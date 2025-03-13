Если ваш круизный лайнер остановился в Манаме, это отличная возможность провести день с пользой. Экскурсия включает посещение острова Мухаррак, где можно погрузиться в атмосферу 19 века, и музея жемчуга с его удивительными экспонатами. Мечеть Аль-Фатиха впечатлит своими масштабами, а набережная Бахрейн Бей - современным обликом. Не упустите шанс увидеть крепость Калат-аль-Бахрейн и попробовать восточные сладости на рынке Баб-аль-Бахрейн

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Ваш гид в Манаме

Людмила Ваш гид в Манаме

Время начала: 09:00

Описание круиза

Остров Мухаррак. Мы прогуляемся по улицам Жемчужного пути — вы окунётесь в прошлое и увидите, как жили моряки, купцы и ныряльщики в 19 веке.

Музей жемчуга. В старинном особняке вы оцените удивительные образцы древнего жемчуга и роскошные украшения.

Мечеть Аль-Фатиха (фото-стоп) — одна из самых больших мечетей мира, которая впечатляет своим великолепием.

Набережная Бахрейн Бей — здесь в полной мере можно оценить современный облик страны с его минималистичной и смелой архитектурой.

Национальный музей Бахрейна с полной экскурсией. Экспозиция будет интересна как детям, так и взрослым — вы больше узнаете об истории и традициях региона.

Баб-аль-Бахрейн. Пройдём по старинным улочкам и посмотрим, как развивался архитектурный облик города. А на рынке попробуем местные восточные сладости.

Всемирный торговый центр (фото-стоп). Поездка в Бахрейн будет неполной без фотографии на фоне легендарного здания-парусника.

Живописная крепость Калат-аль-Бахрейн: погрузимся в историю и отправимся назад, к истокам древнего Дилмуна.

Организационные детали