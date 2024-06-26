Туры из аэропорта Баку

Найдено 28 туров в категории «Из аэропорта» в Баку на русском языке, цены от 226 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
87 000 за человека
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
495 за всё до 3 чел.
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Научиться готовить национальные блюда, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
22 сен в 14:30
6 окт в 14:30
$490 за человека
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
520$468 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Начало: Аэропорт Баку
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
$730 за всё до 3 чел.
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
8900080 100 за человека
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
5 отзывов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
1 199 за всё до 3 чел.
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Узнать, где делают лучшие шёлковые платки, побывать на землях молокан и погулять по улице Низами
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
11 июля в 08:00
18 июля в 08:00
69 531 за человека
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
7200064 800 за человека
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
1205$1 025 за человека
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
скидка
15%
Авторский тур
9 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
1555$1 322 за человека
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
11 июля в 16:00
18 июля в 16:00
45 000 за человека
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
Побывать на ферме альпак, посетить две винодельни и закупиться вкусностями на Зелёном рынке
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
1090$981 за всё до 2 чел.
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Полюбоваться витражами Дворца шекинских ханов, побывать в храме огня и увидеть горящий Янардаг
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
550$523 за человека
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Авторский тур
5 дней
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Начало: Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
$226 за человека
«Город мой, Баку»: тур-знакомство с главными достопримечательностями столицы
🛶 На гондоле
Авторский тур
5 дней
«Город мой, Баку»: тур-знакомство с главными достопримечательностями столицы
Прокатиться на гондолах по «Малой Венеции» и изучить экспозиции бакинских музеев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
36 233 за человека
Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
Авторский тур
8 дней
Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
Изучить экспозиции Центра Гейдара Алиева, погулять по Лагичу и увидеть древнейшую мечеть Кавказа
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
59 139 за человека
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Авторский тур
5 дней
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
49 800 за человека
Кавказское комбо: гранд-тур по Азербайджану, Грузии и Армении
Авторский тур
12 дней
Кавказское комбо: гранд-тур по Азербайджану, Грузии и Армении
Увидеть пламя Янардага, полюбоваться Казбеком и попробовать армянский коньяк
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
128 800 за человека
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Авторский тур
3 дня
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Полюбоваться каналами "Малой Венеции", погулять по "Гобустану" и увидеть замок Рамана
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
4 июля в 08:00
7 июля в 08:00
$500 за всё до 2 чел.
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Пройтись по улицам Старого города, увидеть «Малую Венецию» и погрузиться в быт зороастрийцев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
3 июля в 08:00
5 июля в 08:00
$400 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Погулять по торговым рядам «Зелёного рынка», увидеть нефтяные скважины и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
3 июля в 08:00
7 июля в 08:00
$600 за всё до 2 чел.
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Авторский тур
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
5 июля в 08:00
10 июля в 08:00
$750 за всё до 2 чел.
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
9 июля в 08:00
16 июля в 08:00
$950 за всё до 2 чел.
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
скидка
5%
Авторский тур
12 дней
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Увидеть огни Апшерона, насладиться кахетинским вином и попробовать армянский коньяк
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
1190$1 131 за человека
По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии
Прикоснуться к истории в Гобустане, погулять по городам Кахетии и побывать на винном заводе
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
710$675 за человека

Последние отзывы на туры

  • З
    Зоя
    26 июня 2024
    Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
    По возвращению из Баку я поняла насколько важно отдыхать хорошо. Вы те люди, которые делают нас счастливыми. Причем счастьем хочется
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    делиться с друзьями и знакомыми, что мы и делаем. Видади - ангел хранитель, учитывал все наши пожелания и капризы. Без него наше путешествие не было бы таким ярким. Было ощущение теплоты, заботы и безопасности. Нам понравилось все: отель, чистота в городе. О Баку можно говорить вечно, о его красоте и гостеприимстве. Спасибо вам за все!

