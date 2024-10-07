скидка
10%
3 дня
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
«Пройдётесь по огненной земле Апшеронского полуострова, увидите горящую гору, марсианские пейзажи и розовое озеро, а ещё места съёмок многих советских фильмов — среди них «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия»»
Завтра в 08:00
17 окт в 08:00
520$468 за всё до 4 чел.
2 дня
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
«Следующая остановка — Масазыргёль, розовое озеро»
6 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$350 за всё до 3 чел.
1.5 день
Мистическая гора Бешбармаг, Агатовые (карамельные) горы и уникальное розовое озеро
Начало: Забираем по месту проживания
«Пожалуй самая необычная и захватывающая экскурсия на мистическую гору Бешбармаг, в котором исполняются желания, обзор марсианских видов на агатовых или как их еще называют карамельные горы и поездка на розовое озеро»
Расписание: Мы работаем каждый день
19 окт в 09:00
26 окт в 09:00
$60 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса7 октября 2024I came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to Baku. That’s when Latif’s two
- ССергей6 октября 2024Большое спасибо Гиду с Большой буквы Рашаду! Маршрут был каждый день новый Интересный Познавательный Сам гид Само Внимание! В общем рекомендую Всем Всем
- ЛЛидия22 сентября 2024Ездили с Латифом в индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана. Два дня была очень интересная программа. Завораживающие наскальные рисунки, удивительные грязевые вулканы,
- ЕЕлена7 сентября 2024Посетили экскурсию с мужем. Латиф провел очень насыщенную, интересную программу! Увидели самые прекрасные локации, при этом нигде не стояли в
- ООльга18 мая 2024Была в Баку впервые и хочу высказать благодарность Рашаду за прекрасный тур. Он учел все пожелания, нам удалось увидеть даже
- ЕЕлена11 апреля 2024Чингиз очень увлеченный рассказчик, нам все понравилось, за исключением того, что в дождь все-таки не надо посещать грязевые вулканы
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Розовые озера»
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