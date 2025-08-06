читать дальше

нам билеты в пуще (без брони вряд ли удастся попасть на экскурсию, наш автобус был полон). Также договорились о трансфере до Гродно, так Андрей ещё подсказал точки по пути, которые рекомендует посетить, завёз, по дороге много рассказал интересного не только про Брест, но и про другие города, а также про Беларусь в целом.

Очень аккуратный и вежливый водитель, нас было 6 человек, все остались в полном восторге!

Мы были с родителями в возрасте, у них запросы выше наших, даже их Андрей не оставил равнодушными, никто не ушел без внимания, без интересной истории.

Также получили советы, где погулять, где перекусить. При необходимости контакты тоже был готов дать, жаль, мы выделили маловато времени на прогулки по Бресту.

Номер сохраним, будем хранить у сердца на случай возвращения в Беларусь обязательно напишем Андрею!

Спасибо большое, здоровья и счастья Вам и семье!!!