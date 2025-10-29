Анастасия Мастер класс понравился, получились шикарные матрешки! Моя семья и я довольны!

Татьяна читать дальше повезло, в группе было всего 2 человека, и все время было уделено только нам. Наш мастер класс проводила Лариса: очень обаятельный теплый человек, который много знает о самом заводе сувениров, о матрешке, национальном костюме - мы благодарны ей за этот мастер класс мастер класс нужен и полезен не только для малышей, но (я особенно рекомендую) для взрослых: это прерасная возможность замедлится и погрузится в роспись, прорисовка мелких деталей особенное искусство. Нам очень

Яковлева Очень уютная и доброжелательная атмосфера. Ребенку очень понравилось. Девочки просто шикарные, спасибо.

Ю Юрий Замечательный мастер-класс брестской матрешки нам сегодня провели сотрудники музея. Мы прекрасно провели время и с пользой, увозим с Бреста прекрасный сувенир - бресткую матрешку. Советую всем посетить этот мастар-класс!

Н Наталья Очень понравился мастер-класс. Было интересно ребенку 7 лет и взрослому. Получились прекрасные сувениры.

Евгения Спасибо Алле Ивановне и Анастасии за отличный мастер-класс! Теперь у меня и у сына будут свои собственные матрёшки-сувениры, которые займут свое место в нашей коллекции путешествий! Уютно, тепло, комфортно, понятно 👌

В Валерия Замечательно провели время на мастер-классе! Молодая девушка Юля была с нами очень аккуратна и приветлива. Желаем производству масштабироваться, пусть об этом месте узнает как можно большее число туристов!

С большим удовольствием побывали на мастер-классе по росписи Белорусской матрёшки. Очень тёплая и душевная атмосфера. Дети в течение двух часов погрузились в творческий процесс, а у меня была возможность погулять по окрестностям. Алла Ивановна (руководитель мастер-класса) - очень радушно встречает гостей и рассказывает об истории сувенирной фабрики.

Разукрашенные своими руками матрёшки привезли бабушкам в качестве сувениров из Бреста.

Обязательно загляните на мастер-класс, приятное дополнение к знакомству с Брестом.

Разукрашенные своими руками матрёшки привезли бабушкам в качестве сувениров из Бреста.

Юлия Внучка и я посетили мастер класс по росписи матрешек. Великолепно,душевно.Мастер-чудесная. Очень рекомендую

А Анастасия Это было приятное время. И поговорили по душам, и обогреватели ко мне придвинули и матрешек раскрасила. Желаю процветания таким идейным людям, которые берегут и несут эту культуру в Мир. Девушка, которая проводила мероприятие - огромное Вам спасибо!