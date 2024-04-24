Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Авторский тур в Баку

Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны

5
3 отзыва
В этом путешествии вы посетите самые необычные достопримечательности Азербайджана.

Посетим Гобустан и изучим наскальные рисунки древних людей, понаблюдаем за извержениями грязевых вулканов, узнаем тайны вечно горящей горы Янардаг, увидим святыни Бешбармага и даже прогуляемся по инопланетным Агатовым горам. Вас также ждут мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль и Алтыагаджский национальный парк.
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Ближайшие даты:
17
мая
19
мая
21
мая
3
июн
7
июн
9
июн
11
июн
Ещё
даты

Описание

Организационные детали

Мы забираем вас от места вашего проживания в Баку на комфортабельном автомобиле и доставляем обратно.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость, но мы угостим вас гранатовым вином и сыром.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Грязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и Атешгях

Начинаем знакомство с самыми удивительными достопримечательностями Азербайджана. Первым делом отправимся к грязевым вулканам, расположенным недалеко от Гобустана. Вы узнаете о целебных свойствах этого природного чуда и даже сможете принять грязевые ванны (если позволит погода).

Затем направимся в музей под открытым небом — знаменитый Гобустан. Здесь вы сможете осмотреть древние наскальные изображения, а также стоянки, свидетельства о жителях региона эпохи каменного века.

Прикоснувшись к истории, переместимся к мечети Биби-Эйбат, которая находится на берегу Каспийского моря. Она считается одной из главных святынь мусульманского мира, ведь именно в ней захоронены четверо потомков пророка Мухаммеда. После этого вы сможете пообедать в рыбном ресторане на берегу озера.

Следующая остановка — Масазыргёль, розовое озеро. Такой цвет водоём приобретает из-за водорослей. Выглядит просто волшебно!

Далее мы посетим, пожалуй, самую впечатляющую локацию Апшеронского полуострова. Янардаг — горящая гора, её история покрыта множеством тайн и легенд. Завершим экскурсионную программу этого дня в храме огня Атешгях. Предположительно комплекс был построен в 1713 году. Погуляем по территории исторического памятника, а после я отвезу вас в гостиницу.

Грязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и Атешгях
2 день

Агатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный парк

Сегодня вы увидите не менее захватывающие места. Сначала посетим Агатовые горы. Свой цвет они приобрели в результате воздействия грунтовых вод. Когда-то эта территория была скрыта водами океана, а сейчас мы можем наслаждаться инопланетными пейзажами.

Затем поедем к горе Бешбармаг. Её название переводится как «пять пальцев». Действительно, очертания горы напоминают пять пальцев руки. С этой достопримечательностью также связано много интересных легенд и поверий, о которых я вам расскажу.

Заключительной локацией станет Алтыагаджский национальный парк. Цель заповедника — сохранение флоры и фауны юго-восточных склонов Большого Кавказа. Здесь вы понаблюдаете за различными птицами и животными. Желающие прокатятся по канатной дороге и заглянут в зоопарк.

Наше небольшое путешествие подошло к концу. Доставим вас до места проживания в Баку. До новых встреч!

Агатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный парк

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер от/до места проживания в Баку
Что не входит в цену
  • Перелёт до Азербайджана и обратно
  • Проживание (от 80 до 160 манат)
  • Питание
  • Входные билеты:
  • На территорию заповедника Гобустан - 10 манат
  • На гору Янардаг - 9 манат
  • Атешгях - 9 манат
  • На канатную дорогу - 5 манат
  • В зоопарк - 3 маната
  • Стоимость тура при участии 1 человека составит $ 175
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривается индивидуально
Завершение: Место вашего проживания в Баку, время зависит от времени окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
24 апр 2024
Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы были в восторге!!! Спосибо тем кто оставлял реальные отзывы, мы по ним выбрали гида и экскурсию на 2 дня, и нам очень повезло что так все сложилось! Латиф сердечно благодарим за прекрасно проведённое время в раскрытии таких красивых глубоких исторических сюжетов и фактов. Большая благодарность Латифу за время, проведенное вместе с нами. И обязательно до новых встреч!!! 🤗
Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы
Наталья
26 мар 2024
Замечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можно посетить все знаковые и значимые места Апшеронского полуострова, как исторические, так и природные. Латиф предельно пунктуален, очень бережно и внимательно относится к туристам, знает все аутентичные места и гастрономические диковинки регионов. Комфортное вождение, интересные не назойливые беседы и отличное чувство юмора! Надёжный проводник по Апшерону, у которого везде свои люди, джипы, ослики и парковочные места. А также кабинеты с видом на море и лучшие кутабы в ресторанах. Получили большое удовольствие от поездки. Наталья, Мария и Игорь Крутой.
Замечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можно
А
3 фев 2024
Яркая, мощная, и
интересная экскурсия!

Море впечатлений!! После этой поездки Азербайджан открылся для меня с другой стороны! Богатая история страны, бережное отношение к сохраненным артефактам, красота пейзажей по дороге, грязевые вулканы, вечный огонь янардаг, древние петроглифы, розовое озеро и Храм огнепоклонников. На второй день мы поехали на радужные горы, гору Бешбармаг и заповедники - ЭТО БЫЛО ПРЕКРАСНО!

Латиф - отличный гид, отзывчивый, харизматичный экскурсовод, ёмко и интересно рассказывал про все объекты, которые мы встречали. Всё по сути, с интересными деталями, без заученных текстов, что создало ощущение прямого двухдневного погружения в другой мир)

А фото и видео в его исполнении просто огонь! 🔥🔥🔥 Спасибо вам, Латиф!
Яркая, мощная, иЯркая, мощная, иЯркая, мощная, иЯркая, мощная, иЯркая, мощная, иЯркая, мощная, иЯркая, мощная, иЯркая, мощная, и

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыЯнардагПопулярные местаГобустанВыездныеМасазыргёльПрирода и пейзажиГорыРозовые озера

Похожие туры из Баку

Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
Баку, аэропорт или ваша гостиница
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
495 за всё до 3 чел.
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
16 мая
18 мая
20 мая
22 мая
$375 за всё до 3 чел.
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и артефакты в заповеднике
Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
12 янв
520$468 за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку
All Airlines
ХорошоТам