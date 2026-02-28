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очень интересно, Роман рассказал и про жизнь местных и про историю этой страны. Мы влюбились в эту страну! У Романа всегда было куча холодных напитков в машине и он сделал для нас потрясающий кофе с местными сладостями, а в конце подарил сувенир на память. Столько впечатлений за один день это незабываемо! Смотрели исторические здания, раскопки, мечети, гуляли по набережной, катались на лошадях на закате у моря, пообедали местной кухней (объелись за 15$ на двоих!), а в конце прокатились на очень крутой трассе на картах. Редко пишу отзывы, но тут 100% попадание в сердечко ♥️ Всем брать эту экскурсию!