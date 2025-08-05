Экскурсия по Бахрейну предлагает уникальную возможность увидеть страну глазами местного жителя. Посетители узнают о культурных и исторических локациях, таких как мечеть Аль-Фатих и форт Бахрейн. Прогулка по рынку Манама подарит

ароматы специй и местные сувениры. На международном автодроме Бахрейна можно увидеть трассу Формулы-1. В Бахрейн Бэй открывается живописный вид на современные небоскрёбы и Персидский залив. Дерево жизни удивит своей стойкостью в пустыне

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Бахрейна - с ноября по март. В это время года комфортно исследовать культурные и исторические достопримечательности, наслаждаясь умеренной температурой и приятной атмосферой.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.