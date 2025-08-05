Экскурсия по Бахрейну предлагает уникальную возможность увидеть страну глазами местного жителя. Посетители узнают о культурных и исторических локациях, таких как мечеть Аль-Фатих и форт Бахрейн. Прогулка по рынку Манама подарит
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные культурные локации
- 🏰 Исторические памятники
- 🏎️ Посещение автодрома Формулы-1
- 🌆 Живописные виды на Манаму
- 🛍️ Аутентичные сувениры и специи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Бахрейна - с ноября по март. В это время года комфортно исследовать культурные и исторические достопримечательности, наслаждаясь умеренной температурой и приятной атмосферой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Мечеть Аль-Фатих
- Рынок Манама
- Международный автодром Бахрейна
- Бахрейн Бэй
- Форт Бахрейн
Описание экскурсии
- Мечеть Аль-Фатих — самая большая мечеть Бахрейна с величественным куполом и изысканной арабской каллиграфией
- Рынок Манама — традиционный восточный рынок с ароматами специй, золотыми украшениями и местными сувенирами
- Международный автодром Бахрейна — с трассой Формулы-1, где можно увидеть трибуны, стартовую линию и гоночные автомобили
- Бахрейн Бэй — бухта с живописным видом на современные небоскрёбы Манамы и Персидский залив
- Форт Бахрейн — древняя крепость с панорамным видом, рассказывающая историю цивилизации Дильмун
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Hyundai Tucson.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амир — ваш гид в Манаме
Провёл экскурсии для 8 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Амир. Я местный гид в Бахрейне, и мне очень приятно показывать эту удивительную страну русскоязычным путешественникам. Я родился в Бахрейне, но учился в России, поэтому хорошо понимаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
С
Сергей
5 авг 2025
От экскурсии осталось отличное впечатление. Амир хорошо говорит на русском языке, после бронирования экскурсии он поинтересовался о моих интересах, уточнил что мне было бы более интересно посетить во время экскурсии
О
Ольга
26 апр 2025
Амир очень вежливый, спокойный, доброжелательный гид и хороший человек с необычной и интересной биографией. Нам было интересно пообщаться именно с уроженцем Бахрейна, чтобы понять, как здесь живут простые люди, узнать традиции и обычаи, попробовать местную кухню, и Амир оправдал наши ожидания. Благодарим его за экскурсию, желаем ему здоровья и процветания.
О
Ольга
26 апр 2025
Подача и поведение гида было на уровне и достойно, комфортно составлен маршрут, помог приобрести интересующие товары.
Интересный собеседник, хороший русский язык.
Интересный собеседник, хороший русский язык.
М
Марианна
23 апр 2025
Были в Манаме транзитом, пересадка 8 часов днем. Амир встретил на машине в аэропорту, показал основные достопримечательности, и мы успели вкусно пообедать. Экскурсия очень понравилась! За полдня увидели самые красивые достопримечательности страны! Могу рекомендовать на 100%
