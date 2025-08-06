Мои заказы

Экскурсии на автобусе в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Бресте, цены от 480 Br. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Трансфер на микроавтобусе из Бреста в Беловежскую пущу
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу
Комфортный трансфер на 8-местном микроавтобусе с детским автокреслом и бустером. Путешествие в национальный парк и обратно займет всего 2 часа
Начало: Брест, ваше место нахождения
Расписание: Время выезда из Бреста в национальный парк "Беловежская пуща" - по договоренности и вашему желанию
18 авг в 09:00
21 авг в 09:00
480 Br за всё до 8 чел.
Экскурсионный трансфер из Бреста в Беловежскую пущу на микроавтобусе
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсионный трансфер из Бреста в Беловежскую пущу на микроавтобусе
Комфортное путешествие в национальный парк по максимальной программе
18 авг в 09:00
21 авг в 09:00
15 000 ₽ за всё до 8 чел.
Вечернее путешествие на микроавтобусе с посещением Брестской крепости
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Вечернее путешествие на микроавтобусе
Погрузитесь в атмосферу Бреста: крепость, вокзал и аллеи фонарей ждут вас. Уникальная возможность увидеть город в новом свете
Начало: Брест, ваше место нахождения
16 авг в 19:00
17 авг в 19:00
730 Br за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 августа 2025
    Трансфер на микроавтобусе из Бреста в Беловежскую пущу
    Огромная наша благодарность Андрею за путешествие в Беловежскую пущу, с посещением Каменецкой вежи. Андрей помог со всеми организационными вопросами, а так ж оказался прекрасным рассказчиком, время пролетело незаметно. Если в следующей раз посетим Брест, то путешествовать будем только с Андреем.
  • М
    Мария
    3 августа 2025
    Трансфер на микроавтобусе из Бреста в Беловежскую пущу
    Все прошло идеально!
    Автомобиль был комфортный и маневренный, хотя это и микроавтобус.
    Не смотря на нашу оплошность с потерей в Пуще телефона,
    Андрей помог решить эту проблему за пару часов и телефон был доставлен в информационный центр. Подсказывал где, что и как лучше провести время в этих невероятных местах.
    Также с комфортом мы доехали до дома.
    Огромное спасибо за уделённое нам время! Нам очень повезло с "трансфером" и самим Андреем))).

  • А
    Аэлита
    1 августа 2025
    Трансфер на микроавтобусе из Бреста в Беловежскую пущу
    Все отлично! За интересной беседой не заметили, как доехали до Беловежской пущи. По дороге Андрей много чего рассказал, так что
    мы приехали к экскурсии подготовленными. По совету Андрея побывали в музеях Пущи, заехали в Каменец, побывали на экскурсии по Каменецкой башне. Нисколько не пожалели.
    Однозначно рекомендую!

  • В
    Владислав
    23 июля 2025
    Трансфер на микроавтобусе из Бреста в Беловежскую пущу
    Андрей - приятный интеллигентный человек, который прекрасно знает и любит историю своего края, поэтому поездка была не только комфортной, но
    и очень интересной и познавательной. Андрей также учитывал все наши пожелания в дороге, поездка прошла отлично, не было никаких задержек, везде успели. Спасибо за прекрасные впечатления от знакомства с Брестской областью и Беловежской пущей!

  • А
    Анна
    14 июля 2025
    Трансфер на микроавтобусе из Бреста в Беловежскую пущу
    Андрей - отличный не только водитель, но и собеседник - экскурсовод!
    Началось наше общение ещё до приезда в Беларусь, Андрей забронировал
    нам билеты в пуще (без брони вряд ли удастся попасть на экскурсию, наш автобус был полон). Также договорились о трансфере до Гродно, так Андрей ещё подсказал точки по пути, которые рекомендует посетить, завёз, по дороге много рассказал интересного не только про Брест, но и про другие города, а также про Беларусь в целом.
    Очень аккуратный и вежливый водитель, нас было 6 человек, все остались в полном восторге!
    Мы были с родителями в возрасте, у них запросы выше наших, даже их Андрей не оставил равнодушными, никто не ушел без внимания, без интересной истории.
    Также получили советы, где погулять, где перекусить. При необходимости контакты тоже был готов дать, жаль, мы выделили маловато времени на прогулки по Бресту.
    Номер сохраним, будем хранить у сердца на случай возвращения в Беларусь обязательно напишем Андрею!
    Спасибо большое, здоровья и счастья Вам и семье!!!

  • М
    Марина
    9 июля 2025
    Трансфер на микроавтобусе из Бреста в Беловежскую пущу
    Замечательно провели время. Комфортабельный микроавтобус. Позитивный,тактичный водитель. Транспорт был подан за 10 минут до условленного времени. Была предоставлена питьевая вода.
    За приятной беседой время в пути пролетело незаметно. Рассказал нам много интересного о белорусской истории и культуре. Помог сориентироваться с экскурсиями на территории заповедника. Андрей, вам камчатский привет!!! Отдельное спасибо за сладкий гостинец

