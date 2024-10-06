Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно

Беловежская пуща - идеальное место для любителей природы. Индивидуальный трансфер из Бреста на комфортабельном автомобиле с опытным водителем. Время в пути составляет около часа в одну сторону, на месте вас подождут 6 часов. Возможность организовать трансфер на минивэне для большего количества человек. Забронируйте сейчас и насладитесь путешествием без забот
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
Описание трансфер
Мы встретимся у ваших апартаментов или отеля в Бресте — и отправимся в Беловежскую пущу. Время в пути займет 1 час в одну сторону, ожидание на месте — 6 часов. Поездка будет проходить в спокойной дружелюбной обстановке, за рулём будет опытный профессиональный водитель.
Организационные детали
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Трансфер для вас проведёт профессиональный водитель из нашей команды
- Транспорт: Peugeot 508, Volkswagen Polo, Skoda Rapid или Skoda Octavia
- По запросу можем организовать трансфер на минивэне для большего количества человек. Детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 28780 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
6 окт 2024
Водитель быстро и аккуратно довёз нас до Пущи и обратно. Вежливый, ответил на всё вопросы, дал нам яблок для животных. Удобно заказывать трансфер на свою семью, ты не зависишь от группы и едешь в удобное время от своего отеля. Рекомендую всем!!!
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