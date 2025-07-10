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Экскурсии на микроавтобусе в Бресте с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Бресте, цены от 250 Br. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Трансфер на микроавтобусе из Бреста в Беловежскую пущу
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу
Комфортный трансфер на 8-местном микроавтобусе с детским автокреслом и бустером. Путешествие в национальный парк и обратно займет всего 2 часа
Начало: Брест, ваше место нахождения
«Поездка происходит на комфортном микроавтобусе Рено Трафик LONG, где 8 пассажирских мест, кондиционер, объемное багажное отделение, детское автокресло и бустер»
Расписание: Время выезда из Бреста в национальный парк "Беловежская пуща" - по договоренности и вашему желанию
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
430 Br за всё до 8 чел.
Весь Брест в одной экскурсии
На микроавтобусе
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование Бреста: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на автомобильно-пешеходную экскурсию по Бресту. Узнайте историю города, прогуляйтесь по довоенным улицам и проедьте вдоль границы
Начало: У памятника Тысячелетия (Советская, 48)
Расписание: Ежедневно по запросу
7 авг в 13:00
9 авг в 13:00
250 Br за всё до 6 чел.
Экскурсионный трансфер в Брест и Беловежскую пущу из Минска
На микроавтобусе
14 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсионный трансфер в Брест и Беловежскую пущу
Однодневная поездка из Минска в Брест и Беловежскую пущу. Комфортный трансфер и возможность экскурсии с гидом по историческим местам
Начало: Минск
«Поездка пройдет на комфортном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе или аналогичных моделях»
Завтра в 07:00
30 июл в 07:00
880 Br за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    10 июля 2025
    Весь Брест в одной экскурсии
    Это была вторая экскурсия, которую мы брали у Инны во время нашей короткой поездки. Все было на высоте: очень интересный
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    рассказ про город, очень комфортный транспорт. За два часа мы получили массу информации, узнали много интересного и в прекрасном настроении отправились домой! Сразу видно, что Инна с любовью и теплотой относится к своему городу. Это же настроение передалось и нам. Мы однозначно снова вернемся в Брест. Спасибо!

  • А
    Анастасия
    27 мая 2025
    Беловежская пуща по выходным и праздникам
    Все супер!жаль что не добавить видео!очень понравился бокс,который вручают после рассказа про самогонный аппарат! Спасибо вам за классный день ❤️
    Все супер!жаль что не добавить видео!очень понравился бокс,который вручают после рассказа про самогонный аппарат! Спасибо вам за классный день ❤️Все супер!жаль что не добавить видео!очень понравился бокс,который вручают после рассказа про самогонный аппарат! Спасибо вам за классный день ❤️Все супер!жаль что не добавить видео!очень понравился бокс,который вручают после рассказа про самогонный аппарат! Спасибо вам за классный день ❤️
  • Д
    Дарья
    18 мая 2025
    Беловежская пуща по выходным и праздникам
    Все было хорошо: много информации по дороге туда, при этом на обратном пути почти не было повествования. Стоимость доступная, обед
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    вполне достойный за свою стоимость. Очень хороший экскурсовод был в самой Пуще - Марина - много знает по флору местности, ответила на все вопросы. Рекомендую.

  • И
    Ирина
    11 мая 2025
    Беловежская пуща по выходным и праздникам
    Информативная экскурсия. Хорошо организованная. Огромное спасибо гиду Екатерине.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер на микроавтобусе из Бреста в Беловежскую пущу
  2. Весь Брест в одной экскурсии
  3. Экскурсионный трансфер в Брест и Беловежскую пущу из Минска
Какие места ещё посмотреть в Бресте
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Беловежская пуща
  2. Самое главное
  3. Брестская Крепость
  4. Советская улица
  5. Железнодорожный вокзал
  6. Музей железнодорожной техники
  7. Художественный Музей
  8. Музей обороны Брестской крепости
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июле 2025
Сейчас в Бресте в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 880. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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