Описание экскурсии
В Беловежской пуще, в уютном поместье Деда Мороза, вашим маленьким деткам будут рады круглый год! Мы предлагаем отправиться в увлекательное путешествие из Бреста в сказочный и волшебный мир, где вас встретит сам хозяин поместья! Экскурсия предполагает прямой заезд на микроавтобусе в поместье и экскурсионную программу. После экскурсии у вас будет время на самостоятельное посещение музея природы, археологических музей под открытым небом, вольеров или пеше/вело/электросамокатной прогулки по достопримечательностям и/или разработанным маршрутам. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕТАЛИ:
- Отправление из Бреста с вашего места проживания и возвращение в Брест по указанному адресу;
- Микроавтобус RENAULT TRAFIC LONG, вместимостью до 6 путешественников, оснащен громкоговорящим устройством;
- Опытная команда из 2 человек: отличный организатор - водитель и профессиональный гид (со знанием в совершенстве английского языка);
*общее время путешествия - 6 часов. В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- трансфер Брест - поместье Деда Мороза - Брест;
- услуги персонального гида;
- экскурсионная программа в поместье. ВНИМАНИЕ! Остальные локации (музеи, вольеры, прокат вело/электро, питание, личные расходы) оплачиваются вами самостоятельно в инфоцентре Беловежской пущи (при желании).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Брест - Беловежская пуща - Брест
- Услуги персонального гида
- Экскурсионная программа в поместье
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и вольеры
- Питание
- Личные расходы
- Аренда вело/электро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест
Завершение: Брест, указанный вами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
