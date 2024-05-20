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Авторский тур
2 дня
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
«Переезд в Шеки, где заселимся в гостиницу и переночуем»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
Авторский тур
6 дней
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Научиться готовить национальные блюда, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
«Сегодня переночуем в гостинице в Габале или в Шеки»
14 июля в 14:30
4 авг в 14:30
$490 за человека
Авторский тур
2 дня
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Начало: Баку
«Шеки — древнейший город Азербайджана Он был основан в VIII веке до н»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $360 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Начало: По месту вашего проживания
«Затем мы попадем в Шеки — один из древнейших городов Азербайджана»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $350 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Авторский тур
2 дня
Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
Начало: По указанию клиента
«Шеки — город, сохранивший традиции Великого Шёлкового Пути»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 310$295 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Начало: Баку, утро
«Мы заберем вас из аэропорта, гостиницы или любого удобного места в Баку и вместе отправимся в Шеки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 7 чел.
скидка
35%
Авторский тур
7 дней
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«После завтрака выселимся из отеля и отправимся в следующий город — Шеки»
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
1205$784 за человека
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«После завтрака выселимся из отеля и отправимся в следующий город — Шеки»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1547$1 393 за человека
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
«В конце дня доберемся до древнего город Шеки и разместимся там в гостинице»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
«На ночёвку остановимся в городе Шеки»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Начало: Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индив...
«Встречаемся в Баку и выезжаем в Шеки»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
190$171 за человека
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Полюбоваться витражами Дворца шекинских ханов, побывать в храме огня и увидеть горящий Янардаг
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вечером приедем в Шеки и разместимся в отеле»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
550$523 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Увидеть, как собирают мозаику шебеке, заглянуть на шёлковую фабрику и побывать в поселении удинов
Начало: Баку, место встречи обговаривается индивидуально
«В Шеки вас ждёт Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и аллея ремесленников, а в завершении путешествия вы сможете порадовать себя покупками из магазина шёлковой фабрики»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$110 за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Насладиться пейзажами «синего озера», увидеть Дворец шекинских ханов и подняться к горным вершинам
Начало: Баку, место и время встречи обговаривается индивид...
«Всего за 3 дня мы успеем посетить живописное озеро Гёйгёль, погулять по Шеки и посетить Дворец шекинских ханов, узнать историю Албанской церкви в селе Киш и очароваться красотами с высоты канатной дороги в горнолыжном комплексе «Туфандаг»»
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$683 за всё до 2 чел.
Авторский тур
7 дней
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Узнать, где делают лучшие шёлковые платки, побывать на землях молокан и погулять по улице Низами
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Заедем в Киш и увидим Албанскую церковь, а ещё полюбуемся величием архитектурных памятников Шеки»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
69 531₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир20 мая 20241. Гостиница в Баку. Расположение супер. Персонал отзывчивый, просьбы выполняли мгновенно. Завтрак очень скромный. Сантехника требует ремонта. Вай-фай по-разному. 2. Гид
- ммила19 мая 2024Интересный маршрут. Очень приятный гид-Анар. Знающий и позитивный человек, всегда старающийся выполнить просьбы туристов. Претензии только к завтракам в отеле НЕМИ.
- ЕЕлена10 апреля 2024Мы под впечатлением от поездки! Увидели много интересных мест: одну из самых древних мечетей Кавказа в Шемахе, Мавзолей Дири-Баба, впечатлила
- ЕЕкатерина26 марта 2024Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация, вкусная кухня, душевные разговоры
- ККарина25 марта 2024Спасибо за прекрасную экскурсию! 2 дня в Шеки пролетели интересно и легко! Гид Анар - очень профессиональный и вежливый! Большое спасибо!
- ССергей3 марта 2024Решились с семьей выехать из Баку к горам. Искали подходящие экскурсии, переговорили с Азиком, он посоветовал двухдневное путешествие в Шеки.
- ММихаил19 февраля 2024Сразу скажу, мы в восторге, и еще долгое время память об этой экскурсии будет с нами! Мы не ожидали, что
- ТТатьяна27 января 2024Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными видами и культурой этой
- ЛЛюбовь21 января 2024Хотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел очень аккуратно, что не типично
- ТТатьяна30 апреля 2023Двухдневный тур по четырём живописным городам АзербайджанаОчень интересная экскурсия. Удобный микроавтобус. Насыщенные два дня. Очень много локациий: мавзолей Дири Баба в скале, старинное горное село Лагич
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Шеки»
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