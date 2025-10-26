Мои заказы

Персональный трансфер - путешествие в Беловежскую пущу и Каменецкую башню

«Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща», –эти слова многие знают с самого детства.

Вас ожидает встреча с царем пущи – зубром и другими обитателями, обзорная экскурсия с дегустацией
местного напитка "Пущанка" и фирменной закуской, посещение поместья белорусского Деда Мороза, музея природы, музея народного быта и старинных технологий, археологического музея под открытым небом, вело или пешая прогулка по реликтовому лесу (входные билеты и выбранные экскурсии оплачиваются отдельно в инфоцентре). Мы сопроводим вас к имеющимся локациям и подскажем как лучше всего провести время.

4.9
13 отзывов
Описание трансфер

Поездка происходит на комфортных современных автомобилях с кондиционером. По запросу - детское автокресло и бустер. При наличии большего количества пассажиров (до 8 человек) можем организовать поездку на микроавтобусе Renault Trafic LONG или Mercedes Sprinter после вашего индивидуального запроса. Тайминг экскурсии:
  • Поездка в национальный парк – 1 час;
  • 6 часов отдыха в Беловежской пуще и в Каменецкой башне;
  • Обратная дорога в Брест – 1 час. Важная информация: В случае необходимости БЕЗВОЗМЕЗДНО и только для вас забронирую экскурсии на автобусе с гидом национального парка! Обращаю внимание: трансфер не является экскурсией, но мы поделимся с вами интересной и познавательной информацией о Беларуси!

Время выезда из Бреста в национальный парк "Беловежская пуща" - по договоренности и вашему желанию

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Заповедник Беловежская пуща с расположенными в нем:
  • Вольерами с животными
  • Музеем природы
  • Музеем народного быта и старинных технологий
  • Археологическим музеем под открытым небом
  • Поместьем Дела Мороза
  • Озёрным кольцом
  • 600-летним дубом и 350-летней сосной
  • Каменецкую башню и находящееся в ней экспонаты
Что включено
  • Трансфер.
  • Сопровождение к локациям.
Что не входит в цену
  • Гид на месте
  • Входные билеты и локальные экскурсии
  • Аренда велосипедов, электросамокатов и др. средств передвижения
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, ваше место нахождения
Завершение: Брест, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Время выезда из Бреста в национальный парк "Беловежская пуща" - по договоренности и вашему желанию
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В случае необходимости БЕЗВОЗМЕЗДНО и только для вас забронирую экскурсии на автобусе с гидом национального парка
  • Обращаю внимание: трансфер не является экскурсией, но мы поделимся с вами интересной и познавательной информацией о Беларуси
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
2
3
2
1
Н
Наталья
26 окт 2025
Благодарим Андрея за отлично организованный трансфер в Беловежскую Пущу! Пунктуальный, отличный рассказчик! Маленькое путешествие прошло интересно. Услышали даже историю про чудесное спасение деревни Рожковка. Андрей заранее забронировал нам билеты на
читать дальше

экскурсию по Пуще, завёз в Каменец, где мы посетили Каменецкую башню (рекомендуем!). Были предусмотрены даже такие мелочи в дороге, как питьевая вода для нас. Если вам нужен надежный и качественный трансфер, да еще с элементами экскурсии, смело выбирайте Андрея! 👍👍👍

Т
Токмина
26 сен 2025
О
Ольга
26 сен 2025
С
Сергей
23 авг 2025
Очень замечательная экскурсия. Андрей Азаревич очень хороший и отзывчивый человек. Всё прекрасно разъяснял и показал. Спасибо ему за поездку.
О
Ольга
18 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Андрею за прекрасную поездку в Беловежскую Пущу. Андрей оказался отличным гидом, по дороге рассказал очень много интересного про Беларусь и про саму Пущу. Также заранее заказал
читать дальше

нам обзорную экскурсию по Пуще и нам не пришлось ни о чем думать, мы просто на месте оплатили билеты и поехали наслаждаться красотами. На обратном пути посетили Каменецкую башню. Мы остались довольны нашей поездкой, однозначно рекомендую.

