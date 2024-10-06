Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно

Путешествие из Бреста в Беловежскую пущу на современном автомобиле с профессиональным водителем. Насладитесь природой и вернитесь обратно с комфортом
Беловежская пуща - идеальное место для любителей природы. Индивидуальный трансфер из Бреста на комфортабельном автомобиле с опытным водителем. Время в пути составляет около часа в одну сторону, на месте вас подождут 6 часов. Возможность организовать трансфер на минивэне для большего количества человек. Забронируйте сейчас и насладитесь путешествием без забот
5
1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортабельный автомобиль
  • 👨‍✈️ Опытный водитель
  • 🌳 Природные красоты Беловежской пущи
  • 🕒 Ожидание 6 часов
  • 📅 Возможность бронирования минивэна
    • Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
    Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
    Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

    Что можно увидеть

  • Беловежская пуща

    • Описание трансфер

    Мы встретимся у ваших апартаментов или отеля в Бресте — и отправимся в Беловежскую пущу. Время в пути займет 1 час в одну сторону, ожидание на месте — 6 часов. Поездка будет проходить в спокойной дружелюбной обстановке, за рулём будет опытный профессиональный водитель.

    Организационные детали

    • Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
    • Трансфер для вас проведёт профессиональный водитель из нашей команды
    • Транспорт: Peugeot 508, Volkswagen Polo, Skoda Rapid или Skoda Octavia
    • По запросу можем организовать трансфер на минивэне для большего количества человек. Детали уточняйте в личном сообщении

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Елена
    6 окт 2024
    Водитель быстро и аккуратно довёз нас до Пущи и обратно. Вежливый, ответил на всё вопросы, дал нам яблок для животных. Удобно заказывать трансфер на свою семью, ты не зависишь от группы и едешь в удобное время от своего отеля. Рекомендую всем!!!

    Входит в следующие категории Бреста

    Похожие экскурсии из Бреста

    Улицами и переулками Бреста
    Пешая
    10 отзывов
    1.5 часа
    Индивидуальная
    до 10 чел.
    Лучший выбор
    Улицами и переулками Бреста: индивидуальная экскурсия
    Откройте для себя Брест с его центральной площадью, польским кварталом и аллеей литературных фонарей. Уникальные истории и архитектура ждут вас
    Начало: Ул. Гоголя
    Сегодня в 09:30
    Завтра в 09:30
    3 800 за всё до 10 чел.
    Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу
    На автобусе
    10 отзывов
    7.5 часов
    Групповая
    Лучший выбор
    Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу
    Погрузитесь в атмосферу зимней сказки, посетив Беловежскую пущу. Вас ждут зубры, Дед Мороз и увлекательные истории. Идеально для семейного отдыха
    Начало: В районе гостиницы Интурист
    29 дек в 09:00
    30 дек в 11:30
    2 100 за человека
    Брест - город контрастов
    Пешая
    61 отзыв
    1.5 часа
    Индивидуальная
    до 6 чел.
    Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
    Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
    Завтра в 08:00
    17 ноя в 09:00
    3 500 за всё до 6 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Бресте
    ХорошоТам