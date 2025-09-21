Брест - город с богатой историей и легендарными местами.
На этой экскурсии вы узнаете редкие факты о Брестской крепости и вокзале, побываете на местах боёв и прогуляетесь по улицам города.
Уникальная возможность встретиться с единственным в Беларуси фонарщиком и увидеть, как он зажигает огни.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о стойкости и мужестве защитников Бреста
5 причин купить эту экскурсию
- 🛡️ Уникальные факты о Брестской крепости
- 🚉 Посещение исторического вокзала
- 🕯️ Встреча с единственным фонарщиком
- 🏛️ Прогулка по аллее кованых фонарей
- 🌆 Вечерний Брест в огнях
Что можно увидеть
- Брестская крепость
- Железнодорожный вокзал
- Аллея памяти
- 5 форт
- Аллея кованых фонарей
- Аллея керосиновых фонарей
Описание экскурсии
- Брестская крепость. Мы пройдём по её главным локациям и вспомним о мужестве защитников.
- Вокзал — свидетель боёв. Посетим место ожесточённых сражений в годы Великой Отечественной войны.
- Аллея памяти — единственный на постсоветском пространстве музей памятников, уничтоженных в Европе в современный период и вывезенных в Брест в целях спасения.
- 5 форт — уникальное русское фортификационное сооружение с интереснейшей историей.
- Аллея кованых фонарей. Прогулка по улице Гоголя приведёт к памятнику Тысячелетия Бреста. По дороге вы узнаете о старинных кварталах центра.
- Аллея керосиновых фонарей. На улице Советской нас встретит Виктор Петрович — единственный фонарщик Беларуси. Он расскажет о своём ремесле и зажжёт огни.
- Вечерний Брест. По пути к месту проживания — проезд по улицам вечернего города.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Renault Trafic с кондиционером и объёмным багажным отделением. Для детей — автокресло и бустер.
- Начало путешествия может меняться в зависимости от времени зажигания фонарей.
- У нас опытная команда из двух человек: отличный водитель и профессиональный гид.
- Программу можно изменить по вашему желанию и предпочтениям!
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 149 туристов
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм. Официально осуществляю пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включён в соответствующий Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного и внутреннего туризма.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
21 сен 2025
Спасибо за отлично проведенное время! Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела, всё подстроили под нас.Узнали много интересного и познавательного. Рекомендуем
Дата посещения: 20 сентября 2025
A
Anastasia
7 окт 2025
Это была наша первая поездка в Брест, и экскурсия произвела огромное впечатление! Андрей организовал встречу чётко и заботливо, а поездка в его просторной и ухоженной машине была очень комфортной. Сергей
Максим
13 сен 2025
Прекрасная вечерняя осенняя погода наложилась на нашу экскурсию с Сергеем и Андреем. Прогулялись по территории Брестской крепости, посетили форт номер 5, присутствовали на традиционном зажигании уличных фонарей. Услышали много интересных фактов о городе, о крепости… Захотелось еще сюда обязательно вернуться!
С
Софья
1 сен 2025
Экскурсия по Бресту и легендарной Брестской крепости оставила незабываемые впечатления. Город обладает особой атмосферой, сочетающей историческое наследие и современный комфорт. Особое внимание заслуживает сама крепость, ставшая символом мужества и героизма защитников Родины, а также Аллея памяти.
Экскурсию рекомендую.
Е
Евгений
19 авг 2025
Экскурсия прошла замечательно. Кроме того, что нам показали весь город, еще и Андрей отвез в Аллею Памяти-это уникальное место, где восстановили памятники 2 мировой войны, которые снесли в Польше. За что отдельное спасибо. Андрей большой молодец. Встретил в удобное для нас время, свозил и вернул на место. Обязательно рекомендую. Спасибо большое и хороших вам туристов!
