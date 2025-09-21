С Светлана Спасибо за отлично проведенное время! Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела, всё подстроили под нас.Узнали много интересного и познавательного. Рекомендуем

A Anastasia читать дальше — замечательный гид: рассказывает увлекательно и с живыми деталями, которых не найдёшь в учебниках истории. Даже дети 8 и 12 лет слушали его с интересом и задавали вопросы. Прогулка по городу была насыщенной — мы увидели все основные достопримечательности, а посещение Брестской крепости стало особенно запоминающимся моментом путешествия. В завершение нам показали замечательный ресторан для ужина и любезно довезли туда, что стало приятным финалом дня. Это была наша первая поездка в Брест, и экскурсия произвела огромное впечатление! Андрей организовал встречу чётко и заботливо, а поездка в его просторной и ухоженной машине была очень комфортной. Сергей

Максим Прекрасная вечерняя осенняя погода наложилась на нашу экскурсию с Сергеем и Андреем. Прогулялись по территории Брестской крепости, посетили форт номер 5, присутствовали на традиционном зажигании уличных фонарей. Услышали много интересных фактов о городе, о крепости… Захотелось еще сюда обязательно вернуться!

С Софья Экскурсия по Бресту и легендарной Брестской крепости оставила незабываемые впечатления. Город обладает особой атмосферой, сочетающей историческое наследие и современный комфорт. Особое внимание заслуживает сама крепость, ставшая символом мужества и героизма защитников Родины, а также Аллея памяти.



Экскурсию рекомендую.