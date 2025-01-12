Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста

Увлекательное путешествие по Беловежской пуще с посещением древних дубов, музеев и встречей с зубрами. Откройте для себя историю и природу
Экскурсия в Беловежскую пущу предлагает уникальную возможность узнать о её истории и настоящем.

Участники смогут увидеть 600-летний дуб, посетить музей народного быта и насладиться пущанским самогоном. Вольеры с животными позволят ближе
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познакомиться с медведями, волками и символом пущи - зубром.

На обратном пути запланирован визит в Троицкий костёл в Чернавчицах и Каменецкую башню, где можно узнать об истории этих мест. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и расширит ваши знания о регионе

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальная природа
  • 🏰 Исторические памятники
  • 🐻 Встреча с животными
  • 🎶 Музыка старинного органа
  • 🚗 Комфортный трансфер
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Ближайшие даты:
23
фев28
фев3
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мар11
мар12
мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Музей народного быта
  • Троицкий костёл
  • Каменецкая башня

Описание экскурсии

2-часовая автобусная экскурсия по Беловежской пуще. Её проведёт гид заповедника. Вы увидите дуб, которому более 600 лет, посетите музей народного быта и старинных технологий и попробуете пущанский самогон. А ещё взглянете на мосты царской дороги, которые сохранились со времён Александра III.

Музей природы. Здесь вы рассмотрите макеты и инсталляции, которые в хронологическом порядке и максимально реалистично раскрывают историю Беловежской пущи.

Вольеры с животными. Вы увидите обитателей пущи — медведей, волков, оленей, косуль, ланей. Встретим и символа этих мест — зубра. Я расскажу о жизни и повадках животных. А вы можете взять с собой морковь или яблоки и покормить их.

Троицкий костёл в Чернавчицах. На обратной дороге в Брест мы заедем в городок Чернавчицы, чтобы взглянуть на уникальный храм 16 века с элементами готики и ренессанса. Вы увидите изящную лепнину на потолке и печати иезуитов. Если нам повезёт, смотритель костёла разрешит после службы сыграть на органе, которому более 100 лет.

Каменецкая башня. В городе Каменце я покажу вам строение 13 века. Башня на 90% сохранила оригинальность и лишь на 10% подверглась реставрации. Я расскажу о её строительстве и материалах, благодаря которым сооружение выстояло столько веков. В музее башни вы познакомитесь с археологическими находками, рассказывающими об истории Каменца и Каменецкого района.

Рассказы о крае

В поездке мы поговорим о загадочных племенах белых ятвяг — их письменность так и не была дешифрована. Я объясню, какое отношение они имели к заповеднику. Также вы услышите о царских охотах, жестокость и роскошь которых поражают современных обывателей. А ещё обсудим исторические события — например, подписание в Беловежской пуще указа о распаде СССР.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Volkswagen Passat. Есть детские бустеры
  • На сайте вы оплачиваете 22% стоимости, оставшуюся часть – гиду в бел. рублях по курсу Национального банка РБ на день экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются: обзорная экскурсия — 20 бел. рублей за взрослого, 15 бел. рублей за ребёнка, Музей природы — 10 бел. рублей за взрослого, 7 бел. рублей за ребёнка, вольеры — 10 бел. рублей за взрослого, 7 бел. рублей за ребёнка, обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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Д
12 янв 2025
Хочу поблагодарить Жанну за прекрасную экскурсию в Беловежскую пущу! Был интересный и легкий рассказ, по пути в Пущу и обратно мы останавливались у других достопримечательностей. Весь день Жанна старалась спланировать
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так, чтобы мы максимально успели всё посмотреть в Пуще - и музей природы, и вольеры, и погулять, и на обзорную экскурсию, и поесть (при большом наплыве посетителей в новогодние праздники это было крайне непросто). Всё было отлично! А место действительно сказочное!

К
8 янв 2025
Отличное мероприятие, благодарим гида Жанну за организованную поездку, её эрудицию и насыщенную программу. Видно, что человек любит свое дело. Было комфортно, легко и приятно общаться, также посоветовала хорошие места в Беларуси. Большое спасибо!
А
2 янв 2025
Спасибо Жанне за отличную экскурсию. Все было отлично: организация, содержание, рекомендации. Было интересно всем: и взрослым, и детям. Не забываемые впечатления от посещения жемчужины Беларуси.
Т
30 дек 2024
Были на экскурсии в Беловежскую пущу 30 декабря 2024 года. Замечательная поездка, прекрасный гид, остались очень довольны и наша семья и наши друзья. Зарядились предновогодним настроением и чудесными воспоминаниями на всю жизнь. Жалко расставаться с такими близкими по духу людьми.
В
10 дек 2024
Удивительная экскурсия: не только Пуша, но и красивейшие места вокруг. Жанна - отличный рассказчик, много знает, экскурсия живая и интересная. Организация на высшем уровне: всё четко, вовремя и комфортно.
Маршрут - супер: посмотреть самые красивые места заповедника и, главное, зубров!
Галина
2 дек 2024
Путешествовали с Жанной в Беловежскую пущу 28 ноября. Всё прошло великолепно! Жанна - отличный рассказчик: материал интересный, содержательный, но преподносится ненавязчиво, доступно. Увидели и узнали много нового. За время экскурсии с гидом, можно сказать, сроднились. Обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Антон
12 ноя 2024
Хочу выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Жанне за великолепную экскурсию по Беловежской пуще и Каменецкой башне, проведённую 31 октября! Она не только познакомила нас с удивительной природой и богатой историей этих
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мест, но и сделала нашу прогулку незабываемой.

