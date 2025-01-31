Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Расписание: Ежедневно, по договоренности
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
$550 за человека
Знакомьтесь - Азербайджан: персональное путешествие по Баку и регионам
Исследовать Старый город, полюбоваться Дворцом шекинских ханов и заглянуть на Ханскую равнину
Начало: Станция метро «Ичери-шехер», 9:00
24 июн в 09:00
1 июл в 09:00
€850 за всё до 19 чел.
Азербайджан только для вас: архитектура и природа, Баку и Шемахы, «Гобустан» и гора Бешбармаг
Увидеть грязевые вулканы и Карамельные горы, побывать на местах съёмок и отыскать петроглифы
Начало: Баку, станция метро «Ичери Шехер», утро, точное вр...
25 июн в 10:00
2 июл в 10:00
€800 за всё до 19 чел.
Последние отзывы на туры
- РРоман31 января 2025Пить горячий чай, глядя на Кавказские вершины — один из тех моментов, которые остаются с тобой навсегда. Это путешествие подарило невероятные эмоции, душевную атмосферу и потрясающие виды. Спасибо организаторам за идеальный тур!
- ДДайана31 января 2025Не ожидала, что поездка окажется настолько потрясающей! Горы и леса создавали удивительный контраст, а организация тура была продумана до мелочей. Остались тёплые воспоминания и желание вернуться снова!
- ААлиса24 января 2025Этот тур — одно большое приключение! Уютная атмосфера, потрясающие виды, забота о природе и продуманная организация. Гид рассказывал массу интересного, а наша небольшая группа смеялась и наслаждалась моментами. Это путешествие останется в памяти надолго!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «От метро»
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