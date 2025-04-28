Мои заказы

Загадочный Бахрейн. Групповая экскурсия

Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, посетив его главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте о культуре и традициях страны в увлекательной экскурсии
Групповая экскурсия «Загадочный Бахрейн» предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей этой удивительной страны.

Участники смогут насладиться видами залива Бахрейн Бэй, посетить аутентичный базар и попробовать традиционные блюда.

Программа включает посещение
читать дальше

бывшей столицы Мухаррак, где можно попробовать арабский кофе с финиками, а также главной мечети страны - Аль Фатиха, впечатляющей своей архитектурой.

На набережной Бахрейна можно полюбоваться гигантскими башнями-близнецами, а в форте узнать о древней цивилизации Дильмун. Экскурсия проходит на автомобиле, минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников. Обед и вода включены в стоимость, а маршрут может быть скорректирован с учетом интересов гостей

4.9
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фото на фоне башен-близнецов
  • ☕ Попробовать арабский кофе с финиками
  • 🏛️ Посетить мечеть Аль Фатиха
  • 🕌 Узнать историю цивилизации Дильмун
  • 🚶‍♂️ Прогулка по набережной Бахрейна
  • 🍽️ Традиционный обед включен

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бахрейна - это месяцы с сентября по апрель. В этот период экскурсии проходят наиболее комфортно, позволяя насладиться всеми достопримечательностями и атмосферой страны. Групповые экскурсии в это время особенно популярны, так как участники могут полностью погрузиться в культурное наследие и историю Бахрейна.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Загадочный Бахрейн. Групповая экскурсия© Наталья
Загадочный Бахрейн. Групповая экскурсия© Наталья
Загадочный Бахрейн. Групповая экскурсия© Наталья
Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек29
дек
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Мухаррак
  • Мечеть Аль Фатиха
  • Набережная Бахрейна
  • Форт

Описание экскурсии

Все краски Бахрейна

Вы полюбуетесь заливом Бахрейн Бэй, заглянете на аутентичный базар и отведаете традиционные блюда в старейшем кафе страны. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Мухаррак — бывшая столица королевства, где вы попробуете арабский кофе с финиками и посетите прекрасно отреставрированные бахрейнские дома в исламском стиле.
  • Мечеть Аль Фатиха — главная мечеть страны. Вас впечатлит ее стекловолоконный купол и другие величественные и одновременно изящные элементы ближневосточной архитектуры.
  • Набережная Бахрейна — гуляя по ней, вы рассмотрите гигантские башни-близнецы с тремя ветряными турбинами.
  • Форт — здесь я расскажу о времени, когда Бахрейн считался столицей цивилизации Дильмун.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле, минивэне или автобусе в зависимости от количества участников
  • Рекомендую выбирать одежду, прикрывающую колени и плечи
  • Обед и вода включены в стоимость
  • Я с радостью скорректирую маршрут с учетом ваших интересов и увлечений
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник в 09:30

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 27 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€77
Дети до 12 лет€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Манаме
Провели экскурсии для 1389 туристов
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Наталья. Чтобы иметь возможность делиться с вами знаниями, опытом и любовью к Бахрейну, я окончила туристический факультет английского университета, работала в лучших отелях мира и
читать дальше

много лет изучала уклад и жизнь местного населения. В моей команде работают профессиональные гиды с официальной лицензией, которые также обладают глубокими знаниями о стране и её культуре. Мы никогда не ставим перед собой задачу показать путешественникам обыденный Бахрейн и стараемся раскрыть его удивительные, впечатляющие и загадочные уголки. В конце дня, когда гости говорят: «Мы получили колоссальное удовольствие!» — понимаем, что выполнили свою задачу на все 100%. Я рассказала о себе, теперь хочу познакомиться с вами. До встречи в Бахрейне!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
К
Ксения
28 апр 2025
Это было удивительное путешествие полное новой информации. Шампанское с шикарным видом, и даже плохая погода не испортила впечатление о городе.
Это было удивительное путешествие полное новой информации. Шампанское с шикарным видом, и даже плохая погода не испортила впечатление о городе.
М
Мария
11 апр 2025
Наталья просто невероятный гид! Очень интересная экскурсия, рекомендую.
Евгения
Евгения
5 апр 2025
Было всего 15 человек, все было комфортно. нам организовали еще и сюрприз с шампанским🔥. было интересно и детям и взрослым
К
Кристина
13 мар 2025
Спасибо Галине за экскурсию!
Нам очень понравилась и экскурсия, и наш гид Галина. У нас была небольшая группа, что очень удобно. Экскурсия вроде бы и насыщенная, но при этом не устаешь,
читать дальше

а посещаешь много интересных мест под увлекательный рассказ. Галина ответила на все вопросы про жизнь в Бахрейне, которые возникли в нашей группе, а их было немало.
В общем, рекомендую и организатора, и экскурсию. Привезли-увезли из/в порт вовремя, сопроводительная инструкция была исчерпывающей.

