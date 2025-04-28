Групповая экскурсия «Загадочный Бахрейн» предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей этой удивительной страны.
Участники смогут насладиться видами залива Бахрейн Бэй, посетить аутентичный базар и попробовать традиционные блюда.
Программа включает посещение
Участники смогут насладиться видами залива Бахрейн Бэй, посетить аутентичный базар и попробовать традиционные блюда.
Программа включает посещение
6 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фото на фоне башен-близнецов
- ☕ Попробовать арабский кофе с финиками
- 🏛️ Посетить мечеть Аль Фатиха
- 🕌 Узнать историю цивилизации Дильмун
- 🚶♂️ Прогулка по набережной Бахрейна
- 🍽️ Традиционный обед включен
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бахрейна - это месяцы с сентября по апрель. В этот период экскурсии проходят наиболее комфортно, позволяя насладиться всеми достопримечательностями и атмосферой страны. Групповые экскурсии в это время особенно популярны, так как участники могут полностью погрузиться в культурное наследие и историю Бахрейна.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мухаррак
- Мечеть Аль Фатиха
- Набережная Бахрейна
- Форт
Описание экскурсии
Все краски Бахрейна
Вы полюбуетесь заливом Бахрейн Бэй, заглянете на аутентичный базар и отведаете традиционные блюда в старейшем кафе страны. Кроме того, в программе экскурсии:
- Мухаррак — бывшая столица королевства, где вы попробуете арабский кофе с финиками и посетите прекрасно отреставрированные бахрейнские дома в исламском стиле.
- Мечеть Аль Фатиха — главная мечеть страны. Вас впечатлит ее стекловолоконный купол и другие величественные и одновременно изящные элементы ближневосточной архитектуры.
- Набережная Бахрейна — гуляя по ней, вы рассмотрите гигантские башни-близнецы с тремя ветряными турбинами.
- Форт — здесь я расскажу о времени, когда Бахрейн считался столицей цивилизации Дильмун.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле, минивэне или автобусе в зависимости от количества участников
- Рекомендую выбирать одежду, прикрывающую колени и плечи
- Обед и вода включены в стоимость
- Я с радостью скорректирую маршрут с учетом ваших интересов и увлечений
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник в 09:30
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 27 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€77
|Дети до 12 лет
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Манаме
Провели экскурсии для 1389 туристов
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Наталья. Чтобы иметь возможность делиться с вами знаниями, опытом и любовью к Бахрейну, я окончила туристический факультет английского университета, работала в лучших отелях мира иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
28 апр 2025
Это было удивительное путешествие полное новой информации. Шампанское с шикарным видом, и даже плохая погода не испортила впечатление о городе.
М
Мария
11 апр 2025
Наталья просто невероятный гид! Очень интересная экскурсия, рекомендую.
Евгения
5 апр 2025
Было всего 15 человек, все было комфортно. нам организовали еще и сюрприз с шампанским🔥. было интересно и детям и взрослым
К
Кристина
13 мар 2025
Спасибо Галине за экскурсию!
Нам очень понравилась и экскурсия, и наш гид Галина. У нас была небольшая группа, что очень удобно. Экскурсия вроде бы и насыщенная, но при этом не устаешь,
Нам очень понравилась и экскурсия, и наш гид Галина. У нас была небольшая группа, что очень удобно. Экскурсия вроде бы и насыщенная, но при этом не устаешь,
Ольга
11 мар 2025
Брали экскурсию на Трипстере из за того что на круизном лайнере на котором мы путешествовали цена выше,экскурсия прошла отлично,встретили в порту показали город интересный рассказ гида,местные угощения,всем все понравилось,спасибо!
Н
Наталья
3 мар 2025
Экскурсию провела Галина. Информативно и легко. На все вопросы получили ответ. Спасибо! Снизила оценку только потому, что на этапе обсуждения Экскурсии на прямой вопрос организатору Наталье" Вы сами будете проводить групповую?" она ответила да, чем ввела в заблуждение.
И
Ирина
1 мар 2025
Были на экскурсии 24.02.25. Маршрут, предложенный Натальей, очень структурирован. Мы посмотрели все места, которые для себя планировали посетить. Наталья очень подробно рассказала, как и чем живет Бахрейн. Показала интересные места
Даниела
27 фев 2025
Бахрейн — самое маленькое арабское государство, жемчужина Персидского залива, где воедино сочетаются западная и восточная культура. Столица — Манама.
Путешествуя на круизном лайнере, мы заранее забронировали экскурсию.
Нас было восемь человек
Путешествуя на круизном лайнере, мы заранее забронировали экскурсию.
Нас было восемь человек
Е
Екатерина
27 фев 2025
Посчастливилось попасть на экскурсию к гиду Наталье. Топ уровень презентации. Мы бывалые путешественники, есть с чем сравнить. Сказывается огромный международный опыт работы Натальи в сфере сервиса и туризма, и, конечно же, любовь к стране. Спасибо.
Входит в следующие категории Манамы
Похожие экскурсии из Манамы
Индивидуальная
История и культура Манамы
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от €150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Исследуйте Манаму с индивидуальной экскурсией: посетите мечеть Аль-Фатих, крепость Калат-аль-Бахрейн, насладитесь катанием на лошадях и картингом в пустыне
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Бахрейн - маленький и гордый
Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
от €150 за человека