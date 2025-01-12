Участники смогут увидеть 600-летний дуб, посетить музей народного быта и насладиться пущанским самогоном. Вольеры с животными позволят ближе
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Уникальная природа
- 🏰 Исторические памятники
- 🐻 Встреча с животными
- 🎶 Музыка старинного органа
- 🚗 Комфортный трансфер
Что можно увидеть
- Музей народного быта
- Троицкий костёл
- Каменецкая башня
Описание экскурсии
2-часовая автобусная экскурсия по Беловежской пуще. Её проведёт гид заповедника. Вы увидите дуб, которому более 600 лет, посетите музей народного быта и старинных технологий и попробуете пущанский самогон. А ещё взглянете на мосты царской дороги, которые сохранились со времён Александра III.
Музей природы. Здесь вы рассмотрите макеты и инсталляции, которые в хронологическом порядке и максимально реалистично раскрывают историю Беловежской пущи.
Вольеры с животными. Вы увидите обитателей пущи — медведей, волков, оленей, косуль, ланей. Встретим и символа этих мест — зубра. Я расскажу о жизни и повадках животных. А вы можете взять с собой морковь или яблоки и покормить их.
Троицкий костёл в Чернавчицах. На обратной дороге в Брест мы заедем в городок Чернавчицы, чтобы взглянуть на уникальный храм 16 века с элементами готики и ренессанса. Вы увидите изящную лепнину на потолке и печати иезуитов. Если нам повезёт, смотритель костёла разрешит после службы сыграть на органе, которому более 100 лет.
Каменецкая башня. В городе Каменце я покажу вам строение 13 века. Башня на 90% сохранила оригинальность и лишь на 10% подверглась реставрации. Я расскажу о её строительстве и материалах, благодаря которым сооружение выстояло столько веков. В музее башни вы познакомитесь с археологическими находками, рассказывающими об истории Каменца и Каменецкого района.
Рассказы о крае
В поездке мы поговорим о загадочных племенах белых ятвяг — их письменность так и не была дешифрована. Я объясню, какое отношение они имели к заповеднику. Также вы услышите о царских охотах, жестокость и роскошь которых поражают современных обывателей. А ещё обсудим исторические события — например, подписание в Беловежской пуще указа о распаде СССР.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Volkswagen Passat. Есть детские бустеры
- На сайте вы оплачиваете 22% стоимости, оставшуюся часть – гиду в бел. рублях по курсу Национального банка РБ на день экскурсии
- Дополнительно оплачиваются: обзорная экскурсия — 20 бел. рублей за взрослого, 15 бел. рублей за ребёнка, Музей природы — 10 бел. рублей за взрослого, 7 бел. рублей за ребёнка, вольеры — 10 бел. рублей за взрослого, 7 бел. рублей за ребёнка, обед — по желанию
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Отзывы и рейтинг
Маршрут - супер: посмотреть самые красивые места заповедника и, главное, зубров!
Жанна нас забрала и привезла вечером на квартиру где мы проживали. Целый день провела с нами,
Что нужно путешественнику? Наверное - неформальное и внимательное отношение гида, интересные рассказы и новые впечатления. И