Мир

Небольшой поселок в Гродненской области, который знаменит своим замком – одним из объектов культурного наследия Юнеско на территории Беларуси. Мощные стены и башни из красного кирпича с забеленными нишами создают неповторимую атмосферу. Хорошо сохранившийся с XVI века после многих войн, замок величественно возвышается монолитом, олицетворяющим силу и непокорность времени.

Несвиж

Уютный белорусский городок, расположенный в живописной местности у истоков реки Уша, один из самых древних культурных центров Беларуси. Первые упоминания о Несвиже относятся к XIII веку. Именно здесь истории и легенды тесно переплетаются, позволяя окунуться во времена могущественных магнатов Радзивиллов. Старый Несвиж с его парками, насыпными бастионами, могучим замком-дворцом, барочными костелами никого не оставит равнодушным.

Программа

06:30 Выезд из Бреста.

10:50 Посещение знаменитого Мирского замка – памятника оборонного зодчества Беларуси XVI века.

Экспозиционные залы знакомят с историей всех владельцев замка, бытом и культурой Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Экскурсия по замковой территории: замковая башня, часовня-усыпальница князей Святополк-Мирских.

12:50 – 13:30 Переезд из Мира в Несвиж.

13:30 – 14:45 Обзорная экскурсия по историческому центру Несвижа.

В программе: бывшая рыночная площадь; торговые ряды XVI века; «Дом на рынке» XVIII века; Слуцкая брама; дом XVIII века с гравюрой Т. Маковского; памятник Сымону Будному; типография его имени (бывшая плебания); Фарный костел Божьего тела XVI в. – первый в Восточной Европе памятник в стиле барокко, где находится фамильная усыпальница рода Радзивиллов, прогулка по дворцовому парку и по прилегающей дворцовой территории.

14:45 – 15:35 Обед в кафе города (по желанию, за дополнительную плату).

16:00 Экскурсия по залам Несвижского замка-дворца, возведенного по проекту архитектора Джованни Мария Бернардони в конце XVI века и перестроенного в XVIII веке.

17:30 – 18:15 Прогулка по Старому парку.

18:30 Отправление из Несвижа.

22:30 Ориентировочное прибытие в Брест.

Важно знать

Туристическое агентство сохраняет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом. Время в пути указано ориентировочное. Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах и пробками на дорогах.