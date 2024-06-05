Экскурсии проходящие только летом в Бресте

Найдено 21 экскурсия в категории «Летние» в Бресте, цены от 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Беловежскую пущу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Популярное предложение
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
11 000 за всё до 6 чел.
Брест - город контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Популярное предложение
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
3 500 за всё до 6 чел.
Брестская крепость. Летопись истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
109 отзывов
Популярное предложение
Брестская крепость. Летопись истории
Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу
Начало: На парковке у главного входа в крепость
Завтра в 10:00
24 июня в 14:00
7 700 за всё до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
от 5 500 за всё до 5 чел.
Полесье - край под белыми крыльями
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 990 за человека
Брест - это не только Брестская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
125 отзывов
В тренде
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Брестская крепость: взгляд со всех сторон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Брестская крепость: путешествие сквозь время и судьбы
Познайте дух Брестской крепости, исследуя уцелевшие оборонительные сооружения и места боевой славы
Начало: Около кафе Незабудка
26 июня в 09:30
28 июня в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Пограничный Брест: неожиданные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пограничный Брест: неожиданные истории
Пешеходная экскурсия по Бресту откроет вам неожиданные истории города. Узнайте о польском периоде, уникальных домиках и вечерней церемонии зажжения фонарей
Начало: У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
11 июня в 19:00
20 июня в 20:00
5 000 за всё до 10 чел.
Удивительные окрестности Бреста
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Удивительные окрестности Бреста: церковь, костел, усадьба и форты
Брест - это не только крепость. Откройте для себя Свято-Крестовоздвиженскую церковь, костел Радзивиллов, усадьбу Немцевичей и форты Бреста
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 850 за всё до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
29 отзывов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000 за всё до 3 чел.
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
40 отзывов
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
3 авг в 15:00
4 авг в 15:00
11 600 за всё до 4 чел.
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
8 отзывов
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890 за человека
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
Расписание: ежедневно в 10:30
10 июня в 10:30
16 июня в 10:30
18521 667 за человека
Еврейское наследие Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Еврейское наследие Бреста: живая история в лицах и местах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бреста, узнав о его еврейской общине, исторических местах и судьбах людей
Начало: На площади Ленина
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Брест из окна автомобиля
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
10 июля в 17:00
12 июля в 16:00
6 000 за всё до 6 чел.
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Понять историю города через судьбу сохранившихся домов
Начало: На площади Ленина
19 июня в 16:00
24 июня в 14:00
4 500 за всё до 5 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Красота Брестской земли: от Беловежской пущи до исторических памятников
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Дворцы и усадьбы Брестчины
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по дворцам и усадьбам Брестчины
Уже видели Брестскую крепость? Откройте для себя замки и усадьбы Брестчины. Подходит для взрослых и детей от 12 лет
12 июня в 08:30
18 июля в 08:30
15 800 за всё до 6 чел.
Брест в контексте мировой истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Брест в контексте мировой истории: уникальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 500 за всё до 5 чел.
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Узнайте историю Бреста и насладитесь природой Беловежской пущи. Индивидуальная экскурсия из Минска подарит незабываемые впечатления
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
38 340 за всё до 10 чел.
Улицами и переулками Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Улицами и переулками Бреста: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, прогуливаясь по его улицам и переулкам. Откройте для себя скрытые уголки города и узнайте интересные истории
Сегодня в 19:30
17 июня в 09:30
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,
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    прониклись все и всем и даже больше. Интересно было всем: мне, давно мечтавшей, подростку, и даже тому, кто в Бресте не в первый раз)) Основные достопримечательности города, а также его историю Инна тоже нам рассказала. Очень пожалели, что мало времени на Брест заложили. Надо было остаться еще на денек и обойти все достопримечательности ногами.

