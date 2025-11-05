читать дальше

меня вдруг накрывала хандра(что бывает с каждым человеком😊), я садилась в машину и ехала в пущу. Этот лес был для меня местом силы. Здесь от работников национального парка я слышала увлекательные рассказы из жизни животных, а также интересные факты из истории этого леса. Поэтому своей любовью, энергией и трепетным отношением к этому лесу хочу делиться с путешественниками. Я выстраиваю рассказ как увлекательное повествование о тысячелетней истории Беловежской пущи.