Экскурсии выходного дня в Манаме

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Манаме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочный Бахрейн
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5.5 часов
129 отзывов
Манама: Путешествие по историческим и современным достопримечательностям
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 20 чел.
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Увлекательное путешествие по Манаме: архитектура, история и активный отдых
Исследуйте Манаму с индивидуальной экскурсией: посетите мечеть Аль-Фатих, крепость Калат-аль-Бахрейн, насладитесь катанием на лошадях и картингом в пустыне
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Увлекательное путешествие по Манаме: мечети, крепости и рынки
Погрузитесь в атмосферу Манамы, посетив главные достопримечательности: мечеть Аль-Фатиха, остров Мухаррак, мост короля Фахда и другие
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
200 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Бахрейн
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Добро пожаловать в Бахрейн: индивидуальная экскурсия по Манаме
Познакомьтесь с культурой и историей Бахрейна на индивидуальной экскурсии по Манаме. Увидите грандиозную мечеть, древнюю крепость и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от 165 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    7 апреля 2024
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Алеся-отличный гид, великолепный рассказчик, веселый, добрый человек! Имеет собственный уникальный подход к проведению экскурсий. С ней Бахрейн раскрывается с разных необычных сторон. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    19 марта 2024
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Спасибо Алесе и нашему прекрасному гиду Гуле за интереснейшую экскурсию. Всё было прекрасно организовано, получили много информации о Королевстве Бахрейн, его истории и современности.
  • О
    Оксана
    15 марта 2024
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Это мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человек долго живущий в стране
    читать дальше

    и любящий ее может так интересно рассказать о всех нюансах. У меня абсолютно сложилось впечатление об этой удивительной стране с ее замечательными людьми. Я получила массу впечатлений и много фотографий, даже в костюмах, которые мне сделала Алеся. Буду рада вернуться опять.

    Это мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человек

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «На выходные»

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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Манаме в июле 2024
Сейчас в Манаме в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 300. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 148 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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