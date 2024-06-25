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про Брест, про Пущу В музее природы мило и душевно, были там одни 😁, больше ни одного посетителя. Немного напрягло двухчасовое катание по лесу на автобусе, лучше, конечно на велике прокатиться, но …. Отдельное спасибо Екатерине за Каменецкую башню и чудесные фото