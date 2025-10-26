«Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща», –эти слова многие знают с самого детства.
Вас ожидает встреча с царем пущи – зубром и другими обитателями, обзорная экскурсия с дегустацией
Вас ожидает встреча с царем пущи – зубром и другими обитателями, обзорная экскурсия с дегустацией
Описание трансферПоездка происходит на комфортных современных автомобилях с кондиционером. По запросу - детское автокресло и бустер. При наличии большего количества пассажиров (до 8 человек) можем организовать поездку на микроавтобусе Renault Trafic LONG или Mercedes Sprinter после вашего индивидуального запроса. Тайминг экскурсии:
- Поездка в национальный парк – 1 час;
- 6 часов отдыха в Беловежской пуще и в Каменецкой башне;
- Обратная дорога в Брест – 1 час. Важная информация: В случае необходимости БЕЗВОЗМЕЗДНО и только для вас забронирую экскурсии на автобусе с гидом национального парка! Обращаю внимание: трансфер не является экскурсией, но мы поделимся с вами интересной и познавательной информацией о Беларуси!
Время выезда из Бреста в национальный парк "Беловежская пуща" - по договоренности и вашему желанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник Беловежская пуща с расположенными в нем:
- Вольерами с животными
- Музеем природы
- Музеем народного быта и старинных технологий
- Археологическим музеем под открытым небом
- Поместьем Дела Мороза
- Озёрным кольцом
- 600-летним дубом и 350-летней сосной
- Каменецкую башню и находящееся в ней экспонаты
Что включено
- Трансфер.
- Сопровождение к локациям.
Что не входит в цену
- Гид на месте
- Входные билеты и локальные экскурсии
- Аренда велосипедов, электросамокатов и др. средств передвижения
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, ваше место нахождения
Завершение: Брест, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Время выезда из Бреста в национальный парк "Беловежская пуща" - по договоренности и вашему желанию
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В случае необходимости БЕЗВОЗМЕЗДНО и только для вас забронирую экскурсии на автобусе с гидом национального парка
- Обращаю внимание: трансфер не является экскурсией, но мы поделимся с вами интересной и познавательной информацией о Беларуси
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
26 окт 2025
Благодарим Андрея за отлично организованный трансфер в Беловежскую Пущу! Пунктуальный, отличный рассказчик! Маленькое путешествие прошло интересно. Услышали даже историю про чудесное спасение деревни Рожковка. Андрей заранее забронировал нам билеты на
Т
Токмина
26 сен 2025
О
Ольга
26 сен 2025
С
Сергей
23 авг 2025
Очень замечательная экскурсия. Андрей Азаревич очень хороший и отзывчивый человек. Всё прекрасно разъяснял и показал. Спасибо ему за поездку.
О
Ольга
18 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Андрею за прекрасную поездку в Беловежскую Пущу. Андрей оказался отличным гидом, по дороге рассказал очень много интересного про Беларусь и про саму Пущу. Также заранее заказал
О
Ольга
9 авг 2025
Большое спасибо Андрею за чудесную поездку в Беловежскую пущу. Андрей организовал нам не просто трансфер, а настоящую индивидуальную экскурсию, погрузив нас в историю Белоруссии и Брестской области. За интересным рассказом
Л
Людмила
8 авг 2025
Д
Дарья
6 авг 2025
Огромная наша благодарность Андрею за путешествие в Беловежскую пущу, с посещением Каменецкой вежи. Андрей помог со всеми организационными вопросами, а так ж оказался прекрасным рассказчиком, время пролетело незаметно. Если в следующей раз посетим Брест, то путешествовать будем только с Андреем.
М
Мария
3 авг 2025
Все прошло идеально!
Автомобиль был комфортный и маневренный, хотя это и микроавтобус.
Не смотря на нашу оплошность с потерей в Пуще телефона, Андрей помог решить эту проблему за пару часов и телефон
Автомобиль был комфортный и маневренный, хотя это и микроавтобус.
Не смотря на нашу оплошность с потерей в Пуще телефона, Андрей помог решить эту проблему за пару часов и телефон
А
Аэлита
1 авг 2025
Все отлично! За интересной беседой не заметили, как доехали до Беловежской пущи. По дороге Андрей много чего рассказал, так что мы приехали к экскурсии подготовленными. По совету Андрея побывали в музеях Пущи, заехали в Каменец, побывали на экскурсии по Каменецкой башне. Нисколько не пожалели.
Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую!
В
Владислав
23 июл 2025
Андрей - приятный интеллигентный человек, который прекрасно знает и любит историю своего края, поэтому поездка была не только комфортной, но и очень интересной и познавательной. Андрей также учитывал все наши пожелания в дороге, поездка прошла отлично, не было никаких задержек, везде успели. Спасибо за прекрасные впечатления от знакомства с Брестской областью и Беловежской пущей!
А
Анна
14 июл 2025
Андрей - отличный не только водитель, но и собеседник - экскурсовод!
Началось наше общение ещё до приезда в Беларусь, Андрей забронировал нам билеты в пуще (без брони вряд ли удастся попасть
Началось наше общение ещё до приезда в Беларусь, Андрей забронировал нам билеты в пуще (без брони вряд ли удастся попасть
М
Марина
9 июл 2025
Замечательно провели время. Комфортабельный микроавтобус. Позитивный,тактичный водитель. Транспорт был подан за 10 минут до условленного времени. Была предоставлена питьевая вода. За приятной беседой время в пути пролетело незаметно. Рассказал нам много интересного о белорусской истории и культуре. Помог сориентироваться с экскурсиями на территории заповедника. Андрей, вам камчатский привет!!! Отдельное спасибо за сладкий гостинец
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Беловежскую пущу
Знакомство с заповедной природой и судьбой первобытного реликтового леса - для детей и взрослых
Начало: От места проживания в пределах Бреста
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
С комфортом съездить в один из древнейших реликтовых лесов Европы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
11 900 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
Комфортно добраться до главного заповедника Беларуси
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.