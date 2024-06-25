1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
14 июля в 09:30
4 авг в 09:30
11 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Заповедный напев Беловежской пущи: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Беловежской пуще, где вас ждут зубры, музей природы и резиденция Деда Мороза. Идеально для семейного отдыха
Начало: Место вашего проживания в Бресте
Расписание: Ежедневно. Оптимальное время выезда — 9:00.
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
350Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальное путешествие по замкам Брестской области
Отправьтесь в увлекательное путешествие по замкам Брестчины и откройте для себя историю и архитектуру региона
Начало: Место вашего проживания в пределах Бреста
Расписание: Ср., чт. и пт. Время выезда — 8:30.
12 сен в 08:30
13 сен в 08:30
500Br за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 июня 2024Все было замечательно организовано. Инна отлично провела экскурсию.
- ННаталья24 июня 2024Отличная экскурсия,очень познавательная,Инна замечательный разказчик с потрясающими знаниями. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена20 июня 2024Очень интересно и познавательно. Инна профессионал своего дела и просто замечательный и приятный человек.
- ТТатьяна17 мая 2024В целом понравилось, экскурсовод Екатерина забрала из отеля, рассказала очень душевно, с юмором, без занудства и лишних дат и имен
- AAnatoly6 мая 2024Очень понравилась экскурсия, проведённая Екатериной. Индивидуальный подход, трансфер, интересный рассказ о Бресте и достопримечательностях по пути в пущу, и собственно сама Беловежская пуща! Увидели природу пущи, посетили музей пущи, а также увидели животных, особенно зубров. Всё очень понравилось, рекомендую!
- ЛЛюдмила13 февраля 2024Мы увидели Пружанский палацик, Ружанский дворец польских магнатов Сапег, посетили музей Тадеуша Костюшко. И самое сильное впечатление оставил Косовский дворец.
- ЗЗюряева5 августа 2023Экскурсию проводила Екатерина. Экскурсия была очень насыщенной, но мы нигде ничего не ждали, все было согласованно и мы не волновались,
- ВВиктория26 июня 2023Отличная индивидуальная экскурсия от экскурсовода Екатерины - комфортный трансфер от места жительства - энергичный рассказ - внимательное отношение
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «От вашего отеля»
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