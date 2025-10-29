На мастер-классе в Бресте вы познакомитесь с уникальной оговской росписью, которая украшала утварь и мебель.
Участники изучат экспозицию изделий Брестской фабрики, узнают о значении узоров и цветов в белорусской культуре. Под руководством мастера создадите собственный сувенир - расписную матрёшку. Все материалы включены в стоимость, а дети могут участвовать в сопровождении взрослых. Увлекательный процесс и тёплая атмосфера гарантированы
6 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальная роспись
- 🖌️ Все материалы включены
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🖼️ Изучение экспозиции
- 📚 История и традиции
- 🎁 Создание сувенира
Что можно увидеть
- Брестская фабрика сувениров
Описание мастер-класса
- Вы рассмотрите экспозицию, включающую традиционные и современные изделия, созданные художниками Брестской фабрики сувениров. Первая брестская матрёшка была создана в 1953 году
- Мы расскажем, как появился и развивался стиль оговской росписи и в чём его особенности
- Вы узнаете о значении узоров и цветов в повседневной жизни белорусов
- И выясните, почему сувениры до сих пор остаются важной частью нашей жизни: как они передают эмоции, впечатления и хранят память о местах и событиях
Как проходит мастер-класс:
- Вы наденете фартуки, получите* комплект деревянных матрёшек, красочную инструкцию* и все необходимые материалы для росписи
- Наметите карандашом узор и покроете его водорастворимыми красками
- Дождавшись высыхания краски, закрепите её слоем лака (или возьмёте баночку с лаком домой)
- Унесёте с собой неповторимый набор расписанных в традиционной или оригинальной манере матрёшек
На каждом этапе работы мастер будет рядом и при необходимости поможет вам.
Организационные детали
- После бронирования на сайте оставшаяся часть стоимости производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси
- Все необходимые материалы и заготовки включены в стоимость
- Дети до 8 лет могут принять участие в мастер-классе только в сопровождении взрослых
- Рядом со зданием мастерской есть парковка
- Мастер-класс для вас проведёт один из художников нашей студии
ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 18 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Зубачева 25/1, в здании рядом с автобусной парковкой Брестской крепости. Вход с левого торца здания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 97 туристов
Я мама основателя компании, возродившей Брестскую фабрику сувениров. Более 25 лет проработала мастером росписи на фабрике, сохраняя и развивая традиции Оговской росписи. Сегодня мы вместе с другими художницами делимся этим наследием, проводя мастер-классы для гостей. На встречах вы познакомитесь с уникальной культурой и попробуете создать свой собственный расписной шедевр под руководством мастера.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
29 окт 2025
Мастер класс понравился, получились шикарные матрешки! Моя семья и я довольны!
Татьяна
13 окт 2025
мастер класс нужен и полезен не только для малышей, но (я особенно рекомендую) для взрослых: это прерасная возможность замедлится и погрузится в роспись, прорисовка мелких деталей особенное искусство. Нам очень
Яковлева
16 авг 2025
Очень уютная и доброжелательная атмосфера. Ребенку очень понравилось. Девочки просто шикарные, спасибо.
Ю
Юрий
14 авг 2025
Замечательный мастер-класс брестской матрешки нам сегодня провели сотрудники музея. Мы прекрасно провели время и с пользой, увозим с Бреста прекрасный сувенир - бресткую матрешку. Советую всем посетить этот мастар-класс!
Н
Наталья
7 авг 2025
Очень понравился мастер-класс. Было интересно ребенку 7 лет и взрослому. Получились прекрасные сувениры.
Евгения
6 авг 2025
Спасибо Алле Ивановне и Анастасии за отличный мастер-класс! Теперь у меня и у сына будут свои собственные матрёшки-сувениры, которые займут свое место в нашей коллекции путешествий! Уютно, тепло, комфортно, понятно 👌
В
Валерия
31 июл 2025
Замечательно провели время на мастер-классе! Молодая девушка Юля была с нами очень аккуратна и приветлива. Желаем производству масштабироваться, пусть об этом месте узнает как можно большее число туристов!
Е
Екатерина
3 июл 2025
Добрый день!
С большим удовольствием побывали на мастер-классе по росписи Белорусской матрёшки. Очень тёплая и душевная атмосфера. Дети в течение двух часов погрузились в творческий процесс, а у меня была возможность
С большим удовольствием побывали на мастер-классе по росписи Белорусской матрёшки. Очень тёплая и душевная атмосфера. Дети в течение двух часов погрузились в творческий процесс, а у меня была возможность
Юлия
29 июн 2025
Внучка и я посетили мастер класс по росписи матрешек. Великолепно,душевно.Мастер-чудесная. Очень рекомендую
А
Анастасия
10 мая 2025
Это было приятное время. И поговорили по душам, и обогреватели ко мне придвинули и матрешек раскрасила. Желаю процветания таким идейным людям, которые берегут и несут эту культуру в Мир. Девушка, которая проводила мероприятие - огромное Вам спасибо!
А
Алиса
23 апр 2025
Спасибо за проведённый мастер-класс. За 4 часа получились красивые матрёшки. Меня терпеливо дождались и дали их доделать. Во время мк помогали и подсказывали, с чего начать и как сделать лучше, всё как и полагается)
