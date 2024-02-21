Прикоснёмся к древности в Гобустане, насладимся искусными витражами летнего дворца Шекинского хана, побываем на родине Шамаханской царицы и заглянем в село Киш.
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В двухместных номерах в отелях Баку на выбор «Perron», 2* / «Grand Midway», 3* / «Shah Palace», 4* / «Landmark», 4+* или аналогичные. В Шеки — «MinAli Boutique». Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле,а также чаепитие в предпоследний день тура. Остальное питание оплачивается отдельно.
Виза. Не требуется.
Добро пожаловать в Азербайджан
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Сегодня вы сможете отдохнуть после дороги и провести досуг в свободном режиме.
Знакомство с Баку
В этот день отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Именно на улицах старого города проходили съёмки культового советского фильма «Бриллиантовая рука». Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Горящая гора Янардаг и храм Атешгях
Сегодня вы увидите настоящее чудо природы. Едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.
Во второй половине дня вернёмся в Баку.
Заповедник «Гобустан» и первая нефтевышка
После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.
Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны и увидите первую нефтевышку. А дальше отправимся в необычное место: к огромному скоплению грязевых вулканов. Похоже, что земля дышит через пузыри и бульканье глины. Ландшафты создают ощущение, что вы находитесь на другой планете.
Во второй половине дня — возвращение в Баку.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и озеро Нохур
Сегодня вас ждёт путешествие по разным районам Азербайджана. Сначала посетим мавзолей Дири Баба. Он стоит на высеченной в отвесной скале площадке и представляет собой двухъярусное здание. Был построен в 15 веке.
Затем доберёмся до Шемахи, родины Шамаханской царицы. Погуляем по городу, увидим гробницу Ширваншахов и одну из древнейших кавказских мечетей. Далее отдохнём у озера Нохур, наслаждаясь удивительной природой.
Вечером приедем в Шеки и разместимся в отеле.
Достопримечательности Шеки, село Киш, возвращение в Баку
Утром отправимся на прогулку по городу. Побываем в летнем Дворце шекинских ханов и полюбуемся его витражами. Шеки славится своей пахлавой, которую готовят по особому рецепту. Заглянем на производство десерта и узнаем секреты его приготовления.
После этого направимся в село Киш. Именно здесь расположена раннехристианская албанская церковь, возведённая около 12 века. Её история таит в себе много интересных деталей.
Затем вернёмся в Баку. На обратном пути сделаем остановку и полакомимся азербайджанским чаем с вареньем. По прибытии разместимся в отеле.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$600
|Отель 3*
|$640
|Отель 4*
|$720
|Отель 4+*
|$820
Что включено
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Чаепитие
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание