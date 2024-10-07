Туры к розовым озерам из Баку

Найдено 3 тура в категории «Розовые озера» в Баку на русском языке, цены от $60, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
На машине
скидка
10%
4 отзыва
3 дня
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
«Пройдётесь по огненной земле Апшеронского полуострова, увидите горящую гору, марсианские пейзажи и розовое озеро, а ещё места съёмок многих советских фильмов — среди них «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия»»
Завтра в 08:00
17 окт в 08:00
520$468 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
9 отзывов
2 дня
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
«Следующая остановка — Масазыргёль, розовое озеро»
6 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$350 за всё до 3 чел.
Мистическая гора Бешбармаг, Агатовые (карамельные) горы и уникальное розовое озеро
1.5 день
Мистическая гора Бешбармаг, Агатовые (карамельные) горы и уникальное розовое озеро
Начало: Забираем по месту проживания
«Пожалуй самая необычная и захватывающая экскурсия на мистическую гору Бешбармаг, в котором исполняются желания, обзор марсианских видов на агатовых или как их еще называют карамельные горы и поездка на розовое озеро»
Расписание: Мы работаем каждый день
19 окт в 09:00
26 окт в 09:00
$60 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    7 октября 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    I came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to Baku. That’s when Latif’s two
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    day tour was recommended to me and it was fantastic! We saw so much beauty Azerbaijan has to offer thanks to Latif. He is a very knowledgeable and kind guide, and we’ll be looking forward to booking with him again as we already want to come back. He is also a great photographer:) Дочь живет в Лондоне, договорились с ней встретиться в Баку. Ей друзья посоветовали экскурсии с Латифом. Два дня незабываемых впечатлений: Гобустан, грязевые вулканы, горящая гора, Храм огнепоклонников, агатовые горы и гора Бешмармак. И все это с легкостью, юмором. А еще Латиф - отличный фотограф! Так что бонусом еще фотосессия:) а какие обеды он нам организовал - наслаждение для желудка (и намного дешевле чем в городе). В следующий раз обязательно с Латифом на водопады, Кабала и Шеки 👌

    I came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to BakuI came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to BakuI came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to BakuI came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to BakuI came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to BakuI came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to Baku
  • С
    Сергей
    6 октября 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Большое спасибо Гиду с Большой буквы Рашаду! Маршрут был каждый день новый Интересный Познавательный Сам гид Само Внимание! В общем рекомендую Всем Всем
  • Л
    Лидия
    22 сентября 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Ездили с Латифом в индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана. Два дня была очень интересная программа. Завораживающие наскальные рисунки, удивительные грязевые вулканы,
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    сказочные по красоте горы, а чай на вершине горы просто поразил (пили горный чай и наслаждались захватывающими дух пейзажами). Обеды невероятно вкусные! Спасибо большое замечательному гиду за интересные месты в удивительной стране!

  • Е
    Елена
    7 сентября 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Посетили экскурсию с мужем. Латиф провел очень насыщенную, интересную программу! Увидели самые прекрасные локации, при этом нигде не стояли в
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    очередях и не пересекались с группами туристов, умело всех обошли с его помощью ☺️ Интересно пообщались, подробно узнали историю Азербайджана, получили ответы на все интересующие нас вопросы. Два дня пролетели в прекрасной атмосфере и чудесной компании!

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Была в Баку впервые и хочу высказать благодарность Рашаду за прекрасный тур. Он учел все пожелания, нам удалось увидеть даже
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    больше, чем планировали. Было здорово, что в дождливый день ехали смотреть достопримечательности в окрестностях, где погода была лучше и в итоге увидели все по максимуму и насладились своим путешествием!

  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Чингиз очень увлеченный рассказчик, нам все понравилось, за исключением того, что в дождь все-таки не надо посещать грязевые вулканы

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Розовые озера»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
  2. Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
  3. Мистическая гора Бешбармаг, Агатовые (карамельные) горы и уникальное розовое озеро
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Девичья башня
  4. Апшерон
  5. Мавзолей Дири Баба
  6. Джума-Мечеть
  7. Старый город
  8. Розовые озера
  9. Кахетия
  10. Мечеть Биби-Эйбат
Сколько стоит тур в Баку в октябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Розовые озера" можно забронировать 3 тура от 60 до 468 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Розовые озера», 13 ⭐ отзывов, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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