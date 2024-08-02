Экскурсии на 1 день в Манаме

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Манаме на русском языке, цены от €165. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Бахрейн
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Бахрейн: индивидуальная экскурсия по Манаме
Познакомьтесь с культурой и историей Бахрейна на индивидуальной экскурсии по Манаме. Увидите грандиозную мечеть, древнюю крепость и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 165 за всё до 2 чел.
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
На машине
16 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Манаме: мечети, крепости и рынки
Погрузитесь в атмосферу Манамы, посетив главные достопримечательности: мечеть Аль-Фатиха, остров Мухаррак, мост короля Фахда и другие
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
200 за всё до 3 чел.
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
На машине
Конные прогулки
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Манаме: архитектура, история и активный отдых
Исследуйте Манаму с индивидуальной экскурсией: посетите мечеть Аль-Фатих, крепость Калат-аль-Бахрейн, насладитесь катанием на лошадях и картингом в пустыне
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Его Величество Бахрейн
На машине
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Его Величество Бахрейн: индивидуальная экскурсия по Манаме
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Посетите знаковые места и насладитесь уникальной атмосферой столицы
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    2 августа 2024
    Добро пожаловать в Бахрейн
    Большое спасибо за экскурсию, оперативность в ответах, индивидуальном подходе, учете пожеланий и изменение маршрута в связи с ними. Очень душевно!
  • И
    Иван
    8 июля 2024
    Его Величество Бахрейн
    Хочется поблагодарить Романа за организованную экскурсию. За один день увидеть главные достопримечательности самого маленького королевства в Персидском заливе, познакомиться с
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    культурой, попробовать местную кухню, узнать историю и легенды😊 И, что было для меня главное - экскурсия была распланированна с моими пожеланиями по посещению во времени, я принципиально хотел посмотреть на Дерево жизни на закате😆 Роман сделал всё как просили, и когда мы из-за этого выбились из графика - никак не повлияло на экскурсию. На других экскурсиях сказали бы, что это и это смотрим быстро или вообще пропускаем, так как времени уже нет. Роман даже ни разу не обратил внимание на то что мы опаздываем. В итоге мы посмотрели всё, нигде не спешили. Ещё, Роман помог найти сувениры, я же собираю картины, и можете представить, как сложно их найти в арабских странах😆 Ещё раз говорю спасибо Роману за экскурсию, это была лучшая экскурсия, что я брал. После неё сложно не влюбиться в Бахрейн😁

  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Его Величество Бахрейн
    Хочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержался, и наша экскурсия началась
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    позже запланированного времени, Роман все отлично организовал. Прекрасный трансфер, вода, сок, кола сопровождали нас всю экскурсию. Роман очень интересно рассказывает, делится идеями на новые путешествия, подсказывает маршруты. Мы-заядлые путешественники, для нас Роман-невероятная находка. Во-первых, он любит Бахрейн, поэтому экскурсия очень живая. Во-вторых, максимально учитывает пожелания. Хотелось поскорее попробовать местных фиников- сразу пошли пробовать финики😇. Знает красивые улочки, кафе с историей, самый вкусный кофе. С ним вообще не скучно. Исторические места вперемешку с вкусняшками, в том числе и его личными. Разве не прелесть? К сожалению, у нас было только 6 часов между рейсами. Но и этого времени хватило, чтобы влюбиться в Бахрейн. В следующее путешествие обязательно буду рассматривать Бахрейн. Теперь с активностями и деревом жизни☝️в компании с Романом. Прекрасное начало нашего путешествия с самым лучшим гидом! Роман, удачи и ярких путешествий🫶

    Хочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержалсяХочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержалсяХочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержался
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Его Величество Бахрейн
    Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера древнего востока. Прокатились на
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    катере по Манаме, все это время Роман рассказывал интересные факты про Бахрейн. Прогулялись по набережной Бахрейн-Бэй-современному сердцу столицы с очень красивыми светящимися небоскребами. Затем поехали на рынок, там очень вкусно покушали в местном аутентичном кафе. Очень понравилось, всем рекомендую! Роману спасибо и творческих успехов! 😊

    Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера
  • С
    Сергей
    7 апреля 2024
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Алеся-отличный гид, великолепный рассказчик, веселый, добрый человек! Имеет собственный уникальный подход к проведению экскурсий. С ней Бахрейн раскрывается с разных необычных сторон. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    19 марта 2024
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Спасибо Алесе и нашему прекрасному гиду Гуле за интереснейшую экскурсию. Всё было прекрасно организовано, получили много информации о Королевстве Бахрейн, его истории и современности.
  • О
    Оксана
    15 марта 2024
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Это мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человек долго живущий в стране
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    и любящий ее может так интересно рассказать о всех нюансах. У меня абсолютно сложилось впечатление об этой удивительной стране с ее замечательными людьми. Я получила массу впечатлений и много фотографий, даже в костюмах, которые мне сделала Алеся. Буду рада вернуться опять.

    Это мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человек
  • Б
    Борис
    22 февраля 2024
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Прошло все замечательно. Роман большой профессионал. Получили массу впечатлений. Особенно кайфанули от прогулки на лошадях и картинга
  • Н
    Наталья
    21 декабря 2023
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Роман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. Удачи тебе! У тебя все получится! Нам очень понравилось!!! 👏👏💃🏻💃🏻💃🏻
    Роман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. УдачиРоман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. УдачиРоман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. Удачи
  • О
    Ольга
    15 октября 2023
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием погуляли 4 часа- и
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    на катере, и на машине, и пешком, и днем, и ночью. Очень интересно, красиво и очень вкусно. Рекомендуем от всей души👍👍👍

    Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «На весь день»

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  4. Его Величество Бахрейн
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Манаме в августе 2024
Сейчас в Манаме в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 165 до 300. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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