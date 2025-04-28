Групповая экскурсия «Загадочный Бахрейн» предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей этой удивительной страны.Участники смогут насладиться видами залива Бахрейн Бэй, посетить аутентичный базар и попробовать традиционные блюда.Программа включает посещение

бывшей столицы Мухаррак, где можно попробовать арабский кофе с финиками, а также главной мечети страны - Аль Фатиха, впечатляющей своей архитектурой. На набережной Бахрейна можно полюбоваться гигантскими башнями-близнецами, а в форте узнать о древней цивилизации Дильмун. Экскурсия проходит на автомобиле, минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников. Обед и вода включены в стоимость, а маршрут может быть скорректирован с учетом интересов гостей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Бахрейна - это месяцы с сентября по апрель. В этот период экскурсии проходят наиболее комфортно, позволяя насладиться всеми достопримечательностями и атмосферой страны. Групповые экскурсии в это время особенно популярны, так как участники могут полностью погрузиться в культурное наследие и историю Бахрейна.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.