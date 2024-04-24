Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Посетим Гобустан и изучим наскальные рисунки древних людей, понаблюдаем за извержениями грязевых вулканов, узнаем тайны вечно горящей горы Янардаг, увидим святыни Бешбармага и даже прогуляемся по инопланетным Агатовым горам. Вас также ждут мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль и Алтыагаджский национальный парк.
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Описание
Организационные детали
Мы забираем вас от места вашего проживания в Баку на комфортабельном автомобиле и доставляем обратно.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость, но мы угостим вас гранатовым вином и сыром.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Грязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и Атешгях
Начинаем знакомство с самыми удивительными достопримечательностями Азербайджана. Первым делом отправимся к грязевым вулканам, расположенным недалеко от Гобустана. Вы узнаете о целебных свойствах этого природного чуда и даже сможете принять грязевые ванны (если позволит погода).
Затем направимся в музей под открытым небом — знаменитый Гобустан. Здесь вы сможете осмотреть древние наскальные изображения, а также стоянки, свидетельства о жителях региона эпохи каменного века.
Прикоснувшись к истории, переместимся к мечети Биби-Эйбат, которая находится на берегу Каспийского моря. Она считается одной из главных святынь мусульманского мира, ведь именно в ней захоронены четверо потомков пророка Мухаммеда. После этого вы сможете пообедать в рыбном ресторане на берегу озера.
Следующая остановка — Масазыргёль, розовое озеро. Такой цвет водоём приобретает из-за водорослей. Выглядит просто волшебно!
Далее мы посетим, пожалуй, самую впечатляющую локацию Апшеронского полуострова. Янардаг — горящая гора, её история покрыта множеством тайн и легенд. Завершим экскурсионную программу этого дня в храме огня Атешгях. Предположительно комплекс был построен в 1713 году. Погуляем по территории исторического памятника, а после я отвезу вас в гостиницу.
Агатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный парк
Сегодня вы увидите не менее захватывающие места. Сначала посетим Агатовые горы. Свой цвет они приобрели в результате воздействия грунтовых вод. Когда-то эта территория была скрыта водами океана, а сейчас мы можем наслаждаться инопланетными пейзажами.
Затем поедем к горе Бешбармаг. Её название переводится как «пять пальцев». Действительно, очертания горы напоминают пять пальцев руки. С этой достопримечательностью также связано много интересных легенд и поверий, о которых я вам расскажу.
Заключительной локацией станет Алтыагаджский национальный парк. Цель заповедника — сохранение флоры и фауны юго-восточных склонов Большого Кавказа. Здесь вы понаблюдаете за различными птицами и животными. Желающие прокатятся по канатной дороге и заглянут в зоопарк.
Наше небольшое путешествие подошло к концу. Доставим вас до места проживания в Баку. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсии
- Трансфер по маршруту
- Трансфер от/до места проживания в Баку
Что не входит в цену
- Перелёт до Азербайджана и обратно
- Проживание (от 80 до 160 манат)
- Питание
- Входные билеты:
- На территорию заповедника Гобустан - 10 манат
- На гору Янардаг - 9 манат
- Атешгях - 9 манат
- На канатную дорогу - 5 манат
- В зоопарк - 3 маната
- Стоимость тура при участии 1 человека составит $ 175
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
интересная экскурсия!
Море впечатлений!! После этой поездки Азербайджан открылся для меня с другой стороны! Богатая история страны, бережное отношение к сохраненным артефактам, красота пейзажей по дороге, грязевые вулканы, вечный огонь янардаг, древние петроглифы, розовое озеро и Храм огнепоклонников. На второй день мы поехали на радужные горы, гору Бешбармаг и заповедники - ЭТО БЫЛО ПРЕКРАСНО!
Латиф - отличный гид, отзывчивый, харизматичный экскурсовод, ёмко и интересно рассказывал про все объекты, которые мы встречали. Всё по сути, с интересными деталями, без заученных текстов, что создало ощущение прямого двухдневного погружения в другой мир)
А фото и видео в его исполнении просто огонь! 🔥🔥🔥 Спасибо вам, Латиф!