А Александр Брестская крепость. Летопись истории Были на экскурсии. Невероятно интересное и красивое место, трогает до глубины души. Экскурсовод Максим очень интересно рассказывал в деталях историю данного места, а также про отдельные события и истории людей, связанных с этим местом. Было очень интересно!

Е Елена Брестская крепость: взгляд со всех сторон Нам повезло! Экскурсовод с хорошим литературным языком, глубоко изучивший все, что касается Брестской крепости. Мы остались довольны и готовы рекомендовать Татьяну всем интересующимся!

Д Дарья Брестская крепость: взгляд со всех сторон Однозначно рекомендую! Татьяна очень интересно и живо рассказывает историю крепости и ее обороны. Приятно,что человек "горит"своим делом! Нам все очень понравилось! Потрясли личные истории людей,которые пережили ужас нападения. Не пожалеете! Обязательно включайте в свой маршрут эксрурсию с Татьяной! Мы благодарим!

А Антон Брест в контексте мировой истории Татьяна увлеченный историей человек. Экскурсии с таким человеком не могут быть не интересны. Рекомендую

Р Роман Брестская крепость. Летопись истории Отличная экскурсия. Пройдя по этому маршруту, хочется еще раз пересмотреть фильм «Брестская крепость». Максим - эрудированный, заинтересованный в своей теме гид. Немного торопится в подаче материала, но всегда можно переспросить

А Артём Брестская крепость. Летопись истории Отличная экскурсия, Максим великолепно знает историю своего города и Брестской крепости в частности, отвечал на все вопросы, даже опосредованно связанные с тематикой, было очень интересно и познавательно. Очень рекомендую!

Н Наталья Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости читать дальше старинные надписи из разных столетий на стенах и задавал вопросы. Очень порадовала разносторонняя подача информации, помимо прогулки по заброшенной крепости, у организатора с собой был проектор, на котором очень атмосферно рассказ дополнялся архивными материалами с фото о тяжёлой судьбе людей и событий в этой местности. Всем кто неравнодушен к истории и чтит память предков, очень рекомендую данную экскурсию и конкретно Петра Спасибо Петр за такую увлекательную прогулку по Брестской крепости. Даже непослушный мальчик шести лет с интересом бродил по развалинам, разглядывая

Е Елена Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости Экскурсия супер! Петр замечательно и интересно рассказывает! Просто здорово!!

K Kushnir Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости Было очень интересно, чувствуется что Петр увлечен темой. Может найти подход и к взрослым и к подросткам. Остались под большим впечатлением все;)