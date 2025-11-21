Мои заказы

Шемаха, Габала, Шеки и Киш: индивидуальный тур по Азербайджану

Насладиться пейзажами озера Нохур, полюбоваться горами и увидеть Дворец шекинских ханов
Азербайджан может удивить вас не только огнями Баку, но и живописными локациями за пределами столицы.

Вы посетите мавзолей Дири Баба и окажетесь у древней Джума-мечети в Шемахе, возраст которой превышает тысячу
лет. В Габале вас ждут водопады, озеро Нохур, канатная дорога и захватывающие виды Кавказских гор.

В Шеки вы увидите великолепный Дворец ханов с витражами шебеке, сохранивший дух Востока, и пройдёте по залам старинного караван-сарая. В деревне Киш заглянете в одну из древнейших церквей Кавказа.

Возможна винная экскурсия на заводе Savalan, где вы узнаете о местных традициях виноделия и продегустируете лучшие сорта.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Удобную спортивную обувь
Зонт (в случае непогоды, также есть в машине)
Для пожилых — палки или трость для опоры

Программа тура по дням

1 день

Мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, водопад Семь красавиц, озеро Нохур и курорт «Туфандаг»

Утром начнётся наше путешествие по живописным уголкам Азербайджана. Первая остановка — мавзолей Дири Баба в селе Мараза. Этот уникальный памятник архитектуры 15 века, встроенный в отвесную скалу, окружён легендами и почитается как священное место паломничества.

Далее мы направимся в Шемаху, чтобы увидеть одну из старейших мечетей страны — Джума-мечеть. Основанная в 8 веке, она впечатляет масштабами и архитектурной строгостью.

Продолжим путь в Габалу, где нас ждёт целая череда природных красот. Мы увидим водопад Семь красавиц и заглянем на озеро Нохур, окружённое лесами и горами.

Пообедаем в ресторане, уютно расположенном у воды — это отличное место для отдыха и фотосессии с прекрасным видом. По возможности увидим лавандовое поле — ароматное и по-настоящему сказочное, где каждый кадр станет открыткой.

Далее поднимемся по канатной дороге на курорте Туфандаг — на высоту около 2000 метров. С обзорной площадки откроется захватывающая панорама на Кавказские горы.

К вечеру прибудем в Шеки — один из самых красивых и атмосферных городов Азербайджана. Заселение в отель и свободное время для отдыха.

Мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, водопад Семь красавиц, озеро Нохур и курорт «Туфандаг»
2 день

Дворец шекинских ханов, караван-сарай и Киш

Утром отправимся к Дворцу шекинских ханов — выдающемуся памятнику архитектуры 18 века, знаменитому своими цветными витражами шебеке. Здесь вы узнаете о быте правителей Шеки и устройстве ханского двора.

Затем прогуляемся по старинному караван-сараю, где до сих пор ощущается дух Средневековья. Массивные стены, двор с арками и каменные залы напомнят о временах Великого шёлкового пути.

После обеда поедем в деревню Киш, где находится древнейшая албанская церковь, построенная в 1 веке.

Для желающих возможна поездка на винный завод Savalan. Нас ждёт прогулка по виноградникам в живописной долине, знакомство с технологиями производства, экскурсия по винодельне и дегустация около 9 сортов вина — от лёгких белых до насыщенных красных и крепких десертных. Подача напитков будет сопровождаться рассказами сомелье и закусками, что придаст вечеру особую камерность и вкус.

Вечером мы отправимся в Баку, где завершится наш насыщенный маршрут.

Дворец шекинских ханов, караван-сарай и Киш

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ужин в Габале и обед в Шеки, бутилированная вода в дороге
  • Трансфер из/до Баку
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Wi-Fi в автомобиле
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Проживание
  • Остальное питание
  • Входной билет в мавзолей Дири Баба - €5
  • Посещение Дворца шекинских ханов - €5
  • Подъём по канатной дороге в Габале - €13
  • Винная экскурсия на заводе Savalan - €38
  • Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты
Место начала и завершения?
Баку, точное место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль
Рафаэль — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 72 туристов
Здравствуйте. Я по профессии учитель истории. Предлагаю гостям нашего прекрасного города свои услуги в качестве гида и водителя. С удовольствием организую и помогу провести вам незабываемые дни в Баку и его окрестностях.

Тур входит в следующие категории Баку

