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рассказ про город, очень комфортный транспорт. За два часа мы получили массу информации, узнали много интересного и в прекрасном настроении отправились домой! Сразу видно, что Инна с любовью и теплотой относится к своему городу. Это же настроение передалось и нам. Мы однозначно снова вернемся в Брест. Спасибо!