Комплексная пятидневная экскурсия по всем красотам северной части Азербайджана с фиксированной стоимостью, в которую включены все расходы на вкуснейшее питание и комфортное проживание.
Вас ожидают автомобильные и пешие туры по самым необыкновенным и живописным местам южного склона Кавказского хребта.
Шумные водопады, бескрайние леса, извилистые реки, таинственные тропы, ласковое Каспийское море и величественные горы навсегда оставят яркий след в вашей памяти.
Вас ожидают автомобильные и пешие туры по самым необыкновенным и живописным местам южного склона Кавказского хребта.
Шумные водопады, бескрайние леса, извилистые реки, таинственные тропы, ласковое Каспийское море и величественные горы навсегда оставят яркий след в вашей памяти.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Розовое озеро, находящееся на Апшеронском полуострове
- Заброшенная крепость Чирах-кала вблизи города Шабран
- Село Гечреш Губинского района
- Высокогорное село Судур
- Мавзолей шейха Джунейда
- Горнолыжный комплекс Шахдаг
- Горное село Лаза
- Каспийское побережье Набрани
- Лермонтовские места в городе Гусар
- Село Красная Слобода Губинского района
- Аутентичное село Хыналыг
Описание тура
Приглашаем вас в самые удивительные уголки Азербайджана! В нашей экскурсии вы окунетесь в богатую историю и красоту природы этой удивительной страны. Что вас ждет:• День за днем мы будем погружаться в уникальные места, начиная с розового озера на Апшеронском полуострове, и затем отправимся к заброшенной крепости Чирах-кала и селу Гечреш для наслаждения природой и традиционной культурой.
- Второй день будет наполнен красотой горных пейзажей в селе Судур, где мы будем готовить шашлыки, делать красивые фото и пройдемся по местным долинам.
- В третий день мы отправимся в горнолыжный комплекс Шахдаг, а затем погрузимся в атмосферу горного села Лаза с его красивым водопадом.
- Четвертый день приглашает нас на прогулку по лесным озерам и Каспийскому побережью, где мы сможем насладиться пляжем и мини-зоопарком.
В пятый день мы окунемся в историю, посетив места, связанные с пребываниями там Михаила Лермонтова, городской рынок и уникальные села Хыналыг и Красная Слобода. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, наполненном приключениями, красотой и новыми открытиями! Важная информация:.
В пятый день мы окунемся в историю, посетив места, связанные с пребываниями там Михаила Лермонтова, городской рынок и уникальные села Хыналыг и Красная Слобода. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, наполненном приключениями, красотой и новыми открытиями! Важная информация:.
• В пятый день мы окунемся в историю, посетив места, связанные с пребываниями там Михаила Лермонтова, городской рынок и уникальные села Хыналыг и Красная Слобода. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, наполненном приключениями, красотой и новыми открытиями! Важная информация:
- В стоимость экскурсии входит проживание в отеле Selena Resort в городе Гусар и трехразовое питание, как в ресторане при отеле так и на открытом воздухе во время путешествий.
- Дополнительные расходы на активные виды отдыха, такие как полет на параплане, езда верхом на лошади, поездки на квадроциклах, снегоходах и т. д. несут сами гости.
- Важным условием является соблюдение правил безопасности при пользовании дополнительными видами услуг, о которых Вам расскажет гид, а также лицо, представляющее ту или иную услугу.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро, находящееся на Апшеронском полуострове
- Заброшенная крепость Чирах-кала вблизи города Шабран
- Село Гечреш Губинского района
- Высокогорное село Судур
- Мавзолей шейха Джунейда
- Горнолыжный комплекс Шахдаг
- Горное село Лаза
- Каспийское побережье Набрани
- Лермонтовские места в городе Гусар
- Село Красная Слобода Губинского района
- Аутентичное село Хыналыг
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Питание
- Проживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Все виды активного отдыха (парашют, квадроцикл и т. д.)
Место начала и завершения?
Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Место и точное время начала экскурсии будет оговорено после бронирования. В стоимость экскурсии входит проживание в отеле Selena Resort в городе Гусар и трехразовое питание
- Как в ресторане при отеле так и на открытом воздухе во время путешествий. Дополнительные расходы на активные виды отдыха
- Такие как полет на параплане
- Езда верхом на лошади
- Поездки на квадроциклах
- Снегоходах и т. д. несут сами гости. Важным условием является соблюдение правил безопасности при пользовании дополнительными видами услуг
- О которых Вам расскажет гид
- А также лицо
- Представляющее ту или иную услугу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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