Загадочный Бахрейн

Посетить знаковые места королевства и узнать о местной жизни на автомобильной экскурсии

Вы увидите главные достопримечательности и тайные уголки Бахрейна и услышите о его традициях, обычаях, культуре, менталитете и планах на будущее. Я сделаю все, чтобы вы навсегда запомнили наше путешествие и полюбили эту удивительную страну так же, как люблю ее я!