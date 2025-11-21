Вы посетите мавзолей Дири Баба и окажетесь у древней Джума-мечети в Шемахе, возраст которой превышает тысячу
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Удобную спортивную обувь
Зонт (в случае непогоды, также есть в машине)
Для пожилых — палки или трость для опоры
Программа тура по дням
Мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, водопад Семь красавиц, озеро Нохур и курорт «Туфандаг»
Утром начнётся наше путешествие по живописным уголкам Азербайджана. Первая остановка — мавзолей Дири Баба в селе Мараза. Этот уникальный памятник архитектуры 15 века, встроенный в отвесную скалу, окружён легендами и почитается как священное место паломничества.
Далее мы направимся в Шемаху, чтобы увидеть одну из старейших мечетей страны — Джума-мечеть. Основанная в 8 веке, она впечатляет масштабами и архитектурной строгостью.
Продолжим путь в Габалу, где нас ждёт целая череда природных красот. Мы увидим водопад Семь красавиц и заглянем на озеро Нохур, окружённое лесами и горами.
Пообедаем в ресторане, уютно расположенном у воды — это отличное место для отдыха и фотосессии с прекрасным видом. По возможности увидим лавандовое поле — ароматное и по-настоящему сказочное, где каждый кадр станет открыткой.
Далее поднимемся по канатной дороге на курорте Туфандаг — на высоту около 2000 метров. С обзорной площадки откроется захватывающая панорама на Кавказские горы.
К вечеру прибудем в Шеки — один из самых красивых и атмосферных городов Азербайджана. Заселение в отель и свободное время для отдыха.
Дворец шекинских ханов, караван-сарай и Киш
Утром отправимся к Дворцу шекинских ханов — выдающемуся памятнику архитектуры 18 века, знаменитому своими цветными витражами шебеке. Здесь вы узнаете о быте правителей Шеки и устройстве ханского двора.
Затем прогуляемся по старинному караван-сараю, где до сих пор ощущается дух Средневековья. Массивные стены, двор с арками и каменные залы напомнят о временах Великого шёлкового пути.
После обеда поедем в деревню Киш, где находится древнейшая албанская церковь, построенная в 1 веке.
Для желающих возможна поездка на винный завод Savalan. Нас ждёт прогулка по виноградникам в живописной долине, знакомство с технологиями производства, экскурсия по винодельне и дегустация около 9 сортов вина — от лёгких белых до насыщенных красных и крепких десертных. Подача напитков будет сопровождаться рассказами сомелье и закусками, что придаст вечеру особую камерность и вкус.
Вечером мы отправимся в Баку, где завершится наш насыщенный маршрут.
Что включено
- Ужин в Габале и обед в Шеки, бутилированная вода в дороге
- Трансфер из/до Баку
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Wi-Fi в автомобиле
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Проживание
- Остальное питание
- Входной билет в мавзолей Дири Баба - €5
- Посещение Дворца шекинских ханов - €5
- Подъём по канатной дороге в Габале - €13
- Винная экскурсия на заводе Savalan - €38
- Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты