Индивидуальная
до 3 чел.
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Исследуйте Манаму с индивидуальной экскурсией: посетите мечеть Аль-Фатих, крепость Калат-аль-Бахрейн, насладитесь катанием на лошадях и картингом в пустыне
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Его Величество Бахрейн
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Вас ждут величественные мечети и уникальные рынки
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от €150 за человека
Групповая
Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
Увидеть главное - от восточного колорита до футуристических кварталов
Начало: В порту Манамы
Расписание: в понедельник в 10:00, в пятницу в 11:00
10 авг в 10:00
14 авг в 11:00
€60 за человека
Индивидуальная
Загадочный Бахрейн
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за человека
Индивидуальная
Бахрейн - маленький и гордый
Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн - сердце залива
Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, где древность встречается с современностью. Посетите ключевые достопримечательности и ощутите уникальный дух страны
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бахрейн
Индивидуальная экскурсия по Манаме: форт Калат Аль-Бахрейн, мечеть Аль-Фатиха, Дерево жизни и Ворота Бахрейна. Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Первое свидание с Бахрейном
Очароваться арабской экзотикой и неповторимой архитектурой на экскурсии из Манамы
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от €150 за человека
Групповая
до 20 чел.
Загадочный Бахрейн. Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, посетив его главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте о культуре и традициях страны в увлекательной экскурсии
Начало: В порту
Расписание: в понедельник в 09:30
10 авг в 09:30
17 авг в 09:30
€77 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
От трассы до традиций: Бахрейн за один день
Посетить автодром «Формулы-1», крепость, рынок и Музей жемчуга
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Исследуйте Манаму: мечеть Аль-Фатиха, остров Мухаррак, мост короля Фахда и Калат-аль-Бахрейн ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Манама - столица королевства двух морей
Объехать ключевые достопримечательности Бахрейна и сделать селфи в национальной одежде
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Погрузитесь в историю и современность Бахрейна, посетив древний форт, роскошную мечеть Аль-Фатиха и уникальное Дерево Жизни в пустыне
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Бахрейн - страна, где восходит солнце
Путешествие по Бахрейну: от древних храмов до современных набережных. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €142 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Бахрейн: секреты островного королевства
Откройте для себя уникальные уголки Бахрейна с экскурсией по Манаме. Узнайте о культуре и истории королевства через его достопримечательности
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Оазис чудес: однодневное путешествие в Саудовскую Аравию из Манамы
Познакомиться с самым большим оазисом мира и погрузиться в его историю и культуру
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €300 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Манамы в Саудовскую Аравию
К морю, культуре и истории соседней страны
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от €350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Манамы - в Эль-Хасу
Отправиться в самый большой оазис мира и увидеть настоящую Саудовскую Аравию вне мегаполисов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
По следам цивилизации Дильмун
Древние порты, королевские курганы и живая история Бахрейна - из Манамы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €200 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из международного аэропорта Бахрейна в любую точку острова
Добраться до нужной точки на комфортабельном автомобиле
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Мой Бахрейн: секреты маленького королевства
Увидеть город глазами человека, который живёт здесь более 40 лет
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €142 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Бахрейном: от древних фортов до границ Саудовской Аравии
Увидеть две страны за один день, проехать по мосту короля Фахада и узнать больше о жизни в стране
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €290 за всё до 3 чел.
Групповая
до 22 чел.
Бахрейн для круизных путешественников
Древняя цивилизация Дильмун, жемчуг и колорит восточного базара - на обзорной экскурсии по Манаме
Начало: У выхода из порта Khalifa bin Salman
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Дата посещения: 27 фев 2026
Гульжан, мы остались в полном восторге от экскурсии!
Ничего особенного не ожидали от Бахрейна, но своей подачей, гостеприимством и доброжелательностью, Вы нас в него влюбили!
Спасибо огромное!
Ничего особенного не ожидали от Бахрейна, но своей подачей, гостеприимством и доброжелательностью, Вы нас в него влюбили!
Спасибо огромное!
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С
Дата посещения: 23 фев 2026
Были на экскурсии по Бахрейну 23.02.2026 . Чудесно провели время , очень познавательная и интересная получилась экскурсия на удобном новом
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О
Дата посещения: 2 фев 2026
Отличная экскурсия. Все очень организованно, четко. Отдельное спасибо, нашему гиду-Екатерине. Очень интересно, увлекательно, и с юмором 👌
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С
Дата посещения: 2 дек 2025
Татьяна - прекрасный гид. Экскурсия в течение 6 часов прошла на УРА , по самым интересным местам Манамы . Все динамично и позитивно , легко и не принуждено , без опозданий , с улыбкой .
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У нас была пересадка 12 часов в Манаме и мы захотели посмотреть Бахрейн. Роман лучший гид по Бахрейну! Все было
+3
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Т
Очень понравилась экскурсия, организация, встреча, рассказ экскурсовода, только положительные эмоции и воспоминания. С удовольствием и однозначно рекомендую всем, особенно тем, кто выбирает экскурсии будучи в круизе)
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Гид Роман - это высший уровень. Ведь поездки с ним по Бахрейну не ограничились только экскурсом в историю и разъяснениями
+5
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И
Все супер, организация на высшем уровне
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Е
Все прошло очень интересно, познавательно и душевно
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Эта экскурсия была одной из лучших, мной посещаемых. Гид Татьяна - чудесный, теплый человек, с любовью и уважением рассказывала мне
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Всего 583 отзыва в Манаме
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Ответы на вопросы от путешественников по Манаме
Самые популярные экскурсии в Манаме
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Сколько стоит экскурсия по Манаме в августе 2026
Сейчас в Манаме можно забронировать 23 экскурсии от 50 до 600. Туристы уже оставили гидам 583 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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