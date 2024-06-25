1 чел.
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Индивидуальная
до 6 чел.
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Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
13 июля в 20:30
14 июля в 20:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
8 часов
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Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
11 июля в 09:00
13 июля в 09:00
5 990₽ за человека
скидка
10%
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
Расписание: ежедневно в 10:30
12 июля в 10:30
13 июля в 10:30
18521 667₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
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Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
14 июля в 18:30
19 июля в 18:30
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 июня 2024Обзорная экскурсия по Бресту в мини-группе очень понравилась. Мы получили много информации по истории города. Прошлись по маршруту его основных достопримечательностей, узнали историю как дореволюционного периода жизни города, так и советского периода. Большое спасибо организаторам экскурсии!
- ДДарья28 мая 2024Экскурсию для нас проводила Анна. Очень интересно,живо и нескучно преподнесли материал. Нам понравилось!
- ИИван12 мая 2024Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком.
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