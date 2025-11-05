Брест — город гостеприимный. И я приглашаю вас пройти по его непарадным улочкам и дворам.
Без сухих дат и заученных имён — только живые истории о людях, которые здесь творили, любили и оставили свой след.
Это будет лёгкая прогулка по Бресту с его неповторимой атмосферой и капелькой местного колорита, а я буду проводником в этом уютном путешествии.
Без сухих дат и заученных имён — только живые истории о людях, которые здесь творили, любили и оставили свой след.
Это будет лёгкая прогулка по Бресту с его неповторимой атмосферой и капелькой местного колорита, а я буду проводником в этом уютном путешествии.
Описание экскурсии
- Мы побываем в самом старом частном секторе города, где 100 лет назад жили очень непростые горожане
- Увидим здание музея истории с реликвией, имеющей огромную духовную и материальную ценность
- Пройдём по улице Левоневского (бывшая колония Г. Нарутовича) — месту, где сохранилась особая архитектура и дух прошлых эпох
- Прогуляемся по самой старой улице города — улице Гоголя — и рассмотрим металлические инсталляции, подаренные к 1000-летию Бреста
- Заглянем на Советскую улицу — местный маленький Арбат
- Увидим дворики Бреста, где прошлое встречается с настоящим и где до сих пор бабушки сушат бельё на верёвках
- Завершим прогулку на волшебной аллее керосиновых фонарей, где, как и много лет назад, работает фонарщик
- Я обязательно проведу инструктаж, как правильно тереть пуговицу на его камзоле, чтобы ваше заветное желание обязательно исполнилось
Организационные детали
Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея истории Бреста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 409 туристов
Я имею музыкальное образование и совмещаю основную работу с работой в сфере туризма. Провожу экскурсии более 5 лет. История родного региона, а также история пущи меня всегда завораживали. Раньше, если
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, интересная для всех возрастов. Вся группа была в восторге. Спасибо, Жанна!
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
Индивидуальная
до 8 чел.
В трендеБрест раскрывает свои тайны
Погрузитесь в атмосферу Бреста, гуляя по его улицам и открывая для себя уникальные места и истории. Узнайте, чем живёт этот удивительный город
Начало: В историческом центре города
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
4600 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
Завтра в 15:00
28 ноя в 15:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста к знаковым памятникам Беларуси
Вас ждет комфортное путешествие на кроссовере Honda CR-V 2020. Откройте для себя замки Коссово, Мир и Несвиж, а затем вернитесь в Брест
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.