Я встречу вас в аэропорту и проведу обзорную экскурсию по историческому и современному Баку.
Вы увидите старинные хамамы и караван-сараи, раскроете секреты Девичьей башни, прогуляетесь по местам съёмок «Бриллиантовой руки».
А также побываете в Нагорном парке, заглянете в одну из самых старинных мечетей Баку и узнаете легенды, связанные с «нефтяным бумом».
Вы увидите старинные хамамы и караван-сараи, раскроете секреты Девичьей башни, прогуляетесь по местам съёмок «Бриллиантовой руки».
А также побываете в Нагорном парке, заглянете в одну из самых старинных мечетей Баку и узнаете легенды, связанные с «нефтяным бумом».
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 15:00, 18:00, 19:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
Я встречу вас у здания аэропорта и помогу с багажом. Затем на комфортабельном автомобиле мы отправимся изучать город. Наше путешествие будет состоять из двух частей.
Часть 1: Историческая часть Баку
- Начнём экскурсию у Парных ворот Старого города, где вы ощутите атмосферу древности и загадочности.
- Отправимся в старинные хамамы и караван-сараи, которые в прошлом были важными торговыми и культурными центрами. Я расскажу о роли этих зданий в истории Азербайджана и об особенностях их архитектуры.
- По желанию заглянем в Музей миниатюрной книги, где выставлены произведения искусства размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
- Затем мы направимся к Дворцу Ширваншахов — рассматривать детали на фасаде и погружаться в атмосферу восточной роскоши.
- Увидим Девичью башню, известную множеством легенд и историй из прошлого.
- Прогуляемся по улице, где снимался легендарный фильм «Бриллиантовая рука».
- Осмотрим старинную рыночную площадь и развалины часовни Святого Варфоломея.
Часть 2: Дивный новый Баку
- Сделаем остановку у мечети Биби-Хейбат — одной из самых старинных в Баку. Здесь покоится прямой потомок пророка Мухаммеда. В её декоре сочетаются элементы современного дизайна и традиционной арабской архитектуры.
- Продолжим знакомство с современным Баку возле центра Гейдара Алиева. Пока вы будете восхищаться обликом здания, я расскажу о вкладе первого президента Азербайджана в развитие страны.
- За панорамными видами на город отправимся на Нагорный парк — излюбленное место отдыха бакинцев.
В ходе экскурсии вы услышите множество легенд, связанных с Баку. Рассказы погрузят вас в атмосферу тех времён, когда нефть стала двигателем прогресса. Вы узнаете о миллионерах той эпохи, об их роскоши и влиянии на формирование современного облика города. Также я расскажу о богатой культуре, великолепной кухне и уникальных традициях этой удивительной страны.
Кому подойдёт программа
Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за 1 день.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном седане, кроссовере или минивэне
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 94 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ариф, работаю гидом в Азербайджане уже более 7 лет. Для меня это не просто работа, а призвание. Я обожаю делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день я стараюсь показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.Задать вопрос
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