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
    Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
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    были закрыты. По 5 форту очень короткая история. В городе не слушали, слишком жарко было ходить в наушниках. Голос немного нудный, без выражения и желания заинтересовать, пока идёшь и смотришь, в голове сбивается о чем шла речь. На любителя.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Для нашей большой компании взрослых и детей экскурсия провела прекрасная Инна. Множество локаций, обширнейшие знания, даже сделала несколько фото для
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    нас. Очень оперативно отвечает в соцсетях, готова гибко подстроиться под нужды гостей. Дала несколько советов по самостоятельному осмотру. Рекомендует экскурсию с Инной по Брестской крепости и городу Бресту от всей души!

  • В
    Варвара
    4 июня 2024
    Полесье - край под белыми крыльями
    Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси, потом переехала, но тема
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    Полесья была очень интересна, так как это особый регион. Также несколько лет назад я узнала про художника Наполеона Орду и его творчество по графике усадеб, архитектурных памятников и исторических мест меня очень зацепило. Поэтому когда я случайно увидела, что в этих краях его родные места и музей, сразу решила, что надо ехать. Для этого маршрут был скорректирован. В итоге мы посетили Кобрин, от которого я ничего изначально не ждала, но город произвел впечатление благодаря прекрасному свадебному парку, архитектурному наследию, истории, личности Суворова и уютной атмосфере. Далее мы проехали милые деревни, где попадаются голубые церкви, голубые хаты, бывшие усадьбы и их постройки, склеп семьи Ожешко. Возможно, кому-то это не интересно, места не на слуху, но мне это откликалось ещё со школьных уроков. Наконец добрались и до мест Наполеона Орды. Музей создан недавно, работают огромные энтузиасты - директор музея, экскурсовод. Встречают очень тепло и радушно - чаепитие с блинами и вареньем, очень живая экскурсия, с удовольствием послушала часть на белорусском языке (мой личный выбор), а также узнала, как восстановленная усадьба получила уникальную коллекцию мебели, как с нуля здесь все развивали и продолжают. Здорово, что имя Наполеона Орды теперь снова обрело дом. В конце поехали в музей фартуков, я удивилась, какие они нарядные и выглядят, как новые, хотя многим лет по 80-100. В музее можно попробовать ткать на разных станках, узнать технологию обработки льна, увидеть разные народные костюмы, а также усадьбу. День пролетел незаметно! Благодаря Валентине и ее рассказам, удачно доработанном у маршруту я влюбилась в уютное, солнечное Полесье, прекрасных людей, аистов на столбах, голубые церкви. Теперь Полесье - не пустой звук, а много образов, звуков и приятных воспоминаний!

    Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Брестская крепость. Летопись истории
    Были на экскурсии. Невероятно интересное и красивое место, трогает до глубины души. Экскурсовод Максим очень интересно рассказывал в деталях историю данного места, а также про отдельные события и истории людей, связанных с этим местом. Было очень интересно!
  • К
    Кирилл
    3 июня 2024
    Брест - город контрастов
    Очень классный маршрут и великолепный гид!
    Очень классный маршрут и великолепный гид!
  • Ю
    Юрий
    2 июня 2024
    Брест - это не только Брестская крепость
    Одна из лучших экскурсий в моей практике
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Брест - город контрастов
    Все очень понравилось, советую
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Еврейское наследие Бреста
    Экскурсия замечательная. Татьяна рассказывает просто, понятно и очень душевно. Мы увидели и узнали много нового и интересного. Экскурсию рекомендую всем, кто не равнодушен к истории Бреста. Особенно к истории еврейского народа.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Брестская крепость: взгляд со всех сторон
    Нам повезло! Экскурсовод с хорошим литературным языком, глубоко изучивший все, что касается Брестской крепости. Мы остались довольны и готовы рекомендовать Татьяну всем интересующимся!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Летние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Путешествие в Беловежскую пущу
  2. Брест - город контрастов
  3. Брестская крепость. Летопись истории
  4. Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
  5. Полесье - край под белыми крыльями
Какие места ещё посмотреть в Бресте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Брестская Крепость
  2. Самое главное
  3. Железнодорожный вокзал
  4. Беловежская пуща
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Летние" можно забронировать 21 экскурсию от 890 до 38 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 583 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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