Мистическая гора Бешбармаг, Агатовые горы и уникальное Розовое озеро

Пожалуй, самая необычная и захватывающая экскурсия на мистическую гору Бешбармаг, где исполняются желания, обзор марсианских видов на Агатовых или, как их еще называют, Карамельных горах и поездка на уникальное Розовое озеро.
4.5
2 отзыва
Мистическая гора Бешбармаг, Агатовые горы и уникальное Розовое озеро
Мистическая гора Бешбармаг, Агатовые горы и уникальное Розовое озеро
Мистическая гора Бешбармаг, Агатовые горы и уникальное Розовое озеро
Ближайшие даты:
15
фев22
фев1
мар8
мар15
мар22
мар29
мар
Время начала: 09:00

Описание тура

Уникальная экскурсия на гору Бешбармаг

Приглашаем вас на одну из самых необычных и захватывающих экскурсий! Путешествие на мистическую гору Бешбармаг подарит вам незабываемые впечатления и возможность исполнить свои желания. Эта гора, овеянная легендами, привлекает множество туристов, стремящихся прикоснуться к её тайнам.

Марсианские виды и карамельные горы

В рамках экскурсии вы сможете насладиться потрясающими марсианскими пейзажами, которые открываются с высоты. Эти уникальные агатовые или, как их ещё называют, карамельные горы, поражают своей красотой и необычными цветами. Прогулка по этим местам позволит вам ощутить себя частью удивительного мира, который не оставит равнодушным никого.

Поездка на розовое озеро

Не упустите возможность посетить розовое озеро, которое является настоящей жемчужиной региона. Его удивительный цвет и атмосфера спокойствия создают идеальные условия для отдыха и медитации. Это место станет отличным фоном для ваших фотографий и оставит в памяти яркие моменты.

Что вас ждёт в путешествии?

  • Уникальные природные ландшафты
  • Возможность исполнить желания на горе Бешбармаг
  • Незабываемые виды на карамельные горы
  • Погружение в атмосферу загадочного розового озера

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия. Исследуйте природу, наслаждайтесь красотой и откройте для себя новые горизонты!

По субботам в 9:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бешбармаг
  • Агатовые (Карамельные горы)
  • Розовое озеро
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Обед в рыбном ресторане.
  • Проживание в трехзвездочном отеле в Шеки (двухместное размещение).
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 9:00
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
Т
5 янв 2025
Д
6 ноя 2024
моя лучшая экскурсия в Баку. Комфортный автомобиль, маленькая группа, классный маршрут, отличный гид. Всем рекомендую. На экскурсии будут очень красивые виды и великолепный рыбный обед

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