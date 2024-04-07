1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Манама: Путешествие по историческим и современным достопримечательностям
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
7 часов
Увлекательное путешествие по Манаме: архитектура, история и активный отдых
Исследуйте Манаму с индивидуальной экскурсией: посетите мечеть Аль-Фатих, крепость Калат-аль-Бахрейн, насладитесь катанием на лошадях и картингом в пустыне
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Увлекательное путешествие по Манаме: мечети, крепости и рынки
Погрузитесь в атмосферу Манамы, посетив главные достопримечательности: мечеть Аль-Фатиха, остров Мухаррак, мост короля Фахда и другие
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Добро пожаловать в Бахрейн: индивидуальная экскурсия по Манаме
Познакомьтесь с культурой и историей Бахрейна на индивидуальной экскурсии по Манаме. Увидите грандиозную мечеть, древнюю крепость и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от €165 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей7 апреля 2024Алеся-отличный гид, великолепный рассказчик, веселый, добрый человек! Имеет собственный уникальный подход к проведению экскурсий. С ней Бахрейн раскрывается с разных необычных сторон. Рекомендую!
- ИИрина19 марта 2024Спасибо Алесе и нашему прекрасному гиду Гуле за интереснейшую экскурсию. Всё было прекрасно организовано, получили много информации о Королевстве Бахрейн, его истории и современности.
- ООксана15 марта 2024Это мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человек долго живущий в стране
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «На выходные»
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