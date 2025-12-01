Индивидуальная
до 6 чел.
Велотрип по Браславу
Прокатиться по городу и увидеть самые живописные его локации
Начало: На ул. Щорса
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
от 2000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Кругосветка впечатлений: водная прогулка по озёрам Браслава
Прокатиться с ветерком, полюбоваться природой и узнать о богатой истории этих мест
Начало: На берегу озера Поцех
12 дек в 12:30
14 дек в 12:30
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вокруг ожерелья Браславских озёр с орнитологом (на вашем автомобиле)
Прикоснуться к дикой природе самого озёрного региона Беларуси
Начало: У автовокзала г. Браслава
13 дек в 10:00
14 дек в 09:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
