Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу
Комфортный трансфер на 8-местном микроавтобусе с детским автокреслом и бустером. Путешествие в национальный парк и обратно займет всего 2 часа
Начало: Брест, ваше место нахождения
«Поездка происходит на комфортном микроавтобусе Рено Трафик LONG, где 8 пассажирских мест, кондиционер, объемное багажное отделение, детское автокресло и бустер»
Расписание: Время выезда из Бреста в национальный парк "Беловежская пуща" - по договоренности и вашему желанию
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
430 Br за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование Бреста: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на автомобильно-пешеходную экскурсию по Бресту. Узнайте историю города, прогуляйтесь по довоенным улицам и проедьте вдоль границы
Начало: У памятника Тысячелетия (Советская, 48)
Расписание: Ежедневно по запросу
7 авг в 13:00
9 авг в 13:00
250 Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсионный трансфер в Брест и Беловежскую пущу
Однодневная поездка из Минска в Брест и Беловежскую пущу. Комфортный трансфер и возможность экскурсии с гидом по историческим местам
Начало: Минск
«Поездка пройдет на комфортном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе или аналогичных моделях»
Завтра в 07:00
30 июл в 07:00
880 Br за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна10 июля 2025Это была вторая экскурсия, которую мы брали у Инны во время нашей короткой поездки. Все было на высоте: очень интересный
- ААнастасия27 мая 2025Беловежская пуща по выходным и праздникамВсе супер!жаль что не добавить видео!очень понравился бокс,который вручают после рассказа про самогонный аппарат! Спасибо вам за классный день ❤️
- ДДарья18 мая 2025Беловежская пуща по выходным и праздникамВсе было хорошо: много информации по дороге туда, при этом на обратном пути почти не было повествования. Стоимость доступная, обед
- ИИрина11 мая 2025Беловежская пуща по выходным и праздникамИнформативная экскурсия. Хорошо организованная. Огромное спасибо гиду Екатерине.
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Бресту в июле 2025
Сейчас в Бресте в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 880. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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