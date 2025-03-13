Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров

Однодневный круиз в Манаме: погружение в культуру и историю Бахрейна с посещением ключевых достопримечательностей и традиционных мест
Если ваш круизный лайнер остановился в Манаме, это отличная возможность провести день с пользой.

Экскурсия включает посещение острова Мухаррак, где можно погрузиться в атмосферу 19 века, и музея жемчуга с его удивительными экспонатами. Мечеть Аль-Фатиха впечатлит своими масштабами, а набережная Бахрейн Бей - современным обликом.

Не упустите шанс увидеть крепость Калат-аль-Бахрейн и попробовать восточные сладости на рынке Баб-аль-Бахрейн
4.58
19 отзывов

5 причин купить этот билет на круиз

  • 🚢 Удобно для пассажиров круизных лайнеров
  • 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 📸 Фото-стопы в знаковых местах
  • 🕌 Погружение в местную культуру и традиции
  • 🍬 Дегустация местных сладостей
Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
Ближайшие даты:
24
мар31
мар
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Остров Мухаррак
  • Музей жемчуга
  • Мечеть Аль-Фатиха
  • Набережная Бахрейн Бей
  • Национальный музей Бахрейна
  • Баб-аль-Бахрейн
  • Всемирный торговый центр
  • Крепость Калат-аль-Бахрейн

Описание круиза

Остров Мухаррак. Мы прогуляемся по улицам Жемчужного пути — вы окунётесь в прошлое и увидите, как жили моряки, купцы и ныряльщики в 19 веке.

Музей жемчуга. В старинном особняке вы оцените удивительные образцы древнего жемчуга и роскошные украшения.

Мечеть Аль-Фатиха (фото-стоп) — одна из самых больших мечетей мира, которая впечатляет своим великолепием.

Набережная Бахрейн Бей — здесь в полной мере можно оценить современный облик страны с его минималистичной и смелой архитектурой.

Национальный музей Бахрейна с полной экскурсией. Экспозиция будет интересна как детям, так и взрослым — вы больше узнаете об истории и традициях региона.

Баб-аль-Бахрейн. Пройдём по старинным улочкам и посмотрим, как развивался архитектурный облик города. А на рынке попробуем местные восточные сладости.

Всемирный торговый центр (фото-стоп). Поездка в Бахрейн будет неполной без фотографии на фоне легендарного здания-парусника.

Живописная крепость Калат-аль-Бахрейн: погрузимся в историю и отправимся назад, к истокам древнего Дилмуна.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусе Toyota Coaster
  • Все входные билеты входят в стоимость экскурсии, также во время поездки мы предоставим вам воду и местные сладости
  • Для посещения мечети возьмите с собой шарф, чтобы прикрыть плечи, и наденьте одежду, закрывающую колени

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный€66
Дети до 12 лет€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот в морской порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Артём
13 мар 2025
Нам невероятно повезло с экскурсоводом! Олеся оказалась не просто замечательным гидом, а настоящим знатоком культуры и истории Бахрейна. Её глубокие знания о стране, её традициях и особенностях буквально завораживали. Каждое
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повествование было наполнено интересными деталями, которые раскрывали перед нами истинную сущность этой удивительной страны. Особенно впечатлило, как Олеся смогла соединить исторические факты с современными реалиями Бахрейна, создавая полную картину жизни этой арабской страны. Её умение увлекательно рассказывать о местных традициях, обычаях и культуре сделало экскурсию незабываемой. Благодаря её профессионализму и искреннему энтузиазму, мы не только узнали много нового, но и по-настоящему влюбились в Бахрейн. Однозначно рекомендуем Олесю как гида - её глубокие знания и умение интересно преподносить информацию сделают ваше знакомство с Бахрейном по-настоящему захватывающим! Желаем вам успехов! СПАСИБО!

