Индивидуальная
История и культура Манамы
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от €150 за человека
Индивидуальная
Его Величество Бахрейн
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Вас ждут величественные мечети и уникальные рынки
Завтра в 08:00
6 апр в 08:00
от €150 за человека
Индивидуальная
Первое свидание с Бахрейном
Индивидуальная экскурсия по Бахрейну: от величественной мечети Аль-Фатиха до древнего Дерева жизни. Погрузитесь в историю и культуру страны
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна25 марта 2025Хочу выразить благодарность Наталье за отличную экскурсию. Все прошло прекрасно, душевно и очень информативно. Наталья встретила в аэропорту и показала
- ООльга25 марта 2025Экскурсовод Галина (Бахрейн), спокойная и очень внимательная, интересно рассказывает, отвечает на все вопросы! Хочу отметить Софию, она провела экскурсию в
- ЮЮлия24 марта 2025Знакомиться с достопримечательностями всегда приятнее и интереснее, когда ваш гид старается не только рассказать что-то интересное, но и сделать вашу
- ССветлана24 марта 2025Первое свидание с Бахрейном нашей семье запомнится надолго. Интересная и познавательная экскурсия, грамотно выстроенный маршрут. Все наши пожелания были учтены.
- ИИрина24 марта 2025Наталия, большое спасибо за знакомство с Бахрейном, экскурсия очень понравилась, пролетела быстро, у Вас красивая речь, мне хотелось Вас слушать
- ВВероника22 марта 2025Зульфия встретила нас с истинно восточным радушием - с арабским кофе, местными сладостями и перекусами, и проводила с маленькими подарками
- ТТатьяна3 марта 2025Большое спасибо, интересно и с юмором!
- ВВиктор14 февраля 2025Отличная экскурсия, позволяющая сложить представление про страну. Роман - прекрасный гид, очевидно, что много знает про историю страны и особенности
- ММихаил11 февраля 2025Экскурсия шикарная! Роман молодец! Были с сыном 9 лет! Ему очень понравилось! А это индикатор! .) Время пролетело на одном дыхании! .) Рекомендуем!! .)
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Манаме в апреле 2025
Сейчас в Манаме в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии по окрестностям Манамы и местам Бахрейна в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна