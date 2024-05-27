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части тура мне бы хотелось больше информации от гида о стане и культуре в процессе экскурсий и переездов, даже пусть и воды, для меня было мало. Во вторых в последний день входит поснщение рынка, мы просили специи и варенье, гид везет к своим продавцам на некрамивом рынке, это в принципе приемлемо, тк он получант процент с продавца, это и не скрывается, нам без разницы где купить, а гиду приятно, НО продавец обманул нас с ценой на товар в 5 раз! Как бы в сумме это всего 3 тыс рублей но впечатление испорчено. Я не рекомендую данного гида своим знакомым. При этом мы были на аналогичных турах в узбекестане, армении, на кавказе - гиды настойчиво останавливали покупки при завышении цен на рынках ВСЕГДА. Поэтому лично для меня было неожидонностью такое поведение гида, тк тур индивидуальный и очень не дешовый.