М
24 фев 2025
Прекрасная экскурсия. Экскурсовод была на высоте, на все вопросы группы отвечала, все возможное из Бахрейна выжала, все интересное посетили и посмотрели. Рекомендуем.
К
20 фев 2025
Мы были с ребенком 8 лет, и даже она не скучала. Бахрейн не большой, локаций не много. Гид Анна, прекрасно давала материал, слушали и смотрели и взрослые и дети. Возможно, было бы несколько лучше, если бы остановки в некоторых локациях были чуть дольше. Но даже не продолжительные остановки не испортили общего впечатления. Однозначно рекомендую к посещению.
Мы были с ребенком 8 лет, и даже она не скучала. Бахрейн не большой, локаций неМы были с ребенком 8 лет, и даже она не скучала. Бахрейн не большой, локаций неМы были с ребенком 8 лет, и даже она не скучала. Бахрейн не большой, локаций не
Евгений
19 фев 2025
Программа экскурсии для пассажиров круизного лайнера нас устроила маршрутом(без дерева жизни),поэтому мы выбрали из других предложений. Экскурсовод Анна отлично провела программу,посетили самые важные достопримечательности Бахрейна при оптимальном объеме исторической информации и отлично шла на контакт при ответах на вопросы туристов. Рекомендуем,если ещё не посещали арабские страны. Когечно,после Дубая и Абу-Даби будет не хватать масштаба!
Спасибо за экскурсию!
Евгений и Светлана.
С
17 фев 2025
экскурсия понравилась - интересный рассказ, все динамично, но при этом не "бегом". большое спасибо Людмиле.
Д
13 фев 2025
Очень понравилась экскурсия, мы были в другом автобусе, не с Людмилой, но зато автобус был меньше. Посетили все и даже больше плана, наша гид сделала нам сюрприз. Все отлично организовано! Спасибо большое!
Очень понравилась экскурсия, мы были в другом автобусе, не с Людмилой, но зато автобус был меньше.Очень понравилась экскурсия, мы были в другом автобусе, не с Людмилой, но зато автобус был меньше.Очень понравилась экскурсия, мы были в другом автобусе, не с Людмилой, но зато автобус был меньше.Очень понравилась экскурсия, мы были в другом автобусе, не с Людмилой, но зато автобус был меньше.
Анастасия
4 фев 2025
На днях вернулись с поездки, остались очень довольны организацией экскурсии. У нас была гид Олеся, очень внимательная, подробно и интересно рассказывала материал, видно что человек подходит к делу с душой.
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6 часов пролетели незаметно, были с детьми 10 и 15 лет - не утомительно! Олесе спасибо за национальное угощение (сдоба) и горячий чай, было в тему, так как погода была ветреная! На выходе из порта заранее встретили, автобус был комфортабельный, все заявленые места посетили, на рынке дали свободное время для покупки сувениров! Экскурсию рекомендую, гиду и компании процветания и побольше туристов!!!

На днях вернулись с поездки, остались очень довольны организацией экскурсии. У нас была гид Олеся, оченьНа днях вернулись с поездки, остались очень довольны организацией экскурсии. У нас была гид Олеся, оченьНа днях вернулись с поездки, остались очень довольны организацией экскурсии. У нас была гид Олеся, оченьНа днях вернулись с поездки, остались очень довольны организацией экскурсии. У нас была гид Олеся, очень
Н
4 фев 2025
Гид Олеся замечал но преподносила материал!!!
О
29 янв 2025
Все супер! Спасибо!! Рекомендую!
Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!
Т
29 янв 2025
Спасибо гиду Олесе за интересную экскурсию. Всё было организовано идеально. Спасибо за вкусные булочки и чай.
A
28 янв 2025
Было очень интересно
М
25 янв 2025
Экскурсию проводила Анна -она превосходный мастер своего дела. Проявила глубокое знание материала а также очень много рассказов из своих наблюдений о жизни в этой стране её обычаев и повседневной жизни. Огромное ей спасибо мы очень довольны!!!
Экскурсию проводила Анна -она превосходный мастер своего дела. Проявила глубокое знание материала а также очень многоЭкскурсию проводила Анна -она превосходный мастер своего дела. Проявила глубокое знание материала а также очень много
Vladimir
22 янв 2025
Экскурсию проводила Анна, очень понравилось, достаточно долгий маршрут, максимальный охват интересных тем. Дегустация кофе была хорошим подспорьем, интересный рассказчик. Рекомендую.
Т
10 янв 2025
Кроме Людмилы, сама организация плохая. Автобусы неудобные. Микрофон не работал. Много людей, хотя обещали не больше 20. Если бы не Людмила и ее профессионализм, поставила везде "плохо"
Людмила
Людмила
Ответ организатора:
Уважаемая Тина,
Спасибо за ваш отзыв!
Мы приносим извинения за неудобства. Микрофон в начале экскурсии был исправен. Когда он сломался, водитель принял
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все меры, чтобы его как можно быстрее починить, что ему удалось. Организационные проблемы были связаны исключительно с новыми требованиями Министерства Туризма и Министерства Транспорта к работе водителей и к автобусам, в частности запрет на перевозку туристов в коустерах, вступивший в силу с 30 декабря. Поэтому у нас не было выбора, кроме как взять автобус побольше и заполнить его наполовину.

О
9 янв 2025
Людмила очень позитивный рассказчик, заинтересовывала и детей и взрослых своей манерой «вопрос-ответ», много интересных фактов и про историю и про политику, экологию и, кончено, нравы арабов и жизнь экспатов. 6 часов пролетели очень быстро. Экскурсия понравилась. Очень рекомендую
Людмила очень позитивный рассказчик, заинтересовывала и детей и взрослых своей манерой «вопрос-ответ», много интересных фактов иЛюдмила очень позитивный рассказчик, заинтересовывала и детей и взрослых своей манерой «вопрос-ответ», много интересных фактов иЛюдмила очень позитивный рассказчик, заинтересовывала и детей и взрослых своей манерой «вопрос-ответ», много интересных фактов иЛюдмила очень позитивный рассказчик, заинтересовывала и детей и взрослых своей манерой «вопрос-ответ», много интересных фактов иЛюдмила очень позитивный рассказчик, заинтересовывала и детей и взрослых своей манерой «вопрос-ответ», много интересных фактов иЛюдмила очень позитивный рассказчик, заинтересовывала и детей и взрослых своей манерой «вопрос-ответ», много интересных фактов иЛюдмила очень позитивный рассказчик, заинтересовывала и детей и взрослых своей манерой «вопрос-ответ», много интересных фактов и

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