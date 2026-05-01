Описание тура
Исследуйте величественную культурную и природную сокровищницу Азербайджана в нашем захватывающем туре. Погрузитесь в богатую историю и архитектурное наследие Азербайджана, насладитесь великолепными пейзажами горных хребтов и озер, отведайте вкуснейшего азербайджанского чая с вареньем.
Жить будем в отелях в центре Баку и Шеки (все номера благоустроенные, со своим санузлом и климат-контролем).
В программе тура:
Программа тура по дням
Прилет в Азербайджан - пешеходный тур по Баку
Наш водитель встретит вас в аэропорту Баку и доставит в отель выбранной категории.
Начнем экскурсионный тур по Азербайджану с Баку города, в котором нашлось место и восточному колориту, и современным зданиями.
Во время тура вы узнаете множество интересных фактов об истории и культуре столицы Азербайджана, прогуляетесь по узким улочкам Старого города (Ичери Шехер), который внесен в список Всемирного наследия Юнеско.
Вы увидите величественный памятник архитектуры Xv века - Дворец Ширваншахов, осмотрите снаружи загадочную и легендарную Девичью Башню, заглянете в мастерские ремесленников, где до сих пор оживают древние традиции создания уникальных изделий ручной работы.
Продолжительность экскурсии около 3 ч.
Вечером сможете самостоятельно насладиться прогулкой по столице Страны Огней, полюбоваться на ночную подсветку и отведать азербайджанскую кухню в местных ресторанчиках.
Горящая гора Янардаг и храм огня Атешгях
Завтрак в отеле.
В этот день отправимся на гору Янардаг, которая переводится как горящая гора. Уже много столетий люди наблюдают здесь удивительный природный феномен языки пламени, вырывающиеся из-под земли.
Такие объекты часто встречаются на территории Азербайджана, и в средние века они привлекли внимание людей, исповедующих зороастризм. Недалеко от Баку последователи этой религии создали большое поселение, в котором жили и поклонялись огню.
Сегодня в храмовом комплексе Атешгях скрупулезно восстановили быт и культуру зороастрийцев, на экскурсии вы сможете узнать о них в мельчайших подробностях.
У вас будет свободное время для обеда, после чего вернемся в Баку.
Продолжительность экскурсии 4-5 ч.
Петроглифы Гобустана и история нефти
Завтрак в отеле.
С утра отправимся в археологический заповедник Гобустан, включенный Юнеско в список Всемирного наследия человечества. На его территории были найдены древние петроглифы, которые наглядно показывают развитие художественных навыков человека на протяжении тысячелетий.
В этот день у нас будет возможность посетить еще один уникальный объект старейшие нефтепромыслы. Черное золото, найденное в окрестностях Баку, в середине 19 века привело к невиданному развитию Азербайджана и Кавказа в целом. Вы узнаете об этом судьбоносном событии и увидите первую в истории нефтедобычи вышку.
А далее совершим путешествие в одно из самых необычных мест планеты: на полуострове Гобустан расположено более половины всех грязевых вулканов мира, и мы осмотрим это природное явление. Здесь земля словно дышит: из кратеров поднимаются пузыри, тихо булькает густая глина, а вокруг простираются фантастические ландшафты, напоминающие кадры с другой планеты. Местные жители называют эти вулканы живыми, ведь каждый из них уникален по форме и активности.
У вас будет свободное время для обеда, после чего вернемся в Баку.
Продолжительность экскурсии 5-6 ч.
Трансфер в аэропорт Баку
Завтрак в отеле.
Ко времени вылета будет организован трансфер в аэропорт Баку.
Древняя Шамаха и живописное озеро Нохур
Завтрак в отеле.
Наша экскурсия начнется с визита в мавзолей Дири Баба, который был построен еще в Xv веке. Это не просто исторический памятник, а настоящий символ вечности и духовности. Мавзолей, расположенный в живописном ущелье, является ярким примером архитектуры той эпохи, сочетая элементы исламистского и местного стилей. С этим местом связаны легенды и древние верования, здесь можно почувствовать величие прошлого.
Далее посетим историческую столицу Ширваншахского государства — город Шамаха, который был процветающим центром в Средневековье. Шамаха была не только политическим, но и культурным центром, и здесь можно найти множество памятников древности, включая гробницу Ширваншахов.
Свободное время для обеда.