О
Ольга
9 авг 2025
Большое спасибо Андрею за чудесную поездку в Беловежскую пущу. Андрей организовал нам не просто трансфер, а настоящую индивидуальную экскурсию, погрузив нас в историю Белоруссии и Брестской области. За интересным рассказом
читать дальше

время в пути пролетело мгновенно. Также Андрей посоветовал нам, что посетить в Пуще, в каком порядке, сориентировал, что и где на месте. Сам микроавтобус очень комфортный.
Пуща - прекрасна, воздух, тишина, птицы, звери. Мы нагулялись и надышались с большим удовольствием. Очень интересный Археологический музей.
Поездку в Пущу с Андреем однозначно рекомендую!

Л
Людмила
8 авг 2025
Д
Дарья
6 авг 2025
Огромная наша благодарность Андрею за путешествие в Беловежскую пущу, с посещением Каменецкой вежи. Андрей помог со всеми организационными вопросами, а так ж оказался прекрасным рассказчиком, время пролетело незаметно. Если в следующей раз посетим Брест, то путешествовать будем только с Андреем.
М
Мария
3 авг 2025
Все прошло идеально!
Автомобиль был комфортный и маневренный, хотя это и микроавтобус.
Не смотря на нашу оплошность с потерей в Пуще телефона, Андрей помог решить эту проблему за пару часов и телефон
читать дальше

был доставлен в информационный центр. Подсказывал где, что и как лучше провести время в этих невероятных местах.
Также с комфортом мы доехали до дома.
Огромное спасибо за уделённое нам время! Нам очень повезло с "трансфером" и самим Андреем))).

А
Аэлита
1 авг 2025
Все отлично! За интересной беседой не заметили, как доехали до Беловежской пущи. По дороге Андрей много чего рассказал, так что мы приехали к экскурсии подготовленными. По совету Андрея побывали в музеях Пущи, заехали в Каменец, побывали на экскурсии по Каменецкой башне. Нисколько не пожалели.
Однозначно рекомендую!
В
Владислав
23 июл 2025
Андрей - приятный интеллигентный человек, который прекрасно знает и любит историю своего края, поэтому поездка была не только комфортной, но и очень интересной и познавательной. Андрей также учитывал все наши пожелания в дороге, поездка прошла отлично, не было никаких задержек, везде успели. Спасибо за прекрасные впечатления от знакомства с Брестской областью и Беловежской пущей!
А
Анна
14 июл 2025
Андрей - отличный не только водитель, но и собеседник - экскурсовод!
Началось наше общение ещё до приезда в Беларусь, Андрей забронировал нам билеты в пуще (без брони вряд ли удастся попасть
читать дальше

на экскурсию, наш автобус был полон). Также договорились о трансфере до Гродно, так Андрей ещё подсказал точки по пути, которые рекомендует посетить, завёз, по дороге много рассказал интересного не только про Брест, но и про другие города, а также про Беларусь в целом.
Очень аккуратный и вежливый водитель, нас было 6 человек, все остались в полном восторге!
Мы были с родителями в возрасте, у них запросы выше наших, даже их Андрей не оставил равнодушными, никто не ушел без внимания, без интересной истории.
Также получили советы, где погулять, где перекусить. При необходимости контакты тоже был готов дать, жаль, мы выделили маловато времени на прогулки по Бресту.
Номер сохраним, будем хранить у сердца на случай возвращения в Беларусь обязательно напишем Андрею!
Спасибо большое, здоровья и счастья Вам и семье!!!

М
Марина
9 июл 2025
Замечательно провели время. Комфортабельный микроавтобус. Позитивный,тактичный водитель. Транспорт был подан за 10 минут до условленного времени. Была предоставлена питьевая вода. За приятной беседой время в пути пролетело незаметно. Рассказал нам много интересного о белорусской истории и культуре. Помог сориентироваться с экскурсиями на территории заповедника. Андрей, вам камчатский привет!!! Отдельное спасибо за сладкий гостинец

