Н Наталья

Обзорная экскурсия по Бресту в мини-группе очень понравилась. Мы получили много информации по истории города. Прошлись по маршруту его основных достопримечательностей, узнали историю как дореволюционного периода жизни города, так и советского периода. Большое спасибо организаторам экскурсии!