После погружения в историю мы сделаем остановку на живописном озере Нохур, где природная красота и спокойствие помогут вам отдохнуть и насладиться красотой региона. Это место, окруженное величественными горами, дарит ощущение покоя и гармонии, а его вода, сверкающая на солнце, как зеркало, добавляет еще больше волшебства в атмосферу.
К вечеру приедем в город Шеки, где разместимся в отеле Minali Boutique.
Продолжительность экскурсии 8-9 ч.
Жемчужины Шеки, село Киш + чаепитие
Завтрак в отеле.
С утра прогуляемся по Шеки одному из древнейших поселений Азербайджана. Посетим летний дворец шекинского хана, который средневековые мастера щедро украсили шебеке - узорами из цветных стекол и деревянных брусков, собранных без гвоздей и клея.
А далее отправимся в село Киш, где находится раннехристианская албанская церковь. На территории храма были найдены захоронения людей, разительно отличавшихся от местного населения. Изучавшие их норвежские ученые во главе с Туром Хейердалом сделали вывод, что албанцы были предками викингов, которые иммигрировали с этих мест на север.
Свободное время для обеда.
После экскурсии отправимся в сторону Баку. По пути сделаем небольшой привал: выпьем ароматного азербайджанского чая с разнообразным вареньем.
Вечером вы разместитесь в Баку в отеле выбранной категории.
Продолжительность экскурсии около 8 ч.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту Баку, трансферы
- Проживание в 2-местном номере в отеле в центре Баку (базовая цена подразумевает размещение в отеле 2 звезды - Du Port или подобном, за доплату возможно повышение категории отеля)
- Завтраки в отеле
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты на объекты
- Чаепитие с вареньем
Что не входит в цену
- Авиаперелеты
- Питание (помимо указанного выше)
- Одноместное размещение (обязательно для гостей, путешествующих в одиночку)
О чём нужно знать до поездки
Деньги. Денежная единица Азербайджана манат. На территории Азербайджана достаточное количество обменных пунктов, в которых можно обменять доллары или евро на местную валюту. Российские карты в Азербайджане не работают, поэтому советуем иметь при себе наличные.
Связь и Интернет. В стране хорошее покрытие 3G, распространяется сеть 4G. Большинство гостиниц оборудовано Wi-Fi.
Магазины и сувениры. Большинство магазинов в Азербайджане работает с 10 до 21 часа без выходных. На весь мир славятся азербайджанские ковры они отличаются особенными узорами, которые характерны для каждой области страны. Чем старше выглядит ковер, тем более ценным он считается, поэтому не удивляйтесь, что торговцы раскладывают свои товары прямо под ногами покупателей. Ценным подарком является медная посуда: тарелки с чеканкой, кувшины под вино, вазы. Также отличным сувениром являются армуды традиционные азербайджанские стаканы для чая с росписью и без. Большой популярностью пользуются чарыки - домашняя обувь с искусной вышивкой.
Чаевые. Обычно в кафе чаевые включаются в счет и составляют порядка 10-15%.
Климат. Климат Азербайджана достаточно неоднороден. Летом средняя температура колеблется от +5 C в высокогорных районах до +27 C в низменных. При этом летом кое-где может припекать до +45 C. Зимой столбик термометра на равнинах редко где опускается ниже -10 C, но в горных районах могут стоять ночные морозы до -30 C. Осенью в Азербайджане обычно сильные ветра.
Безопасность. В Азербайджане низкий уровень преступности и хорошо работает полиция. Обратите внимание, что для фото- и видеосъемки на территории метрополитена требуется специальное разрешение. Также некорректно считается фотографировать без спроса незнакомого человека. Рекомендуется кипятить водопроводную воду либо использовать бутилированную.
Физическая форма. Для участия в нашем туре не требуется специальной физической подготовки. Однако просим вас надевать на экскурсии удобную обувь без высоких каблуков, так как часть маршрута проходит в горной местности. В горах и на побережье весной, летом и осенью рекомендуем использовать солнцезащитный крем. Во время тура употребляйте достаточное количество жидкости - во время выездных экскурсий в нашем транспорте всегда есть бесплатная вода для вас.
Пожелания к путешественнику
При бронировании вы платите только 15% от стоимости тура. Остаток передаете наличными в долларах в первый день тура.
Визы
Для граждан Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь виза не требуется. Въезд осуществляется по действующему заграничному паспорту.