Деньги. Денежная единица Азербайджана манат. На территории Азербайджана достаточное количество обменных пунктов, в которых можно обменять доллары или евро на местную валюту. Российские карты в Азербайджане не работают, поэтому советуем иметь при себе наличные.

Связь и Интернет. В стране хорошее покрытие 3G, распространяется сеть 4G. Большинство гостиниц оборудовано Wi-Fi.

Магазины и сувениры. Большинство магазинов в Азербайджане работает с 10 до 21 часа без выходных. На весь мир славятся азербайджанские ковры они отличаются особенными узорами, которые характерны для каждой области страны. Чем старше выглядит ковер, тем более ценным он считается, поэтому не удивляйтесь, что торговцы раскладывают свои товары прямо под ногами покупателей. Ценным подарком является медная посуда: тарелки с чеканкой, кувшины под вино, вазы. Также отличным сувениром являются армуды традиционные азербайджанские стаканы для чая с росписью и без. Большой популярностью пользуются чарыки - домашняя обувь с искусной вышивкой.

Чаевые. Обычно в кафе чаевые включаются в счет и составляют порядка 10-15%.

Климат. Климат Азербайджана достаточно неоднороден. Летом средняя температура колеблется от +5 C в высокогорных районах до +27 C в низменных. При этом летом кое-где может припекать до +45 C. Зимой столбик термометра на равнинах редко где опускается ниже -10 C, но в горных районах могут стоять ночные морозы до -30 C. Осенью в Азербайджане обычно сильные ветра.

Безопасность. В Азербайджане низкий уровень преступности и хорошо работает полиция. Обратите внимание, что для фото- и видеосъемки на территории метрополитена требуется специальное разрешение. Также некорректно считается фотографировать без спроса незнакомого человека. Рекомендуется кипятить водопроводную воду либо использовать бутилированную.

Физическая форма. Для участия в нашем туре не требуется специальной физической подготовки. Однако просим вас надевать на экскурсии удобную обувь без высоких каблуков, так как часть маршрута проходит в горной местности. В горах и на побережье весной, летом и осенью рекомендуем использовать солнцезащитный крем. Во время тура употребляйте достаточное количество жидкости - во время выездных экскурсий в нашем транспорте всегда есть бесплатная вода для вас.