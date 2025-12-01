Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Браславе, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

На велосипеде 2 часа 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Велотрип по Браславу Прокатиться по городу и увидеть самые живописные его локации Начало: На ул. Щорса от 2000 ₽ за всё до 6 чел. 2.5 часа 1 отзыв Водная прогулка Кругосветка впечатлений: водная прогулка по озёрам Браслава Прокатиться с ветерком, полюбоваться природой и узнать о богатой истории этих мест Начало: На берегу озера Поцех 6500 ₽ за всё до 3 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Вокруг ожерелья Браславских озёр с орнитологом (на вашем автомобиле) Прикоснуться к дикой природе самого озёрного региона Беларуси Начало: У автовокзала г. Браслава 8000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Браслава

