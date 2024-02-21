Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В двухместных номерах в отелях Баку на выбор «Perron», 2* / «Grand Midway», 3* / «Shah Palace», 4* / «Landmark», 4+* или аналогичные. В Шеки — «MinAli Boutique». Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле,а также чаепитие в предпоследний день тура. Остальное питание оплачивается отдельно.

Виза. Не требуется.