1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€495 за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€1 199 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1 день
Гах - «средневековье» на южном склоне Большого Кавказского хребта
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за человека
Авторский тур
2 дня
Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за человека
Авторский тур
2 дня
Древнее албанское, христианское государство (2 дня, 1 ночь)
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ААлена27 мая 2024Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут на все 6 дней
- ЛЛея16 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил нас тоже в эту страну💖мы
- ККатерина12 мая 2024Решение поехать в Баку было принято срочно за 1-2 дня, но не смотря на это, путешествие состоялось лучшим образом благодаря
- ММария5 мая 2024Азербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времени на старый город, ко
- ИИрина25 января 2024программа тура составлена хорошо, по сравнению с другими турами на мой взгляд она оптимальная. Работа гида мне не понравилась: в
- ААнна7 января 2024Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок, хорошее знание мест и истории. Рекомендую.
- ТТатьяна30 апреля 2023Двухдневный тур по четырём живописным городам АзербайджанаОчень интересная экскурсия. Удобный микроавтобус. Насыщенные два дня. Очень много локациий: мавзолей Дири Баба в скале, старинное горное село Лагич
- LLARISA8 июня 2022Тур в Гянджа - город сокровищМы заказали несколько экскурсий с гидом Анаром Рустамли, включая и этот тур в Гянджу. Посетили массу интересных и красивых мест
- ttatbor6030 июня 2019Шеки, город ханов и торговцевСпасибо большое нашему гиду Анару! Это был замечательный день, очень много узнали о стране, жизни и традициях народа. Благодаря ему
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «От вашего отеля»
Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
- Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
- Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
- Гах - «средневековье» на южном склоне Большого Кавказского хребта
- Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
- Древнее албанское, христианское государство (2 дня, 1 ночь)
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Баку в июле 2024
Сейчас в Баку в категории "От вашего отеля" можно забронировать 6 авторских туров от 180 до 1 199 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 6 туров на 2024 год по теме «От вашего отеля», 9 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь