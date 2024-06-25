Экскурсии выходного дня в Бресте

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Бресте, цены от 1 667 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
🚶 Пешая
32 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
13 июля в 20:30
14 июля в 20:30
от 5 500 за всё до 5 чел.
Полесье - край под белыми крыльями
🚗 На машине
20 отзывов
8 часов
Индивидуальная
Лучший выбор
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
11 июля в 09:00
13 июля в 09:00
5 990 за человека
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
4 отзыва
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
Расписание: ежедневно в 10:30
12 июля в 10:30
13 июля в 10:30
18521 667 за человека
Брест: выйти из сумрака веков
🚶 Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
14 июля в 18:30
19 июля в 18:30
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 июня 2024
    Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
    Обзорная экскурсия по Бресту в мини-группе очень понравилась. Мы получили много информации по истории города. Прошлись по маршруту его основных достопримечательностей, узнали историю как дореволюционного периода жизни города, так и советского периода. Большое спасибо организаторам экскурсии!
  • Д
    Дарья
    28 мая 2024
    Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
    Экскурсию для нас проводила Анна. Очень интересно,живо и нескучно преподнесли материал. Нам понравилось!
  • И
    Иван
    12 мая 2024
    Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
    Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком.
    Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человекомПонравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человекомПонравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человекомПонравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человекомПонравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человекомПонравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
  2. Полесье - край под белыми крыльями
  3. Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
  4. Брест: выйти из сумрака веков
Какие места ещё посмотреть в Бресте
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Брестская Крепость
  3. Беловежская пуща
  4. Железнодорожный вокзал
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июле 2024
Сейчас в Бресте в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 1 667 до 5 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Бресте на 2024 год на выходные, 56 ⭐ отзывов, цены от 1667₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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