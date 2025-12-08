Описание трансферОрганизатор встретит вас у отеля (или иного места по договоренности) в городе Бресте. С места вашего проживания мы отправимся в однодневное увлекательное путешествие, окунуться в богатую культуру, насладиться природной красотой и познакомиться с историей страны. Гродно является популярным местом для туристов, один из самых красивых городов страны! Католические костелы, православные церкви, замки и уютная европейская атмосфера на улицах старого Гродно. Путешествовать будем в просторном и комфортабельном кроссовере Honda CR-V 2020 года выпуска. Маршрут экскурсии может корректироваться с учетом ваших пожеланий. Дорога из Бреста займет 3,5 часов в одну сторону. Приехав в Гродно, вы отправитесь исследовать достопримечательности, а мы организуем комфортное перемещение по городу, проводим и подождём, пока вы наслаждаетесь путешествием. У вас будет достаточно времени, чтобы самостоятельно (или с местным гидом) насладиться экскурсией по замкам и изучить их окрестности. После посещения достопримечательностей, отвезем вас обратно в Брест. Увидеть и обойти всё, чем славится город Гродно - это резиденция князей, королей. Особенность нашей прогулки в том, что мы побываем везде: зайдете во все храмы и дворцы, которые открыты для посещений. Архитектура будет говорить с вами на языках своего времени, и история откроет свои тайны. В Гродно есть такие локации: - Старый замок - крепость 11 века постройки. Он был важным оборонительным сооружением и резиденцией литовских князей. - Новый замок - резиденция короля Речи Посполитой, построенную в 18 века в стиле барокко. - Замковая гора — то самое место, где был основан Гродно. - Большая хоральная синагога 16 века — действующая святыня гродненских евреев, одна из старейших в Беларуси. Внутри — фрески и детали, отражающие еврейские традиции. - Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия - выдающийся барочный собор 17 века. Его фасад украшен скульптурами и барельефами, а внутреннее убранство поражает богатством декора. - Протестантская кирха Святого Яна. Полюбуемся готической архитектурой и по желанию послушаем концерт органной музыки. - Борисоглебская (Коложская) церковь 12 века - редкий уцелевший памятник домонгольской архитектуры. Для её возведения использовался местный известняк, что придаёт зданию характерный облик. - Пожарная каланча. Она была построена в начале 20 века в стиле неоготики и модерна. Каждый день ровно в полдень с неё звучит мелодия «Беловежская пуща» - Покровский собор 18 века - храм в стиле барокко с великолепными фресками и иконами - Смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на древний город. Вы убедитесь, что неспроста его выбирали короли! - Пешеходная улица Советская — главный «променад» Гродно. Здесь находятся многочисленные заведения, где вы сможете перекусить, выпить вкусный кофе, купить сувениры, а также посетить магазинчики белорусской продукции.
- Старый и Новый замки - резиденции правителей Великого княжества Литовского и Речи Посполитой
- Пожарная каланча 1904 года - визитная карточка Гродно
- Коложская церковь - уникальный памятник архитектуры 12 века
- Большая хоральная синагога - самый большой действующий иудейский храм в восточной Европе
- Кафедральный костёл Святого Франциска Ксаверия - архитектурный шедевр
- Борисоглебская церковь - уникальный памятник
- И многое другое
Что включено
- Трансфер, питьевая бутилированная вода в течение дня, страхование пассажиров и багажа на время поездки, детское кресло (бустер)
Что не входит в цену
- Входные билеты, обед, личные расходы
Начало: Встреча у вашего отеля (или иного места по договоренности) города Бреста
Завершение: По указанному адресу в городе Бресте
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