Жанна обладая глубокими знаниями, щедро делилась увлекательными фактами и легендами, что сделало экскурсию живой и интерактивной. Её теплота и дружелюбие создали атмосферу доверия и уюта, благодаря чему мы почувствовали связь с природой и историей.

Отдельно хочется отметить, как профессионально Жанна организовала маршрут и ответила на все наши вопросы.

Жанна, спасибо вам за вашу работу и страсть к тому, что вы делаете! Вы сделали наш день особенным, и мы унесли с собой множество положительных эмоций. Обязательно будем рекомендовать вас всем друзьям!

Н
11 ноя 2024
Всем рекомендую экскурсию с Жанной в Беловежскую пущу. Это было очень познавательное и интересное приключение.
Жанна нас забрала и привезла вечером на квартиру где мы проживали. Целый день провела с нами,
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ответила на все наши многочисленные вопросы.
Провела экскурсию по музею природы, рассказала историю и интересные факты про пущу, кастел и башню.
Время пролетело не заметно.
Ребенку 11 лет, было интересно и он с любопытством слушал всё что рассказала Жанна.
Рекомендую, однозначно.
А в каком месте мы обедали, просто сказка, вкуснотище.

Всем рекомендую экскурсию с Жанной в Беловежскую пущу. Это было очень познавательное и интересное приключение.Всем рекомендую экскурсию с Жанной в Беловежскую пущу. Это было очень познавательное и интересное приключение.Всем рекомендую экскурсию с Жанной в Беловежскую пущу. Это было очень познавательное и интересное приключение.
Анна
27 окт 2024
Спасибо большое за экскурсию, все прошло просто замечательно! Жанна точно ко времени прибыла к месту нашего проживания, отвезла в Беловежскую пущу, по дороге рассказывала про историю и достопримечателтности края. После пущи заехали в Каменец. От экскурсии получили огромное удовольствие! Рекомендую, не разочаруетесь
Спасибо большое за экскурсию, все прошло просто замечательно! Жанна точно ко времени прибыла к месту нашегоСпасибо большое за экскурсию, все прошло просто замечательно! Жанна точно ко времени прибыла к месту нашегоСпасибо большое за экскурсию, все прошло просто замечательно! Жанна точно ко времени прибыла к месту нашего
И
23 окт 2024
Мы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октября.
Что нужно путешественнику? Наверное - неформальное и внимательное отношение гида, интересные рассказы и новые впечатления. И
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все это воплотилось в полной мере…
Жанна забрала нас в центре Бреста, от наших апартаментов на Советской. Путешествие началось с дружеской беседы по дороге в пущу… Мы с самого начала почувствовали себя с Жанной как с нашей давней знакомой, брести послушать ее рассказы, и посмеяться и пошутить и спросить… Пока ехали - обсудили план на день, предупредили - что нам надо быть в Бресте к 18 часам, так как у нас в 19 -30 поезд в Москву. Так за разговорами и рассказами время пролетело и мы добрались до деревни, где был католический храм. Жанна рассказала нам историю этой деревни, мы зашли в костел и постояли послушали службу… Продолжили путешествие до пущи. На территории пущи мы посетили замечательный музей с исталляциями, посвященными живому миру Беловежской пущи… И тут уже подошло время экскурсии по пуще. Жанна посадила нас на автобус и мы с ней расстались на некоторое время.
Автобусная экскурсия завершилась у вольер с животными, где нас ждала Жанна с пакетиками порезаннх яблок и морковок… И началось самое интересное - мы все вместе кормили животных, фотографировались, смеялись и шутили…
На обратном пути из пущи мы заехали на осмотр замечательной сторожевой башни и замечательного храма…
По возвращении в Брест Жанна отвезла нас в кафе поужинать и гуляла по магазинам пока мы не поужинали… До отправления поезда оставалось уже немного времени и Жанна отвезла нас на вокзал….
Мы тепло и уже по дружески распрощались, после этого дня осталось самое теплое и приятное послевкусие!!!
Спасибо, Жанна, удачи Вам!

Мы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октября.Мы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октября.Мы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октября.Мы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октября.Мы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октября.Мы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октября.Мы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октября.Мы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октября.Мы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октября.Мы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октября.

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