите атмосферу древности и загадочности.

Отправимся в старинные хамамы и караван-сараи, которые в прошлом были важными торговыми и культурными центрами. Я расскажу о роли этих зданий в истории Азербайджана и об особенностях их архитектуры.

По желанию заглянем в Музей миниатюрной книги, где выставлены произведения искусства размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

Затем мы направимся к Дворцу Ширваншахов — рассматривать детали на фасаде и погружаться в атмосферу восточной роскоши.

Увидим Девичью башню, известную множеством легенд и историй из прошлого.

Прогуляемся по улице, где снимался легендарный фильм «Бриллиантовая рука».

Осмотрим старинную рыночную площадь и развалины часовни Святого Варфоломея.

Часть 2: Дивный новый Баку

Сделаем остановку у мечети Биби-Хейбат — одной из самых старинных в Баку. Здесь покоится прямой потомок пророка Мухаммеда. В её декоре сочетаются элементы современного дизайна и традиционной арабской архитектуры.

Продолжим знакомство с современным Баку возле центра Гейдара Алиева. Пока вы будете восхищаться обликом здания, я расскажу о вкладе первого президента Азербайджана в развитие страны.

За панорамными видами на город отправимся на Нагорный парк — излюбленное место отдыха бакинцев.

В ходе экскурсии вы услышите множество легенд, связанных с Баку. Рассказы погрузят вас в атмосферу тех времён, когда нефть стала двигателем прогресса. Вы узнаете о миллионерах той эпохи, об их роскоши и влиянии на формирование современного облика города. Также я расскажу о богатой культуре, великолепной кухне и уникальных традициях этой удивительной страны.

Кому подойдёт программа

Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за 1 день.

Организационные детали