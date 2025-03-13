Экскурсия включает посещение острова Мухаррак, где можно погрузиться в атмосферу 19 века, и музея жемчуга с его удивительными экспонатами. Мечеть Аль-Фатиха впечатлит своими масштабами, а набережная Бахрейн Бей - современным обликом.
Не упустите шанс увидеть крепость Калат-аль-Бахрейн и попробовать восточные сладости на рынке Баб-аль-Бахрейн
5 причин купить этот билет на круиз
- 🚢 Удобно для пассажиров круизных лайнеров
- 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
- 📸 Фото-стопы в знаковых местах
- 🕌 Погружение в местную культуру и традиции
- 🍬 Дегустация местных сладостей
Что можно увидеть
- Остров Мухаррак
- Музей жемчуга
- Мечеть Аль-Фатиха
- Набережная Бахрейн Бей
- Национальный музей Бахрейна
- Баб-аль-Бахрейн
- Всемирный торговый центр
- Крепость Калат-аль-Бахрейн
Описание круиза
Остров Мухаррак. Мы прогуляемся по улицам Жемчужного пути — вы окунётесь в прошлое и увидите, как жили моряки, купцы и ныряльщики в 19 веке.
Музей жемчуга. В старинном особняке вы оцените удивительные образцы древнего жемчуга и роскошные украшения.
Мечеть Аль-Фатиха (фото-стоп) — одна из самых больших мечетей мира, которая впечатляет своим великолепием.
Набережная Бахрейн Бей — здесь в полной мере можно оценить современный облик страны с его минималистичной и смелой архитектурой.
Национальный музей Бахрейна с полной экскурсией. Экспозиция будет интересна как детям, так и взрослым — вы больше узнаете об истории и традициях региона.
Баб-аль-Бахрейн. Пройдём по старинным улочкам и посмотрим, как развивался архитектурный облик города. А на рынке попробуем местные восточные сладости.
Всемирный торговый центр (фото-стоп). Поездка в Бахрейн будет неполной без фотографии на фоне легендарного здания-парусника.
Живописная крепость Калат-аль-Бахрейн: погрузимся в историю и отправимся назад, к истокам древнего Дилмуна.
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе Toyota Coaster
- Все входные билеты входят в стоимость экскурсии, также во время поездки мы предоставим вам воду и местные сладости
- Для посещения мечети возьмите с собой шарф, чтобы прикрыть плечи, и наденьте одежду, закрывающую колени
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€66
|Дети до 12 лет
|€33
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Спасибо за экскурсию!
Евгений и Светлана.
Спасибо за ваш отзыв!
Мы приносим извинения за неудобства. Микрофон в начале экскурсии был исправен. Когда он сломался, водитель принял