«Дорогами вековой истории» : экскурсионный тур из Бреста в Мир и Несвиж

Наше путешествие познакомит Вас с одними из самых ценных памятников Беларуси - замком в Мире и...

Наше путешествие познакомит Вас с одними из самых ценных памятников Беларуси – замком в Мире и дворцово-парковым комплексом в Несвиже.
«Дорогами вековой истории» : экскурсионный тур из Бреста в Мир и Несвиж
«Дорогами вековой истории» : экскурсионный тур из Бреста в Мир и Несвиж
«Дорогами вековой истории» : экскурсионный тур из Бреста в Мир и Несвиж
«Дорогами вековой истории» : экскурсионный тур из Бреста в Мир и Несвиж
«Дорогами вековой истории» : экскурсионный тур из Бреста в Мир и Несвиж
«Дорогами вековой истории» : экскурсионный тур из Бреста в Мир и Несвиж

Что вы увидите 🤩

  • Мирский замок
  • Несвижский дворцово-парковый комплекс
Мир
Небольшой поселок в Гродненской области, который знаменит своим замком – одним из объектов культурного наследия Юнеско на территории Беларуси. Мощные стены и башни из красного кирпича с забеленными нишами создают неповторимую атмосферу. Хорошо сохранившийся с XVI века после многих войн, замок величественно возвышается монолитом, олицетворяющим силу и непокорность времени.
Несвиж
Уютный белорусский городок, расположенный в живописной местности у истоков реки Уша, один из самых древних культурных центров Беларуси. Первые упоминания о Несвиже относятся к XIII веку. Именно здесь истории и легенды тесно переплетаются, позволяя окунуться во времена могущественных магнатов Радзивиллов. Старый Несвиж с его парками, насыпными бастионами, могучим замком-дворцом, барочными костелами никого не оставит равнодушным.
Программа
06:30 Выезд из Бреста.
10:50 Посещение знаменитого Мирского замка – памятника оборонного зодчества Беларуси XVI века.
Экспозиционные залы знакомят с историей всех владельцев замка, бытом и культурой Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Экскурсия по замковой территории: замковая башня, часовня-усыпальница князей Святополк-Мирских.
12:50 – 13:30 Переезд из Мира в Несвиж.
13:30 – 14:45 Обзорная экскурсия по историческому центру Несвижа.
В программе: бывшая рыночная площадь; торговые ряды XVI века; «Дом на рынке» XVIII века; Слуцкая брама; дом XVIII века с гравюрой Т. Маковского; памятник Сымону Будному; типография его имени (бывшая плебания); Фарный костел Божьего тела XVI в. – первый в Восточной Европе памятник в стиле барокко, где находится фамильная усыпальница рода Радзивиллов, прогулка по дворцовому парку и по прилегающей дворцовой территории.
14:45 – 15:35 Обед в кафе города (по желанию, за дополнительную плату).
16:00 Экскурсия по залам Несвижского замка-дворца, возведенного по проекту архитектора Джованни Мария Бернардони в конце XVI века и перестроенного в XVIII веке.
17:30 – 18:15 Прогулка по Старому парку.
18:30 Отправление из Несвижа.
22:30 Ориентировочное прибытие в Брест.
Важно знать
Туристическое агентство сохраняет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом. Время в пути указано ориентировочное. Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах и пробками на дорогах.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 14-40 человекДля группы 1-20 человек
Взрослый
$24
Детский (до 16 лет)
$20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд комфортабельным (авто)бусом
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гида-экскурсовода.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Входные билеты по программе:
  • Мирский замок (16 Br/взрослый 8 Br/школьники и студенты)
  • Несвижский замок (16 Br/взрослый 8 Br/школьники и студенты).
Место начала и завершения
Проспект Машерова, 17, Брест
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписанию в календаре

Пилигрим Т.
Пилигрим Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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