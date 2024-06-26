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Tripster и нашему замечательному гиду Шаину (Shahinn Tour Trawligwhith Shahin). Авиабилеты были куплены под программу, по отелям подсказали с Tripster. Программа началась с трапа самолета, мы сразу окунулись в восточную сказку. Открыли для себя замечательную новую страну, все прошло по программе и более того, благодаря нашему гиду, который поразил своей эрудицией, знанием истории и любовью к своей родине. 3 дня пролетели как 3 часа. Осталось желание только вернуться, от гида узнали о курорте Нафталан. Понравилось все, только погода иногда шалила, но мы этого даже не заметили….