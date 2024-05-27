Туры от вашего отеля в Баку

Найдено 6 туров в категории «От вашего отеля» в Баку на русском языке, цены от €180, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
495 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
5 отзывов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
1 199 за всё до 3 чел.
Гах - «средневековье» на южном склоне Большого Кавказского хребта
Авторский тур
1 день
Гах - «средневековье» на южном склоне Большого Кавказского хребта
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за человека
Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
Авторский тур
2 дня
Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за человека
Древнее албанское, христианское государство (2 дня, 1 ночь)
Авторский тур
2 дня
Древнее албанское, христианское государство (2 дня, 1 ночь)
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    27 мая 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут на все 6 дней
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    нашего пребывания, решал любые вопросы которые у нас возникали, показал такие места, после которых друзья, который родились в Баку, сказали мы такого не видели. Так что если вы хотите насыщенного отпуска и ни отчем не переживать смело обращайтесь к Азику.

    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрутВернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут
  • Л
    Лея
    16 мая 2024
    Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил нас тоже в эту страну💖мы
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    посетили разные уголки с огромной историей, места силы, винодельни …. люди гостеприимные везде даже в самых отдаленных местах, столько информации за три дня🙌огромное спасибо 🙏 мы уже планируем нашу осеннюю поездку в полном уже составе💖

    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил нас
  • К
    Катерина
    12 мая 2024
    Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
    Решение поехать в Баку было принято срочно за 1-2 дня, но не смотря на это, путешествие состоялось лучшим образом благодаря
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    Tripster и нашему замечательному гиду Шаину (Shahinn Tour Trawligwhith Shahin). Авиабилеты были куплены под программу, по отелям подсказали с Tripster. Программа началась с трапа самолета, мы сразу окунулись в восточную сказку. Открыли для себя замечательную новую страну, все прошло по программе и более того, благодаря нашему гиду, который поразил своей эрудицией, знанием истории и любовью к своей родине. 3 дня пролетели как 3 часа. Осталось желание только вернуться, от гида узнали о курорте Нафталан. Понравилось все, только погода иногда шалила, но мы этого даже не заметили….

  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
    Азербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времени на старый город, ко
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    времени прибытия туда уже закрыто всё. Также в первый день не продуманы вьезды-выезды из города и в город. Логичнее тогда было бы прогулку по старому городу поставить между вулканами и храмом огнепоклонников, или вообще перенести старый город на второй день, когда возвращение в город в 17 часов. Ситуацию спас гид Эльдар, который был с нами в 1 и 3 день. Ему огромная благодарность за эрудицию, великолепное чувство юмора, деликатность. Отдельное ему спасибо за ощущение полного погружения в культуру и историю, за остановки не предусмотренные программой, за ценные советы и прекрасную музыку. Гид второго дня Октай нормальный, без нареканий, но не показался влюбленным в свою страну и в свою работу, в отличии от Эльдара, у которого реально горят глаза во время экскурсии.

    Азербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времени
  • И
    Ирина
    25 января 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    программа тура составлена хорошо, по сравнению с другими турами на мой взгляд она оптимальная. Работа гида мне не понравилась: в
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    части тура мне бы хотелось больше информации от гида о стане и культуре в процессе экскурсий и переездов, даже пусть и воды, для меня было мало. Во вторых в последний день входит поснщение рынка, мы просили специи и варенье, гид везет к своим продавцам на некрамивом рынке, это в принципе приемлемо, тк он получант процент с продавца, это и не скрывается, нам без разницы где купить, а гиду приятно, НО продавец обманул нас с ценой на товар в 5 раз! Как бы в сумме это всего 3 тыс рублей но впечатление испорчено. Я не рекомендую данного гида своим знакомым. При этом мы были на аналогичных турах в узбекестане, армении, на кавказе - гиды настойчиво останавливали покупки при завышении цен на рынках ВСЕГДА. Поэтому лично для меня было неожидонностью такое поведение гида, тк тур индивидуальный и очень не дешовый.

  • А
    Анна
    7 января 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок, хорошее знание мест и истории. Рекомендую.
    Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2023
    Двухдневный тур по четырём живописным городам Азербайджана
    Очень интересная экскурсия. Удобный микроавтобус. Насыщенные два дня. Очень много локациий: мавзолей Дири Баба в скале, старинное горное село Лагич
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    с потрясающими мастерами, красивейшая горная дорога, водопад Семь красавиц, красивейшее предгорное озеро Нохур. Это только по дороге туда) В Шеки: Ханский дворец, караван-сарай,пятисотлетние чинары,знакомство с мастером азербайджанского витражного искуства Шебеке. Профессиональное отношение и умение гида Анара донести информацию были на высшем уровне

  • L
    LARISA
    8 июня 2022
    Тур в Гянджа - город сокровищ
    Мы заказали несколько экскурсий с гидом Анаром Рустамли, включая и этот тур в Гянджу. Посетили массу интересных и красивых мест
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    (Баку, Гянджа, Габала, Шеки, Ивановка, Лагич, Ханалыг, Куба, Красная Слобода и др.). Очень признательны нашему гиду. Анар - настоящий профессионал своего дела, знающий большое количество интересных исторических подробностей о каждом месте. В процессе экскурсии он выкладывается на все 100%. В результате экскурсия может закончиться даже ночью))) Помимо прочего, он всегда может посоветовать хорошие места для проживания, вкусные аутентичные рестораны и кафе. Анар знаком со многими скульпторами, граверами, художниками, приводит в их мастерские - показывает весь процесс творчества, знакомит с мастерами. Это очень большой плюс! Следует добавить, что сам Анар, при всех своих знаниях, - очень скромный и порядочный человек. И он очень понравился нашему маленькому сыну, который тонко чувствует хороших людей. Получили большое удовольствие от экскурсий.

  • t
    tatbor60
    30 июня 2019
    Шеки, город ханов и торговцев
    Спасибо большое нашему гиду Анару! Это был замечательный день, очень много узнали о стране, жизни и традициях народа. Благодаря ему
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    познакомились с очень интересными и доброжелательными людьми. Благодаря ему захотелось ещё раз Азербайджан, и если дальше знакомиться с страной, то только с ним. Большое спасибо, Анар!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «От вашего отеля»

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  1. Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
  2. Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
  3. Гах - «средневековье» на южном склоне Большого Кавказского хребта
  4. Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
  5. Древнее албанское, христианское государство (2 дня, 1 ночь)
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  3. Апшерон
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  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июле 2024
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