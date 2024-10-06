Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно

Елена

Водитель быстро и аккуратно довёз нас до Пущи и обратно. Вежливый, ответил на всё вопросы, дал нам яблок для животных. Удобно заказывать трансфер на свою семью, ты не зависишь от группы и едешь в удобное время от своего отеля. Рекомендую всем!!!