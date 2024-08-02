6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Бахрейн: индивидуальная экскурсия по Манаме
Познакомьтесь с культурой и историей Бахрейна на индивидуальной экскурсии по Манаме. Увидите грандиозную мечеть, древнюю крепость и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €165 за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Манаме: мечети, крепости и рынки
Погрузитесь в атмосферу Манамы, посетив главные достопримечательности: мечеть Аль-Фатиха, остров Мухаррак, мост короля Фахда и другие
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Манаме: архитектура, история и активный отдых
Исследуйте Манаму с индивидуальной экскурсией: посетите мечеть Аль-Фатих, крепость Калат-аль-Бахрейн, насладитесь катанием на лошадях и картингом в пустыне
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Его Величество Бахрейн: индивидуальная экскурсия по Манаме
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Посетите знаковые места и насладитесь уникальной атмосферой столицы
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna2 августа 2024Большое спасибо за экскурсию, оперативность в ответах, индивидуальном подходе, учете пожеланий и изменение маршрута в связи с ними. Очень душевно!
- ИИван8 июля 2024Хочется поблагодарить Романа за организованную экскурсию. За один день увидеть главные достопримечательности самого маленького королевства в Персидском заливе, познакомиться с
- ООльга20 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержался, и наша экскурсия началась
- ААнна20 мая 2024Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера древнего востока. Прокатились на
- ССергей7 апреля 2024Алеся-отличный гид, великолепный рассказчик, веселый, добрый человек! Имеет собственный уникальный подход к проведению экскурсий. С ней Бахрейн раскрывается с разных необычных сторон. Рекомендую!
- ИИрина19 марта 2024Спасибо Алесе и нашему прекрасному гиду Гуле за интереснейшую экскурсию. Всё было прекрасно организовано, получили много информации о Королевстве Бахрейн, его истории и современности.
- ООксана15 марта 2024Это мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человек долго живущий в стране
- ББорис22 февраля 2024Прошло все замечательно. Роман большой профессионал. Получили массу впечатлений. Особенно кайфанули от прогулки на лошадях и картинга
- ННаталья21 декабря 2023Роман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. Удачи тебе! У тебя все получится! Нам очень понравилось!!! 👏👏💃🏻💃🏻💃🏻
- ООльга15 октября 2023Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием погуляли 4 часа- и
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Манаме в августе 2024
Сейчас в Манаме в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 165 до 300. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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