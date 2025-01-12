Экскурсия в Беловежскую пущу предлагает уникальную возможность узнать о её истории и настоящем.Участники смогут увидеть 600-летний дуб, посетить музей народного быта и насладиться пущанским самогоном. Вольеры с животными позволят ближе

познакомиться с медведями, волками и символом пущи - зубром. На обратном пути запланирован визит в Троицкий костёл в Чернавчицах и Каменецкую башню, где можно узнать об истории этих мест. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и расширит ваши знания о регионе

Описание экскурсии

2-часовая автобусная экскурсия по Беловежской пуще. Её проведёт гид заповедника. Вы увидите дуб, которому более 600 лет, посетите музей народного быта и старинных технологий и попробуете пущанский самогон. А ещё взглянете на мосты царской дороги, которые сохранились со времён Александра III.

Музей природы. Здесь вы рассмотрите макеты и инсталляции, которые в хронологическом порядке и максимально реалистично раскрывают историю Беловежской пущи.

Вольеры с животными. Вы увидите обитателей пущи — медведей, волков, оленей, косуль, ланей. Встретим и символа этих мест — зубра. Я расскажу о жизни и повадках животных. А вы можете взять с собой морковь или яблоки и покормить их.

Троицкий костёл в Чернавчицах. На обратной дороге в Брест мы заедем в городок Чернавчицы, чтобы взглянуть на уникальный храм 16 века с элементами готики и ренессанса. Вы увидите изящную лепнину на потолке и печати иезуитов. Если нам повезёт, смотритель костёла разрешит после службы сыграть на органе, которому более 100 лет.

Каменецкая башня. В городе Каменце я покажу вам строение 13 века. Башня на 90% сохранила оригинальность и лишь на 10% подверглась реставрации. Я расскажу о её строительстве и материалах, благодаря которым сооружение выстояло столько веков. В музее башни вы познакомитесь с археологическими находками, рассказывающими об истории Каменца и Каменецкого района.

Рассказы о крае

В поездке мы поговорим о загадочных племенах белых ятвяг — их письменность так и не была дешифрована. Я объясню, какое отношение они имели к заповеднику. Также вы услышите о царских охотах, жестокость и роскошь которых поражают современных обывателей. А ещё обсудим исторические события — например, подписание в Беловежской пуще указа о распаде СССР.

Организационные детали