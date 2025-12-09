Оазис чудес: однодневное путешествие в Саудовскую Аравию из Манамы
Познакомиться с самым большим оазисом мира и погрузиться в его историю и культуру
Предлагаю вам уникальную возможность посетить таинственную ближневосточную страну комфортно и безопасно.
Я помогу вам оформить визу на границе, покажу самые красивые локации Восточной провинции и верну вас назад в Бахрейн. Вы увидите морское побережье и пещеры. Прогуляетесь по старинному рынку и вечернему Хофуфу, а затем отужинаете в традиционном ресторане.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из отеля в Бахрейне
9:30 — пересечение границы
11:00 — фотоостановка на набережной Аль-Хобара. Свежий морской бриз, панорама Персидского залива, пальмы и красивые кадры
11:30 — Итра (культурный центр короля Абдулазиза). Мы посетим один из лучших культурных комплексов региона, где соединены искусство и наука
14:30 — дегустация красного хлеба Аль-Хасы. Заедем в старинную пекарню, где из поколения в поколение готовят знаменитый красный хлеб
15:10 — пещерный комплекс Аль-Кара. Исследуем природные каменные залы со скалами необычных форм
16:15 — смотровая площадка оазиса Аль-Ахса. Полюбуемся панорамой самого большого оазиса в мире — километры финиковых пальм среди песков
17:15 — Хофуф. Прогуляемся по Старому городу среди глинобитных домов и древних мечетей
17:35 — рынок Аль-Кейсария. Проникнемся атмосферой исторического базара со специями, финиками, ароматами Востока и ремесленными товарами
18:10 — ужин в традиционном ресторане. Вы попробуете лучшие блюда кухни оазиса Аль-Ахса в аутентичной обстановке
21:30 — возвращение в отель в Бахрейне
В поездке вы узнаете:
чем живут современные саудовцы и в чём разница между саудовцами и саудитами
как они работают и отдыхают, влюбляются, женятся и разводятся
как изменилась жизнь в Саудовской Аравии с 2019 года
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на автомобиле Nissan Rogue и входные билеты
Дополнительно оплачиваются визы в Саудовскую Аравию на границе — $110 за чел. и обратные визы в Бахрейн — $13 за чел., ужин — по желанию
Могу провести экскурсию для группы до 4 человек. Дополнительная оплата — по €100 за 3-го и 4-го участников
В стране закреплён официальный дресс-код: плечи и колени должны быть прикрыты. Запрещено провозить с собой алкогольные напитки
Саудовская виза доступна лицам не всех национальностей. Граждане РФ, Украины, Казахстана и ЕС имеют право получить эту визу на границе
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Манаме
Провела экскурсии для 869 туристов
Я работаю гидом в Бахрейне уже много лет. Буду рада показать вам эту чудесную маленькую страну Персидского залива. Здесь есть всё, чтобы прекрасно провести время: бесконечное лазурное море, безумно вкусная восточная кухня, тёплый климат, гостеприимство местных жителей и загадочная древняя культура. Жду вас!