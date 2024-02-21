Мои заказы

Майские праздники в Азербайджане: Баку, Шемаха, Шеки и Киш

Узнать, как готовят шекинскую пахлаву, попробовать азербайджанский чай и полюбоваться озером Нохур
Локации, которые нужно увидеть в Азербайджане, мы уже собрали в этом туре! Начнём наше путешествие в Баку, где погуляем по Ичери-шехер и увидим знаменитую Девичью башню. Восхитимся природным чудом, горящей горой Янардаг и погрузимся в историю храма огня Атешгях.

Прикоснёмся к древности в Гобустане, насладимся искусными витражами летнего дворца Шекинского хана, побываем на родине Шамаханской царицы и заглянем в село Киш.
Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В двухместных номерах в отелях Баку на выбор «Perron», 2* / «Grand Midway», 3* / «Shah Palace», 4* / «Landmark», 4+* или аналогичные. В Шеки — «MinAli Boutique». Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле,а также чаепитие в предпоследний день тура. Остальное питание оплачивается отдельно.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Азербайджан

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Сегодня вы сможете отдохнуть после дороги и провести досуг в свободном режиме.

2 день

Знакомство с Баку

В этот день отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Именно на улицах старого города проходили съёмки культового советского фильма «Бриллиантовая рука». Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Знакомство с БакуЗнакомство с БакуЗнакомство с БакуЗнакомство с Баку
3 день

Горящая гора Янардаг и храм Атешгях

Сегодня вы увидите настоящее чудо природы. Едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.

Во второй половине дня вернёмся в Баку.

Горящая гора Янардаг и храм АтешгяхГорящая гора Янардаг и храм АтешгяхГорящая гора Янардаг и храм АтешгяхГорящая гора Янардаг и храм Атешгях
4 день

Заповедник «Гобустан» и первая нефтевышка

После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.

Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны и увидите первую нефтевышку. А дальше отправимся в необычное место: к огромному скоплению грязевых вулканов. Похоже, что земля дышит через пузыри и бульканье глины. Ландшафты создают ощущение, что вы находитесь на другой планете.

Во второй половине дня — возвращение в Баку.

Заповедник «Гобустан» и первая нефтевышкаЗаповедник «Гобустан» и первая нефтевышкаЗаповедник «Гобустан» и первая нефтевышкаЗаповедник «Гобустан» и первая нефтевышка
5 день

Мавзолей Дири Баба, Шемаха и озеро Нохур

Сегодня вас ждёт путешествие по разным районам Азербайджана. Сначала посетим мавзолей Дири Баба. Он стоит на высеченной в отвесной скале площадке и представляет собой двухъярусное здание. Был построен в 15 веке.

Затем доберёмся до Шемахи, родины Шамаханской царицы. Погуляем по городу, увидим гробницу Ширваншахов и одну из древнейших кавказских мечетей. Далее отдохнём у озера Нохур, наслаждаясь удивительной природой.

Вечером приедем в Шеки и разместимся в отеле.

Мавзолей Дири Баба, Шемаха и озеро НохурМавзолей Дири Баба, Шемаха и озеро НохурМавзолей Дири Баба, Шемаха и озеро НохурМавзолей Дири Баба, Шемаха и озеро Нохур
6 день

Достопримечательности Шеки, село Киш, возвращение в Баку

Утром отправимся на прогулку по городу. Побываем в летнем Дворце шекинских ханов и полюбуемся его витражами. Шеки славится своей пахлавой, которую готовят по особому рецепту. Заглянем на производство десерта и узнаем секреты его приготовления.

После этого направимся в село Киш. Именно здесь расположена раннехристианская албанская церковь, возведённая около 12 века. Её история таит в себе много интересных деталей.

Затем вернёмся в Баку. На обратном пути сделаем остановку и полакомимся азербайджанским чаем с вареньем. По прибытии разместимся в отеле.

Достопримечательности Шеки, село Киш, возвращение в БакуДостопримечательности Шеки, село Киш, возвращение в БакуДостопримечательности Шеки, село Киш, возвращение в БакуДостопримечательности Шеки, село Киш, возвращение в Баку
7 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$600
Отель 3*$640
Отель 4*$720
Отель 4+*$820
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Чаепитие
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

Отзывы и рейтинг

М
Мария
21 фев 2024
В очередной раз, уже третий раз, огромное спасибо лично Егору за безупречно организованный тур в Азербайджан! Начиная с планировки программы тура и до ее реализации всё прошло отлично! У вас
всегда отличные гиды, хорошие отели в центре города, пунктуальные трансферы! Хотим отметит гида по Баку и окрестностям Тофика-эрудированного, интеллигентного, спокойного! Гида в поездке в г. Шеки Ильгара-компанейского, веселого, позитивного, аккуратного и пунктуального водителя! Именно благодаря им Баку очаровал нас сочетанием старины, истории и современной архитектуры! Надеемся продолжить свои путешествия с вами!

