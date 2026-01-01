Индивидуальная
до 6 чел.
Велотрип по Браславу
Прокатиться по городу и увидеть самые живописные его локации
Начало: На ул. Щорса
Завтра в 10:00
29 янв в 08:00
от 2000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Кругосветка впечатлений: водная прогулка по озёрам Браслава
Прокатиться с ветерком, полюбоваться природой и узнать о богатой истории этих мест
Начало: На берегу озера Поцех
29 янв в 12:30
30 янв в 12:30
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Зимний болотинг - настоящий экстрим по-белорусски (из Браслава)
Перезагрузиться в неизведанной природе, проверить выносливость и понаблюдать за флорой и фауной
Начало: В д. Апанасёнки
31 янв в 10:00
1 фев в 10:00
1300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Браславу в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Браславе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Браславу в январе 2026
Сейчас в Браславе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 6500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Браславе на 2026 год по теме «Развлечения», 5 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март