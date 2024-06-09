Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней

Комплексная пятидневная экскурсия по всем красотам северной части Азербайджана с фиксированной стоимостью, в которую включены все расходы на вкуснейшее питание и комфортное проживание.

Вас ожидают автомобильные и пешие туры по самым необыкновенным и живописным местам южного склона Кавказского хребта.

Шумные водопады, бескрайние леса, извилистые реки, таинственные тропы, ласковое Каспийское море и величественные горы навсегда оставят яркий след в вашей памяти.
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Розовое озеро, находящееся на Апшеронском полуострове
  • Заброшенная крепость Чирах-кала вблизи города Шабран
  • Село Гечреш Губинского района
  • Высокогорное село Судур
  • Мавзолей шейха Джунейда
  • Горнолыжный комплекс Шахдаг
  • Горное село Лаза
  • Каспийское побережье Набрани
  • Лермонтовские места в городе Гусар
  • Село Красная Слобода Губинского района
  • Аутентичное село Хыналыг

Описание тура

Приглашаем вас в самые удивительные уголки Азербайджана! В нашей экскурсии вы окунетесь в богатую историю и красоту природы этой удивительной страны. Что вас ждет:• День за днем мы будем погружаться в уникальные места, начиная с розового озера на Апшеронском полуострове, и затем отправимся к заброшенной крепости Чирах-кала и селу Гечреш для наслаждения природой и традиционной культурой.
  • Второй день будет наполнен красотой горных пейзажей в селе Судур, где мы будем готовить шашлыки, делать красивые фото и пройдемся по местным долинам.
  • В третий день мы отправимся в горнолыжный комплекс Шахдаг, а затем погрузимся в атмосферу горного села Лаза с его красивым водопадом.
  • Четвертый день приглашает нас на прогулку по лесным озерам и Каспийскому побережью, где мы сможем насладиться пляжем и мини-зоопарком.
В пятый день мы окунемся в историю, посетив места, связанные с пребываниями там Михаила Лермонтова, городской рынок и уникальные села Хыналыг и Красная Слобода. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, наполненном приключениями, красотой и новыми открытиями! Важная информация:.
В пятый день мы окунемся в историю, посетив места, связанные с пребываниями там Михаила Лермонтова, городской рынок и уникальные села Хыналыг и Красная Слобода. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, наполненном приключениями, красотой и новыми открытиями! Важная информация:.
• В пятый день мы окунемся в историю, посетив места, связанные с пребываниями там Михаила Лермонтова, городской рынок и уникальные села Хыналыг и Красная Слобода. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, наполненном приключениями, красотой и новыми открытиями! Важная информация:
  • В стоимость экскурсии входит проживание в отеле Selena Resort в городе Гусар и трехразовое питание, как в ресторане при отеле так и на открытом воздухе во время путешествий.
  • Дополнительные расходы на активные виды отдыха, такие как полет на параплане, езда верхом на лошади, поездки на квадроциклах, снегоходах и т. д. несут сами гости.
  • Важным условием является соблюдение правил безопасности при пользовании дополнительными видами услуг, о которых Вам расскажет гид, а также лицо, представляющее ту или иную услугу.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Розовое озеро, находящееся на Апшеронском полуострове
  • Заброшенная крепость Чирах-кала вблизи города Шабран
  • Село Гечреш Губинского района
  • Высокогорное село Судур
  • Мавзолей шейха Джунейда
  • Горнолыжный комплекс Шахдаг
  • Горное село Лаза
  • Каспийское побережье Набрани
  • Лермонтовские места в городе Гусар
  • Село Красная Слобода Губинского района
  • Аутентичное село Хыналыг
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Питание
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Все виды активного отдыха (парашют, квадроцикл и т. д.)
Место начала и завершения?
Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Место и точное время начала экскурсии будет оговорено после бронирования. В стоимость экскурсии входит проживание в отеле Selena Resort в городе Гусар и трехразовое питание
  • Как в ресторане при отеле так и на открытом воздухе во время путешествий. Дополнительные расходы на активные виды отдыха
  • Такие как полет на параплане
  • Езда верхом на лошади
  • Поездки на квадроциклах
  • Снегоходах и т. д. несут сами гости. Важным условием является соблюдение правил безопасности при пользовании дополнительными видами услуг
  • О которых Вам расскажет гид
  • А также лицо
  • Представляющее ту или иную услугу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

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