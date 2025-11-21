Утром начнётся наше путешествие по живописным уголкам Азербайджана. Первая остановка — мавзолей Дири Баба в селе Мараза. Этот уникальный памятник архитектуры 15 века, встроенный в отвесную скалу, окружён легендами и почитается как священное место паломничества.

Далее мы направимся в Шемаху, чтобы увидеть одну из старейших мечетей страны — Джума-мечеть. Основанная в 8 веке, она впечатляет масштабами и архитектурной строгостью.

Продолжим путь в Габалу, где нас ждёт целая череда природных красот. Мы увидим водопад Семь красавиц и заглянем на озеро Нохур, окружённое лесами и горами.

Пообедаем в ресторане, уютно расположенном у воды — это отличное место для отдыха и фотосессии с прекрасным видом. По возможности увидим лавандовое поле — ароматное и по-настоящему сказочное, где каждый кадр станет открыткой.

Далее поднимемся по канатной дороге на курорте Туфандаг — на высоту около 2000 метров. С обзорной площадки откроется захватывающая панорама на Кавказские горы.

К вечеру прибудем в Шеки — один из самых красивых и атмосферных городов Азербайджана. Заселение в отель и свободное время для отдыха.