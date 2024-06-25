Экскурсии от вашего отеля в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Бресте, цены от 350 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
44 отзыва
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
14 июля в 09:30
4 авг в 09:30
11 600 за всё до 4 чел.
Заповедный напев Беловежской пущи
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Популярное предложение
Заповедный напев Беловежской пущи: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Беловежской пуще, где вас ждут зубры, музей природы и резиденция Деда Мороза. Идеально для семейного отдыха
Начало: Место вашего проживания в Бресте
Расписание: Ежедневно. Оптимальное время выезда — 9:00.
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
350Br за всё до 6 чел.
Путешествие по замкам Брестчины
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Уникальное путешествие по замкам Брестской области
Отправьтесь в увлекательное путешествие по замкам Брестчины и откройте для себя историю и архитектуру региона
Начало: Место вашего проживания в пределах Бреста
Расписание: Ср., чт. и пт. Время выезда — 8:30.
12 сен в 08:30
13 сен в 08:30
500Br за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Все было замечательно организовано. Инна отлично провела экскурсию.
  • Н
    Наталья
    24 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Отличная экскурсия,очень познавательная,Инна замечательный разказчик с потрясающими знаниями. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    20 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Очень интересно и познавательно. Инна профессионал своего дела и просто замечательный и приятный человек.
  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Заповедный напев Беловежской пущи
    В целом понравилось, экскурсовод Екатерина забрала из отеля, рассказала очень душевно, с юмором, без занудства и лишних дат и имен
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    про Брест, про Пущу В музее природы мило и душевно, были там одни 😁, больше ни одного посетителя. Немного напрягло двухчасовое катание по лесу на автобусе, лучше, конечно на велике прокатиться, но …. Отдельное спасибо Екатерине за Каменецкую башню и чудесные фото

  • A
    Anatoly
    6 мая 2024
    Заповедный напев Беловежской пущи
    Очень понравилась экскурсия, проведённая Екатериной. Индивидуальный подход, трансфер, интересный рассказ о Бресте и достопримечательностях по пути в пущу, и собственно сама Беловежская пуща! Увидели природу пущи, посетили музей пущи, а также увидели животных, особенно зубров. Всё очень понравилось, рекомендую!
  • Л
    Людмила
    13 февраля 2024
    Путешествие по замкам Брестчины
    Мы увидели Пружанский палацик, Ружанский дворец польских магнатов Сапег, посетили музей Тадеуша Костюшко. И самое сильное впечатление оставил Косовский дворец.
  • З
    Зюряева
    5 августа 2023
    Путешествие по замкам Брестчины
    Экскурсию проводила Екатерина. Экскурсия была очень насыщенной, но мы нигде ничего не ждали, все было согласованно и мы не волновались,
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    что опоздаем на вокзал (после экскурсии сразу уезжали из Бреста). Спасибо Екатерине, что перед отъездом доставила нам такое незабываемое впечатление не только о городе, но и его окрестностях. Рекомендуем эту экскурсию всеи путешественникам.

  • В
    Виктория
    26 июня 2023
    Путешествие по замкам Брестчины
    Отличная индивидуальная экскурсия от экскурсовода Екатерины - комфортный трансфер от места жительства - энергичный рассказ - внимательное отношение

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Путешествие по замкам Брестчины
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  3. Беловежская пуща
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  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июле 2024
Сейчас в Бресте в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 11 600. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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