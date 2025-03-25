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самые топовые локации Бахрейна. Посетили рынок, форт на закате, старый город, музей почты, первую кофейню Бахрейна, в которой отведали арабский кофе с финиками. Это было очень колоритно. Посмотрели современный Бахрейн. Узнала историю страны и так же многое о жизни местных жителей. В экскурсию включен очень вкусный обед нескольких блюд,много видов мяса Особенно мне запомнился рис с барбарисом, вымоченным в розовой воде и божественный хумус. Бахрейн оставил отличные впечатления, а особенно чувство комфорта и безопастности. Наталья прекрасный собеседник, с которым интересно и легко общаться. На следующий день Наталья предложила посетить одну необычную достопримечательность Бахрейна, которая называется Древо жизни. Место уникальное. За это ей отдельная благодарность. Вообщем подводя итог, отличная экскурсия, замечательная страна и душевное общение. Спасибо. Это был мой первый визит в Бахрейн и искренне надеюсь, что не последний. От души рекомендую