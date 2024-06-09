Приглашаем вас в самые удивительные уголки Азербайджана! В нашей экскурсии вы окунетесь в богатую историю и красоту природы этой удивительной страны. Что вас ждет:• День за днем мы будем погружаться в уникальные места, начиная с розового озера на Апшеронском полуострове, и затем отправимся к заброшенной крепости Чирах-кала и селу Гечреш для наслаждения природой и традиционной культурой.

Второй день будет наполнен красотой горных пейзажей в селе Судур, где мы будем готовить шашлыки, делать красивые фото и пройдемся по местным долинам.

В третий день мы отправимся в горнолыжный комплекс Шахдаг, а затем погрузимся в атмосферу горного села Лаза с его красивым водопадом.

Четвертый день приглашает нас на прогулку по лесным озерам и Каспийскому побережью, где мы сможем насладиться пляжем и мини-зоопарком.

В пятый день мы окунемся в историю, посетив места, связанные с пребываниями там Михаила Лермонтова, городской рынок и уникальные села Хыналыг и Красная Слобода. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, наполненном приключениями, красотой и новыми открытиями! Важная информация:.

В пятый день мы окунемся в историю, посетив места, связанные с пребываниями там Михаила Лермонтова, городской рынок и уникальные села Хыналыг и Красная Слобода. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, наполненном приключениями, красотой и новыми открытиями! Важная информация:.

• В пятый день мы окунемся в историю, посетив места, связанные с пребываниями там Михаила Лермонтова, городской рынок и уникальные села Хыналыг и Красная Слобода. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, наполненном приключениями, красотой и новыми открытиями! Важная информация: