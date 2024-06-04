Экскурсии Бреста об истории и архитектуре

Найдено 6 экскурсий в категории «История и архитектура» в Бресте, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Брестская крепость. Летопись истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
109 отзывов
Популярное предложение
Брестская крепость. Летопись истории
Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу
Начало: На парковке у главного входа в крепость
Завтра в 10:00
24 июня в 14:00
7 700 за всё до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
от 5 500 за всё до 5 чел.
Брестская крепость: взгляд со всех сторон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Брестская крепость: путешествие сквозь время и судьбы
Познайте дух Брестской крепости, исследуя уцелевшие оборонительные сооружения и места боевой славы
Начало: Около кафе Незабудка
26 июня в 09:30
28 июня в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Пограничный Брест: неожиданные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пограничный Брест: неожиданные истории
Пешеходная экскурсия по Бресту откроет вам неожиданные истории города. Узнайте о польском периоде, уникальных домиках и вечерней церемонии зажжения фонарей
Начало: У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
11 июня в 19:00
20 июня в 20:00
5 000 за всё до 10 чел.
Дворцы и усадьбы Брестчины
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по дворцам и усадьбам Брестчины
Уже видели Брестскую крепость? Откройте для себя замки и усадьбы Брестчины. Подходит для взрослых и детей от 12 лет
12 июня в 08:30
18 июля в 08:30
15 800 за всё до 6 чел.
Брест в контексте мировой истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Брест в контексте мировой истории: уникальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Брестская крепость. Летопись истории
    Были на экскурсии. Невероятно интересное и красивое место, трогает до глубины души. Экскурсовод Максим очень интересно рассказывал в деталях историю данного места, а также про отдельные события и истории людей, связанных с этим местом. Было очень интересно!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Брестская крепость: взгляд со всех сторон
    Нам повезло! Экскурсовод с хорошим литературным языком, глубоко изучивший все, что касается Брестской крепости. Мы остались довольны и готовы рекомендовать Татьяну всем интересующимся!
  • Д
    Дарья
    28 мая 2024
    Брестская крепость: взгляд со всех сторон
    Однозначно рекомендую! Татьяна очень интересно и живо рассказывает историю крепости и ее обороны. Приятно,что человек "горит"своим делом! Нам все очень понравилось! Потрясли личные истории людей,которые пережили ужас нападения. Не пожалеете! Обязательно включайте в свой маршрут эксрурсию с Татьяной! Мы благодарим!
  • А
    Антон
    27 мая 2024
    Брест в контексте мировой истории
    Татьяна увлеченный историей человек. Экскурсии с таким человеком не могут быть не интересны. Рекомендую
  • Р
    Роман
    22 мая 2024
    Брестская крепость. Летопись истории
    Отличная экскурсия. Пройдя по этому маршруту, хочется еще раз пересмотреть фильм «Брестская крепость». Максим - эрудированный, заинтересованный в своей теме гид. Немного торопится в подаче материала, но всегда можно переспросить
    Отличная экскурсия. Пройдя по этому маршруту, хочется еще раз пересмотреть фильм «Брестская крепость». Максим - эрудированныйОтличная экскурсия. Пройдя по этому маршруту, хочется еще раз пересмотреть фильм «Брестская крепость». Максим - эрудированный
  • А
    Артём
    20 мая 2024
    Брестская крепость. Летопись истории
    Отличная экскурсия, Максим великолепно знает историю своего города и Брестской крепости в частности, отвечал на все вопросы, даже опосредованно связанные с тематикой, было очень интересно и познавательно. Очень рекомендую!
  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Спасибо Петр за такую увлекательную прогулку по Брестской крепости. Даже непослушный мальчик шести лет с интересом бродил по развалинам, разглядывая
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    старинные надписи из разных столетий на стенах и задавал вопросы. Очень порадовала разносторонняя подача информации, помимо прогулки по заброшенной крепости, у организатора с собой был проектор, на котором очень атмосферно рассказ дополнялся архивными материалами с фото о тяжёлой судьбе людей и событий в этой местности. Всем кто неравнодушен к истории и чтит память предков, очень рекомендую данную экскурсию и конкретно Петра

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Экскурсия супер! Петр замечательно и интересно рассказывает! Просто здорово!!
  • K
    Kushnir
    10 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Было очень интересно, чувствуется что Петр увлечен темой. Может найти подход и к взрослым и к подросткам. Остались под большим впечатлением все;)
    Было очень интересно, чувствуется что Петр увлечен темой. Может найти подход и к взрослым и к подросткам
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Пограничный Брест: неожиданные истории
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод очень интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 000 до 15 800. Туристы уже оставили гидам 219 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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