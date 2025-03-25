Выездные экскурсии из Манамы

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Манаме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Загадочный Бахрейн
На машине
На микроавтобусе
5.5 часов
183 отзыва
Индивидуальная
История и культура Манамы
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от €150 за человека
Его Величество Бахрейн
На машине
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
Его Величество Бахрейн
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Вас ждут величественные мечети и уникальные рынки
Завтра в 08:00
6 апр в 08:00
от €150 за человека
Первое свидание с Бахрейном
На машине
На микроавтобусе
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Первое свидание с Бахрейном
Индивидуальная экскурсия по Бахрейну: от величественной мечети Аль-Фатиха до древнего Дерева жизни. Погрузитесь в историю и культуру страны
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    25 марта 2025
    Загадочный Бахрейн
    Хочу выразить благодарность Наталье за отличную экскурсию. Все прошло прекрасно, душевно и очень информативно. Наталья встретила в аэропорту и показала
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    самые топовые локации Бахрейна. Посетили рынок, форт на закате, старый город, музей почты, первую кофейню Бахрейна, в которой отведали арабский кофе с финиками. Это было очень колоритно. Посмотрели современный Бахрейн. Узнала историю страны и так же многое о жизни местных жителей. В экскурсию включен очень вкусный обед нескольких блюд,много видов мяса Особенно мне запомнился рис с барбарисом, вымоченным в розовой воде и божественный хумус. Бахрейн оставил отличные впечатления, а особенно чувство комфорта и безопастности. Наталья прекрасный собеседник, с которым интересно и легко общаться. На следующий день Наталья предложила посетить одну необычную достопримечательность Бахрейна, которая называется Древо жизни. Место уникальное. За это ей отдельная благодарность. Вообщем подводя итог, отличная экскурсия, замечательная страна и душевное общение. Спасибо. Это был мой первый визит в Бахрейн и искренне надеюсь, что не последний. От души рекомендую

    Хочу выразить благодарность Наталье за отличную экскурсию. Все прошло прекрасно, душевно и очень информативно. Наталья встретилаХочу выразить благодарность Наталье за отличную экскурсию. Все прошло прекрасно, душевно и очень информативно. Наталья встретилаХочу выразить благодарность Наталье за отличную экскурсию. Все прошло прекрасно, душевно и очень информативно. Наталья встретилаХочу выразить благодарность Наталье за отличную экскурсию. Все прошло прекрасно, душевно и очень информативно. Наталья встретилаХочу выразить благодарность Наталье за отличную экскурсию. Все прошло прекрасно, душевно и очень информативно. Наталья встретилаХочу выразить благодарность Наталье за отличную экскурсию. Все прошло прекрасно, душевно и очень информативно. Наталья встретилаХочу выразить благодарность Наталье за отличную экскурсию. Все прошло прекрасно, душевно и очень информативно. Наталья встретила
  • О
    Ольга
    25 марта 2025
    Загадочный Бахрейн
    Экскурсовод Галина (Бахрейн), спокойная и очень внимательная, интересно рассказывает, отвечает на все вопросы! Хочу отметить Софию, она провела экскурсию в
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    мечети, очень остались довольны! Я путешественник со стажем, но ваши экскурсоводы умнички, благодарность им большая! Огромное спасибо! Отдельно хочу поблагодарить за организацию всех!

  • Ю
    Юлия
    24 марта 2025
    Первое свидание с Бахрейном
    Знакомиться с достопримечательностями всегда приятнее и интереснее, когда ваш гид старается не только рассказать что-то интересное, но и сделать вашу
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    поездку комфортной и лёгкой. Зульфие это удалось. Мы были приятно удивлены некоторыми дополнениями и сюрпризами, которых даже не ожидали. Спасибо ей за это)))

  • С
    Светлана
    24 марта 2025
    Первое свидание с Бахрейном
    Первое свидание с Бахрейном нашей семье запомнится надолго. Интересная и познавательная экскурсия, грамотно выстроенный маршрут. Все наши пожелания были учтены.
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    Нас приняли, как дорогих гостей. Еще и угостили вкуснейшими кофе и финиками))) И это все, благодаря замечательному гиду Татьяне! Спасибо огромное!!! Однозначно, в следующий раз на экскурсию только с Татьяной!!! 🫶