  • К
    Константин
    21 июня 2024
    По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
    Поездка удалась, программа интересная, гид - молодец. От путешествия остались только самые хорошие впечатления! Спасибо!
  • Л
    Людмила
    19 июня 2024
    Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
    Это было невероятно. Азербайджан. Волшебная страна. Отели супер, программа 🤩. Очень интересно рассказывает гид. Было время и погулять самостоятельно и купить подарки. Спасибо Екатерина.
    Это было невероятно. Азербайджан. Волшебная страна. Отели супер, программа 🤩. Очень интересно рассказывает гид. Было время
  • А
    Алена
    27 мая 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут на все 6 дней
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    нашего пребывания, решал любые вопросы которые у нас возникали, показал такие места, после которых друзья, который родились в Баку, сказали мы такого не видели. Так что если вы хотите насыщенного отпуска и ни отчем не переживать смело обращайтесь к Азику.

    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрутВернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут
  • В
    Владимир
    20 мая 2024
    Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
    1. Гостиница в Баку. Расположение супер. Персонал отзывчивый, просьбы выполняли мгновенно. Завтрак очень скромный. Сантехника требует ремонта. Вай-фай по-разному. 2. Гид
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    много знает и интересно рассказывает. За это ему отлично. 3. Недостатки следующие. 3.1. Очень тяжелая дорога от Лагича в Щеки: 40км голдобин. 3.2. Рестораны, в которые водили гиды в большинстве случаев оставляют желать лучшего. Особенно в первый день в Баку: вся группа (7 человек) остались недовольными качеством еды. В последний день увезли за город в ресторан, в котором цены были на много выше средних, а некоторые туристы еще были недовольны качеством еды. 4. В целом поездка была хорошая.

  • м
    мила
    19 мая 2024
    Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
    Интересный маршрут. Очень приятный гид-Анар. Знающий и позитивный человек, всегда старающийся выполнить просьбы туристов. Претензии только к завтракам в отеле НЕМИ.
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Была в Баку впервые и хочу высказать благодарность Рашаду за прекрасный тур. Он учел все пожелания, нам удалось увидеть даже
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    больше, чем планировали. Было здорово, что в дождливый день ехали смотреть достопримечательности в окрестностях, где погода была лучше и в итоге увидели все по максимуму и насладились своим путешествием!

  • Л
    Лея
    16 мая 2024
    Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил нас тоже в эту страну💖мы
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    посетили разные уголки с огромной историей, места силы, винодельни …. люди гостеприимные везде даже в самых отдаленных местах, столько информации за три дня🙌огромное спасибо 🙏 мы уже планируем нашу осеннюю поездку в полном уже составе💖

    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил нас
  • К
    Катерина
    12 мая 2024
    Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
    Решение поехать в Баку было принято срочно за 1-2 дня, но не смотря на это, путешествие состоялось лучшим образом благодаря
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    Tripster и нашему замечательному гиду Шаину (Shahinn Tour Trawligwhith Shahin). Авиабилеты были куплены под программу, по отелям подсказали с Tripster. Программа началась с трапа самолета, мы сразу окунулись в восточную сказку. Открыли для себя замечательную новую страну, все прошло по программе и более того, благодаря нашему гиду, который поразил своей эрудицией, знанием истории и любовью к своей родине. 3 дня пролетели как 3 часа. Осталось желание только вернуться, от гида узнали о курорте Нафталан. Понравилось все, только погода иногда шалила, но мы этого даже не заметили….

  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
    На майские праздники открыли для себя теплый и гостеприимный Баку. Поскольку приехали впервые, то решили сразу взять трехдневный тур. И
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    совершенно не прогадали! Офил познакомил нас со всеми достопримечательностями в городе и окрестностях, помог решить все наши вопросы помимо экскурсий. Это очень спокойный, доброжелательный, пунктуальный человек с глубокими знаниями и любовью к своему городу. С ним интересно пообщаться на любые темы. Будьте готовы к тому, что эти дни будут очень насыщенны на впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Из аэропорта»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 28
  1. Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
  2. Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
  3. Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
  4. Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
  5. Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июле 2024
Сейчас в Баку в категории "Из аэропорта" можно забронировать 28 авторских туров от 226 до 128 800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 28 туров на 2024 год по теме «Из аэропорта», 20 ⭐ отзывов, цены от 226₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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