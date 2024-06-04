1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Брестская крепость. Летопись истории
Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу
Начало: На парковке у главного входа в крепость
Завтра в 10:00
24 июня в 14:00
7 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брестская крепость: путешествие сквозь время и судьбы
Познайте дух Брестской крепости, исследуя уцелевшие оборонительные сооружения и места боевой славы
Начало: Около кафе Незабудка
26 июня в 09:30
28 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пограничный Брест: неожиданные истории
Пешеходная экскурсия по Бресту откроет вам неожиданные истории города. Узнайте о польском периоде, уникальных домиках и вечерней церемонии зажжения фонарей
Начало: У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
11 июня в 19:00
20 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия по дворцам и усадьбам Брестчины
Уже видели Брестскую крепость? Откройте для себя замки и усадьбы Брестчины. Подходит для взрослых и детей от 12 лет
12 июня в 08:30
18 июля в 08:30
15 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брест в контексте мировой истории: уникальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 июня 2024Были на экскурсии. Невероятно интересное и красивое место, трогает до глубины души. Экскурсовод Максим очень интересно рассказывал в деталях историю данного места, а также про отдельные события и истории людей, связанных с этим местом. Было очень интересно!
- ЕЕлена30 мая 2024Нам повезло! Экскурсовод с хорошим литературным языком, глубоко изучивший все, что касается Брестской крепости. Мы остались довольны и готовы рекомендовать Татьяну всем интересующимся!
- ДДарья28 мая 2024Однозначно рекомендую! Татьяна очень интересно и живо рассказывает историю крепости и ее обороны. Приятно,что человек "горит"своим делом! Нам все очень понравилось! Потрясли личные истории людей,которые пережили ужас нападения. Не пожалеете! Обязательно включайте в свой маршрут эксрурсию с Татьяной! Мы благодарим!
- ААнтон27 мая 2024Татьяна увлеченный историей человек. Экскурсии с таким человеком не могут быть не интересны. Рекомендую
- РРоман22 мая 2024Отличная экскурсия. Пройдя по этому маршруту, хочется еще раз пересмотреть фильм «Брестская крепость». Максим - эрудированный, заинтересованный в своей теме гид. Немного торопится в подаче материала, но всегда можно переспросить
- ААртём20 мая 2024Отличная экскурсия, Максим великолепно знает историю своего города и Брестской крепости в частности, отвечал на все вопросы, даже опосредованно связанные с тематикой, было очень интересно и познавательно. Очень рекомендую!
- ННаталья15 мая 2024Спасибо Петр за такую увлекательную прогулку по Брестской крепости. Даже непослушный мальчик шести лет с интересом бродил по развалинам, разглядывая
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсия супер! Петр замечательно и интересно рассказывает! Просто здорово!!
- KKushnir10 мая 2024Было очень интересно, чувствуется что Петр увлечен темой. Может найти подход и к взрослым и к подросткам. Остались под большим впечатлением все;)
- ААнна10 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод очень интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «История и архитектура»
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