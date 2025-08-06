Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу
Комфортный трансфер на 8-местном микроавтобусе с детским автокреслом и бустером. Путешествие в национальный парк и обратно займет всего 2 часа
Начало: Брест, ваше место нахождения
Расписание: Время выезда из Бреста в национальный парк "Беловежская пуща" - по договоренности и вашему желанию
18 авг в 09:00
21 авг в 09:00
480 Br за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсионный трансфер из Бреста в Беловежскую пущу на микроавтобусе
Комфортное путешествие в национальный парк по максимальной программе
18 авг в 09:00
21 авг в 09:00
15 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборВечернее путешествие на микроавтобусе
Погрузитесь в атмосферу Бреста: крепость, вокзал и аллеи фонарей ждут вас. Уникальная возможность увидеть город в новом свете
Начало: Брест, ваше место нахождения
16 авг в 19:00
17 авг в 19:00
730 Br за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 августа 2025Огромная наша благодарность Андрею за путешествие в Беловежскую пущу, с посещением Каменецкой вежи. Андрей помог со всеми организационными вопросами, а так ж оказался прекрасным рассказчиком, время пролетело незаметно. Если в следующей раз посетим Брест, то путешествовать будем только с Андреем.
- ММария3 августа 2025Все прошло идеально!
Автомобиль был комфортный и маневренный, хотя это и микроавтобус.
Не смотря на нашу оплошность с потерей в Пуще телефона,
- ААэлита1 августа 2025Все отлично! За интересной беседой не заметили, как доехали до Беловежской пущи. По дороге Андрей много чего рассказал, так что
- ВВладислав23 июля 2025Андрей - приятный интеллигентный человек, который прекрасно знает и любит историю своего края, поэтому поездка была не только комфортной, но
- ААнна14 июля 2025Андрей - отличный не только водитель, но и собеседник - экскурсовод!
Началось наше общение ещё до приезда в Беларусь, Андрей забронировал
- ММарина9 июля 2025Замечательно провели время. Комфортабельный микроавтобус. Позитивный,тактичный водитель. Транспорт был подан за 10 минут до условленного времени. Была предоставлена питьевая вода.