Ольга
Ольга
11 мар 2025
Брали экскурсию на Трипстере из за того что на круизном лайнере на котором мы путешествовали цена выше,экскурсия прошла отлично,встретили в порту показали город интересный рассказ гида,местные угощения,всем все понравилось,спасибо!
Брали экскурсию на Трипстере из за того что на круизном лайнере на котором мы путешествовали ценаБрали экскурсию на Трипстере из за того что на круизном лайнере на котором мы путешествовали ценаБрали экскурсию на Трипстере из за того что на круизном лайнере на котором мы путешествовали ценаБрали экскурсию на Трипстере из за того что на круизном лайнере на котором мы путешествовали ценаБрали экскурсию на Трипстере из за того что на круизном лайнере на котором мы путешествовали ценаБрали экскурсию на Трипстере из за того что на круизном лайнере на котором мы путешествовали цена
Н
Наталья
3 мар 2025
Экскурсию провела Галина. Информативно и легко. На все вопросы получили ответ. Спасибо! Снизила оценку только потому, что на этапе обсуждения Экскурсии на прямой вопрос организатору Наталье" Вы сами будете проводить групповую?" она ответила да, чем ввела в заблуждение.
И
Ирина
1 мар 2025
Были на экскурсии 24.02.25. Маршрут, предложенный Натальей, очень структурирован. Мы посмотрели все места, которые для себя планировали посетить. Наталья очень подробно рассказала, как и чем живет Бахрейн. Показала интересные места
читать дальше

и красивые виды. Кофе и финики в местном кафе были просто великолепны! Примерно в середине экскурсии нас угостили местными блюдами, дегустация прошла «на Ура!!!». Были также в старой крепости. Под конец экскурсии посетили мечеть, где тоже почерпнули много интересной и важной информации. Если хотите удачно провести день в Бахрейне, рекомендуем данную экскурсию и гида Наталью.

Были на экскурсии 24.02.25. Маршрут, предложенный Натальей, очень структурирован. Мы посмотрели все места, которые для себяБыли на экскурсии 24.02.25. Маршрут, предложенный Натальей, очень структурирован. Мы посмотрели все места, которые для себяБыли на экскурсии 24.02.25. Маршрут, предложенный Натальей, очень структурирован. Мы посмотрели все места, которые для себяБыли на экскурсии 24.02.25. Маршрут, предложенный Натальей, очень структурирован. Мы посмотрели все места, которые для себя
Даниела
Даниела
27 фев 2025
Бахрейн — самое маленькое арабское государство, жемчужина Персидского залива, где воедино сочетаются западная и восточная культура. Столица — Манама.
Путешествуя на круизном лайнере, мы заранее забронировали экскурсию.
Нас было восемь человек
читать дальше

— группа из Молдовы и Украины.
Огромная благодарность нашему гиду Галине! Она очень тепло нас встретила, интересно и познавательно рассказывала о стране, культуре и истории, а также угостила традиционными блюдами.
Это было путешествие во времени:
старинные дома с характерными башнями из кораллового камня соседствуют с современными высотными зданиями.
Мы посетили местный рынок, древнюю крепость, мечеть, музей жемчуга, набережную и смотровую площадку с потрясающим видом на город.
Мы были в Бахрейне в феврале, и погода была ветреной, поэтому рекомендую брать с собой ветровки.

Бахрейн — самое маленькое арабское государство, жемчужина Персидского залива, где воедино сочетаются западная и восточная культура. Столица — Манама.Бахрейн — самое маленькое арабское государство, жемчужина Персидского залива, где воедино сочетаются западная и восточная культура. Столица — Манама.Бахрейн — самое маленькое арабское государство, жемчужина Персидского залива, где воедино сочетаются западная и восточная культура. Столица — Манама.Бахрейн — самое маленькое арабское государство, жемчужина Персидского залива, где воедино сочетаются западная и восточная культура. Столица — Манама.Бахрейн — самое маленькое арабское государство, жемчужина Персидского залива, где воедино сочетаются западная и восточная культура. Столица — Манама.Бахрейн — самое маленькое арабское государство, жемчужина Персидского залива, где воедино сочетаются западная и восточная культура. Столица — Манама.Бахрейн — самое маленькое арабское государство, жемчужина Персидского залива, где воедино сочетаются западная и восточная культура. Столица — Манама.Бахрейн — самое маленькое арабское государство, жемчужина Персидского залива, где воедино сочетаются западная и восточная культура. Столица — Манама.
Е
Екатерина
27 фев 2025
Посчастливилось попасть на экскурсию к гиду Наталье. Топ уровень презентации. Мы бывалые путешественники, есть с чем сравнить. Сказывается огромный международный опыт работы Натальи в сфере сервиса и туризма, и, конечно же, любовь к стране. Спасибо.

Входит в следующие категории Манамы

Похожие экскурсии из Манамы

Загадочный Бахрейн
На машине
На микроавтобусе
5.5 часов
212 отзывов
Индивидуальная
История и культура Манамы
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от €150 за человека
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
На машине
Конные прогулки
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Исследуйте Манаму с индивидуальной экскурсией: посетите мечеть Аль-Фатих, крепость Калат-аль-Бахрейн, насладитесь катанием на лошадях и картингом в пустыне
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Бахрейн - маленький и гордый
На машине
5.5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
Бахрейн - маленький и гордый
Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
от €150 за человека
У нас ещё много экскурсий в Манаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Манаме