  • И
    Ирина
    24 марта 2025
    Загадочный Бахрейн
    Наталия, большое спасибо за знакомство с Бахрейном, экскурсия очень понравилась, пролетела быстро, у Вас красивая речь, мне хотелось Вас слушать
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    ежеминутно ☺️ Отдельное спасибо за экскурсию в музей почты и конечно за картину Дали)) Обязательно буду Вас рекомендовать друзьям и знакомым. Вы влюбили меня в Бахрейн, хочу еще раз вернуться в эту страну ❤️

    Наталия, большое спасибо за знакомство с Бахрейном, экскурсия очень понравилась, пролетела быстро, у Вас красивая речьНаталия, большое спасибо за знакомство с Бахрейном, экскурсия очень понравилась, пролетела быстро, у Вас красивая речьНаталия, большое спасибо за знакомство с Бахрейном, экскурсия очень понравилась, пролетела быстро, у Вас красивая речьНаталия, большое спасибо за знакомство с Бахрейном, экскурсия очень понравилась, пролетела быстро, у Вас красивая речьНаталия, большое спасибо за знакомство с Бахрейном, экскурсия очень понравилась, пролетела быстро, у Вас красивая речьНаталия, большое спасибо за знакомство с Бахрейном, экскурсия очень понравилась, пролетела быстро, у Вас красивая речьНаталия, большое спасибо за знакомство с Бахрейном, экскурсия очень понравилась, пролетела быстро, у Вас красивая речьНаталия, большое спасибо за знакомство с Бахрейном, экскурсия очень понравилась, пролетела быстро, у Вас красивая речьНаталия, большое спасибо за знакомство с Бахрейном, экскурсия очень понравилась, пролетела быстро, у Вас красивая речь
  • В
    Вероника
    22 марта 2025
    Первое свидание с Бахрейном
    Зульфия встретила нас с истинно восточным радушием - с арабским кофе, местными сладостями и перекусами, и проводила с маленькими подарками
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    на прощание. Она сумела увлечь детей, подстроила (и перестроила) маршрут под наши интересы, позаботилась о безопасности перемещений, записав ряд коротких сообщений о Бахрейне, чтобы не отвлекаться от вождения своего новенького микроавтобуса. Поездка была очень комфортной, в спокойном режиме, без спешки, но с подсказками, куда поехать пораньше, чтобы не встретить толпу, а куда чуть позже, где на рынке попытать счастья с жемчужными раковинами и тп. Мы увидели лучшее, что мог нам предложить Бахрейн. Уверенно рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    3 марта 2025
    Его Величество Бахрейн
    Большое спасибо, интересно и с юмором!
  • В
    Виктор
    14 февраля 2025
    Его Величество Бахрейн
    Отличная экскурсия, позволяющая сложить представление про страну. Роман - прекрасный гид, очевидно, что много знает про историю страны и особенности
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    проживания в ней, быт местного населения. Также бы отметил, что не считается со временем, отведенным для экскурсии, терпеливо ожидал наши поиски сувениров, по нашей просьбе, с учетом погодных условий, показал места, не включенные в программу, угостил кофе и сладостями, местной кухней. В целом замечательно провели время, огромное спасибо!

  • М
    Михаил
    11 февраля 2025
    Его Величество Бахрейн
    Экскурсия шикарная! Роман молодец! Были с сыном 9 лет! Ему очень понравилось! А это индикатор! .) Время пролетело на одном дыхании! .) Рекомендуем!! .)
    Экскурсия шикарная! Роман молодец! Были с сыном 9 лет! Ему очень понравилось! А это индикатор! .) Время пролетело на одном дыхании! .)

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Загадочный Бахрейн
  2. Его Величество Бахрейн
  3. Первое свидание с Бахрейном
Какие места ещё посмотреть в Манаме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Манаме в апреле 2025
Сейчас в Манаме в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии по окрестностям Манамы и местам Бахрейна в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна